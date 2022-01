Hernán Medford expone por qué la afición de Alajuelense ‘está que se la lleva el carajo’

Hernán Medford afirma que lo único que necesita la afición de Alajuelense es el título de campeón. (Rafael Pacheco Granados)

Hernán Medford no solo dijo que Marcel Hernández le faltó el respeto a Alajuelense y a Cartaginés el día de la presentación en su regreso con los brumosos, al ponerse a hablar de Saprissa.

En el programa Contragolpe de TD Más, el ‘Pelícano’ dio su criterio sobre lo que piensa de la Liga y se puso en los zapatos de los aficionados rojinegros que llegaron al límite de la paciencia y lo que quieren son campeonatos.

“Yo creo que cada cosa que va a decir Alajuela ahorita montan un show para desviar los temas y la afición ya está cansada, la afición lo que necesita son títulos. La afición de Alajuela dice ‘qué me importa a mí que traigan a Marcel, a este, que se vaya este, queremos campeonatos’. Por eso es que la afición de Alajuela está que se la lleva el carajo, porque mucha hablada aquí, mucha hablada, que si se fue aquí o se fue aquí”, argumentó Hernán Medford.

Añadió que el liguismo lo que quiere es que llegue junio, que el equipo responda y que lo haga con el cetro.

“Con lo que están haciendo, es que es tan fácil hablar... ¿Y los resultados qué?”.

También señaló que lo sucedido en el desenlace del torneo anterior con la Liga no era de extrañar, lanzando un dardo contra el técnico español Albert Rudé.

“Era lógico, porque el entrenador es novato”, afirmó Hernán Medford, quien es del criterio que en el fútbol nacional no se mide con la misma vara a los nacionales y a los extranjeros.

Más controversia. Ramón Luis Méndez es otro panelista de Contragolpe y su intervención fue para opinar sobre las declaraciones emitidas por Agustín Lleida cuando oficializó la salida a préstamo de Marcel Hernández al Cartaginés.

“Lo que pasa es que si lo que Lleida explica es cierto, yo lo propongo para ministro de Economía de este país, porque él dice que contrató a Marcel y eso le permitió poner a un jugador en otro país y a otro en otro país y que lo recaudó por estos dos jugadores fue cinco veces más de lo que invirtió en Marcel”, opinó Méndez.

¿Qué expresó Lleida? Hace un año, Alajuelense pagó $150.000 para compra la ficha del delantero y algunos consideran que fue un mal negocio por un jugador que no dio lo que se esperaba; pero el español refutó eso.

“Yo entiendo que así lo vean, porque no conocen bien el día a día acá. Voy a explicar un poco cómo es eso. Al final, la llegada de Marcel permite que (Jonathan) Moya salga a Corea, porque si no teníamos ‘9′ no podía ir allá”, apuntó el director deportivo de la Liga.

En su explicación agregó que seis meses después, el tener a Hernández le permitió a Alajuelense proceder con el préstamo de Jurguens Montenegro al Bolívar de Bolivia.

“Nos permitió poder aceptar esa oferta de préstamo y ese ingreso por esos dos jugadores, gracias a tener aquí a Marcel que podíamos hacerlos, ha retribuido a la institución en cinco veces lo que nosotros gastamos en Marcel. Yo creo que una inversión que se multiplica por cinco o que te permite ingresar cinco veces más lo que has invertido, creo que es algo muy bueno”.

Pero esas palabras no convencieron a Ramón Luis Méndez ni a los otros panelistas, porque consideran que esos movimientos de igual forma se iban a dar.

Todo eso fue antes de que en Contragolpe apareciera Jafet Soto, quien llegó dispuesto a contestar todo lo que le preguntaran y buena parte de las consultas fueron dirigidas hacia la Liga.

En cuanto a lo sucedido entre Alajuelense y el isleño, Jafet Soto afirmó: “Dios libre yo hubiera hecho ese negocio de Marcel”.