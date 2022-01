Fernando Ocampo revela lo que espera de Alajuelense tras la última decepción

Fernando Ocampo considera que con los movimientos que se han dado en Alajuelense, el equipo se verá más balanceado. (Jose Cordero)

Alajuelense busca soluciones a sus problemas y el presidente del club, Fernando Ocampo, está esperanzado en que este 2022 será muy distinto en cuanto a resultados para el equipo masculino.

¿Qué espera de la Liga en este torneo?

La verdad tratar de superar lo que hicimos en el torneo pasado. Obviamente la Liga arma una plantilla para pelear el campeonato, eso lo hacemos todos los años. Se analizó el resultado, obviamente pues fue una decepción importante, se había hecho una inversión muy alta para tener una plantilla pues que realmente pudiera alcanzar el objetivo.

Se hizo el análisis, la gerencia deportiva presentó el proyecto, presentó cuáles eran los requerimientos del profesor Albert Rudé y estamos muy contentos con la plantilla que se ha formado.

Yo veo una plantilla más balanceada, me parece que el tema de reforzar las bandas era un asunto importante y, bueno, deseando que empiece el torneo para poder ver cómo poco a poco se van incorporando estos nuevos fichajes.

¿Le parece mejor este equipo que el del torneo anterior?

Yo si veo un equipo más balanceado, me parece que el acomodo permite que más jugadores puedan estar en sus posiciones naturales. En el torneo pasado tuvimos que estar sobre todo por el extremo izquierdo probando a distintos jugadores que no eran necesariamente sus posiciones naturales.

Vamos a ver qué se puede hacer en lo que resta del proceso de fichajes, pero yo sí veo una plantilla bastante balanceada y creo que tenemos el material necesario para lograr los objetivos.

¿Qué pasará con la lateral derecha, donde solo está Ian Smith? ¿Subirán al del alto rendimiento o irán por Yael López?

Es algo que se sigue valorando, yo creo que como siempre dice Agustín (Lleida), mientras no se cierre el periodo.

¿Tienen plata para contratar un lateral derecho?

Plata no siempre sobra, pero la Junta Directiva siempre hace los esfuerzos necesarios en caso de que salga una oportunidad y lo valoraríamos.

¿Es un hecho que Barlon Sequeira va a partir a préstamo?

En el caso de Barlon yo creo que hay que esperar, siempre insisto, armar la plantilla no puede verse como piezas del rompecabezas separadas, hay que plantear el escenario completo y al final se puede plantear cuando se hayan tomado todas las definiciones. Esos son temas que al final veremos cómo termina de formarse la plantilla.

¿Cuál es la posición de Alajuelense con respecto al tema de empezar los partidos sin aficionados, porque en las medidas los focos apuntan al fútbol?

Uno se hace la pregunta de otras actividades que no tienen este nivel de restricciones, entendemos el tema sanitario. Siempre hemos trabajado de la mano con el Ministerio de Deportes y con el Ministerio de Salud.

Hay decisiones que no necesariamente compartimos o no entendemos cómo en ciertas actividades sí y en otras no, pero bueno, lo que toca es ajustar, hacer los ajustes correspondientes y enfocarnos en empezar bien el torneo con un rival muy difícil como el que tenemos.

¿Puede aclarar cómo está el tema de Marcel Hernández y la cláusula de si sale absuelto en el juicio podría irse de inmediato al extranjero, o como dijo el presidente de Cartaginés que estará fijo seis meses en Cartaginés?

Yo creo que sobre ese tema se ha dicho mucho, se ha dicho suficiente. Tenemos la mejor relación con Cartago, hay que esperar.

Marcel es jugador de Liga Deportiva Alajuelense que va a préstamo con el Club Sport Cartaginés, hay ventanas de fichajes, hay toda una serie de elementos, pero hay que esperar.

Vamos poco a poco, a enfocarnos nosotros en lo que es nuestro objetivo y ya cuando se vayan dando las circunstancias, pues iremos nosotros iremos tomando las decisiones correspondientes, pero con Cartago y con don Leonardo las mejores relaciones.

Cuando el equipo quedó eliminado usted dijo que no podían tomar decisiones con la cabeza caliente y se iban a esperar unos días. ¿Qué tan difícil fue tomar esas decisiones, porque al final tomaron muchas?

La verdad es que no es un proceso sencillo, yo lo dije después de la final, hay que tomarse el tiempo, hay que esperar la valoración que hace la gerencia deportiva. Agustín va a Junta Directiva, presenta su esquema, presenta cuáles son los requerimientos del cuerpo técnico para enfrentar el próximo torneo, vemos dónde hay falencias, dónde hay cosas que mejorar, hay un presupuesto claramente definido y sobre esa base se empieza a hacer el acomodo.

