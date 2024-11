Héctor Trejos apaga las llamas de Puntarenas FC y anuncia refuerzos para dar pelea

Héctor Trejos, actual gerente general del Puntarenas FC, confesó que lloró cuando el equipo descendió a la Liga de Ascenso en la temporada 2013-2014, uno de sus momentos más amargos como aficionado del conjunto naranja y blanco.

Aquella dramática experiencia lo hizo reflexionar y aceptó la oferta de Felipe Medina, dueño del PFC, para regresar al equipo, que atravesaba aguas turbulentas y estaba a punto de naufragar. Llegó para tomar el timón y, desde su puesto administrativo, ayudar a llevar al combinado a un puerto seguro y alejarlo del abismo de la segunda división.

A sus 57 años, Trejos busca guiar al equipo arenero intentando hacer válida su célebre frase: “¡El barco va que va!”, con la cual se identificó en su gestión anterior como presidente del club, cuando lograron el ascenso a la Primera División y clasificaron a semifinales.

Trejos dejó el puesto de presidente de su amado equipo en enero del 2023, cuando tuvo algunas discrepancias con el entrenador de ese momento Alexander Vargas, aunque siempre estuvo atento al desempeño del plantel.

“Cuando don Felipe Medina, dueño del equipo, me envió un mensaje para reunirnos, pensé que era por temas de la empresa, no sabía que Silvia Bolaños había renunciado. Estuvimos conversando desde las 9 a. m. hasta la 1 p. m. La decisión de regresar no fue fácil, pero finalmente llegamos a un acuerdo para trabajar ad honorem, en un puesto temporal, para ayudar a sacar el equipo adelante”, confesó Trejos.

Su llegada no fue sencilla, pues asumió la dirección en medio de un momento turbulento, con la salida de cinco jugadores, por decisión del técnico Luis Fernando Fallas, entre ellos el goleador Michael Barrantes, y una afición enardecida contra Fallas por los malos resultados.

Para Héctor Trejos, quien se desempeña como perito actuario matemático —experto en la elaboración de informes sobre daños sufridos por personas o bienes—, así como contador público, la tarea era contrarreloj, ya que, a escasos dos días de tomar el timón, el PFC debía enfrentar a Santos de Guápiles en un partido crucial para alejarse del último lugar.

“Lo primero que hice fue hablar con los jugadores sobre la importancia del equipo para la provincia y motivarlos a sacar el plantel adelante. También conversé con Luis Fernando (Fallas) y los jugadores descartados. Desde que asumí la gerencia sumamos siete de nueve puntos posibles, y el equipo se ve mejor y con deseos de seguir progresando”, aseguró Trejos.

Los porteños vencieron 1-0 a Santos, empataron 1-1 con Santa Ana de visita y derrotaron 3-2 a Cartaginés, para llegar a 15 puntos, los mismos que Santos, aunque se encuentran en penúltimo lugar por mejor diferencia de goles. Los chuchequeros, además, tienen un partido menos.

“En estos 15 días hemos tenido mucho trabajo, desde finalizar contratos de jugadores que ya no están, hasta hacer un llamado a la afición para que nos apoye en el proyecto, qué confíen en nuestro trabajo, porque debemos ser conscientes de que esto lo vamos a lograr juntos”, enfatizó Trejos.

Héctor Trejos está seguro de que el equipo no descenderá

Aunque es consciente de que todavía deben achicar el agua del barco y que aún podrían encallar y hundirse, se ilusiona con que la embarcación se mantenga a flote y ya está reclutando nuevos marineros para zarpar en busca de un destino más prometedor y menos tormentoso.

“Con la experiencia adquirida trato de ser más cauto al hablar y al tomar decisiones, pero sigo confiando en el equipo. Desde que llegué estamos invictos y siento que podemos alejarnos de las últimas posiciones. Confío en poder puntuar ante Guanacasteca el viernes. Estamos a dos puntos de Santa Ana y creo que podemos superarlos. El equipo muestra mejor actitud y entrega”, añadió Trejos.

Entre sus primeras decisiones, el dirigente porteño implementó trabajo mental con un coaching que ayude a los jugadores a ganar confianza, trabajar como un verdadero equipo y dejar atrás las diferencias. También decidió que los futbolistas separados ya no asistirían a los entrenamientos por el bien de ellos y del plantel.

“Al llegar, detectamos problemas en el camerino. No puede ser que hubiera grupos de amigos que jalaban en direcciones distintas. También había una falta de confianza que provocaba desgaste mental. Hablamos con ellos, implementamos cursos rápidos de psicología laboral y liderazgo, y el cambio se nota en la cancha y en los resultados”, agregó Trejos.

Según el gerente general, las divisiones no estaban ayudando al plantel y eran necesarios los cambios. Insistió que se necesita paciencia y planificación para que el proyecto avance de nuevo. Incluso, ya están planificando el próximo campeonato, pues la intención es luchar en la parte alta de la tabla y no sufrir por el descenso, porque está seguro que el equipo no descenderá.

“Tenemos un objetivo claro. En el Torneo de Clausura 2025 esperamos estar entre el cuarto y quinto lugar. Tengo cinco jugadores contratados y estamos negociando con algunos extranjeros de nivel. Deseamos tener al menos dos jugadores por posición. Nos espera un arduo camino, pero confiamos en nuestro equipo y sé que los jugadores que vienen van a aportar mucho”, declaró Trejos.

El dirigente chuchequero recalcó que habrá refuerzos en la defensa, y buscan un volante creativo y al menos dos delanteros que marquen la diferencia. Asimismo, los jugadores extranjeros que lleguen deberán realizar una prueba para demostrar sus condiciones antes de firmar.

Además, se muestra tranquilo al contar con un grupo de seis jóvenes Sub-21 que refuerzan la identidad porteña en la plantilla.

“Soy un apasionado de mi trabajo y sé que, con el apoyo de los aficionados, podemos sacar el equipo adelante. No es una tarea sencilla, pero confiamos en el material humano y en el proyecto que sigue adelante: ¡El barco va que va!”, puntualizó Trejos.