Obviamente si la propuesta es por ejemplo traer a dos extremos, tiene que escogerse y es al final un tema de escogencia, quién sale para que ese presupuesto que se va a gastar en esos dos extremos tiene que salir alguien de la plantilla para que estén esos recursos.

En el tema de los recursos hemos sido absolutamente rígidos, en el sentido de decir este es el presupuesto y con esto hay que armar la plantilla.

Teníamos conocimiento de los movimientos, de las opciones, buscar en esta época yo siempre insisto que no hay nada peor que salir a buscar jugadores, porque los contratos generalmente todos van de junio a junio, no hay muchas opciones y no es fácil encontrar jugadores de calidad.

Yo estoy muy satisfecho por las dos incorporaciones, creo que van a venir a aportar muchísimo, son jugadores de mucha categoría, que yo creo que se van a acomodar muy bien al esquema de juego del profesor.

La verdad que al final yo entiendo a la gente, que esté un poquito ansiosa, pero quiero insistir en que las noticias no se pueden dar a medias. Mientras no llegue un documento firmado, por más que la noticia haya circulado, nosotros no podemos confirmarlo porque tenemos que abordar la situación con la total seriedad.

Entiendo a la gente que quiere las noticias mucho más rápido, pero lograr este tipo de contrataciones, con el tema de que hay mucha gente involucrada que tiene que firmar préstamos, representantes, etcétera… No es fácil hacerlo en fin y principio de año.

A nivel de dirigencia siempre informados, siempre muy claros de qué era lo que se quería después del análisis que se hizo y la verdad es que muy contentos con el equipo, con la plantilla para el próximo torneo.

¿Las exigencias a Agustín Lleida pasan más allá de los títulos, porque tiene uno en cinco torneos?

Esto es un proyecto y a veces algunos quieren reducir el proyecto de Liga Deportiva Alajuelense a que si metemos un penal o no en una final.

Claro que todos queremos ser campeones en el fútbol masculino, pero el proyecto es mucho más grande, pasa por un montón de áreas y esa valoración entra a la hora de hacer la valoración del año. El año pasado la Liga tuvo puntos muy altos en una cantidad de áreas.

Ni somos los mejores, ni somos los más malos. Hay que hacer la valoración objetiva de todos los elementos positivos y qué no se da, todos queremos ser campeones en el fútbol masculino, pero la valoración es integral.

¿Qué porcentaje tiene el equipo masculino en la evaluación que hace Alajuelense de lo que fue el año, en el consiguen títulos en ligas menores, el equipo femenino arrasó con todo, pero el masculino no?

Logramos pagar todas las deudas de los bancos… O sea, hay muchas cosas muy positivas en ese tema. No, no… El fútbol masculino obviamente pesa muchísimo, todos queremos quedar campeones, hicimos una plantilla para ser campeones.

Yo no voy a decir ningún porcentaje, pero nuevamente, en la valoración que se hace decimos qué salió mal, qué hay que corregir, se toman las decisiones para corregir y nuevamente vamos a poner el objetivo que todos queremos.

Partido a partido, enfocados en lo que nos toca, pero claros en que hay que hacer ajustes para lograr el objetivo que todos queremos.

¿Están valorando el jugar los primeros partidos de local siempre en el Estadio Nacional?

En realidad hemos estado buscando alternativas, ustedes conocen que el Estadio Nacional tiene un costo que cuando hay aficionados se puede cubrir y cuando no hay aficionados realmente impacta un poquito, pero por las características de la cancha y las alternativas posiblemente nos quedemos en el Estadio Nacional.

¿Cómo va el tema del nuevo estadio?

Seguimos en conversaciones con el Ministerio de Economía. Estamos esperando a que nos aprueben el fideicomiso y sobre esa base, una vez que tengamos el visto bueno de ellos salimos ya con todo el plan que tenemos.

¿Está lento todavía?

Yo espero que se pueda acelerar en este principio de año.

¿Y en el Morera Soto ya empezaron las mejoras que hará la FIFA por ser sede para el Mundial Femenino?

Primero va el Estadio Nacional, después vamos nosotros. Ya hay fechas planeadas, pero ya está el plan de mejoras. El Morera sería en algún momento a finales de febrero.

¿Tomarán medidas extras para que la covid-19 no vuelva a golpear tanto al equipo?

Yo creo que aquí hay que hacer un llamado nuevamente a todos a que extremar las medidas, la parte del cuerpo médico estamos reforzando las medidas, entendemos lo que se viene, la importancia de contar con la plantilla completa para enfrentar este torneo y yo espero que esta situación que vivimos al inicio no se repita en todo lo que falta.

Eso nos obliga a todos hacer un redoblamiento de esfuerzos para evitar que esos casos se vuelvan a presentar.