Técnico del Puntarenas FC asegura estar sorprendido y contrariado por sanción del Disciplinario

El técnico del Puntarenas FC, Luis Fernando Fallas, aseguró que, cuando le informaron de que fue sancionado por realizar gestos obscenos hacia el portero del Cartaginés, Kevin Briceño, al final el duelo ante los brumosos, pensó que era una broma y que lo estaban molestando.

Le sorprendió todavía más que el árbitro Benjamín Pineda le mencionara, después de la conferencia de prensa, la supuesta acción en la que había incurrido, algo que el estratega porteño niega rotundamente, luego de concluido el juego entre Puntarenas FC y Cartaginés (3-2) el sábado anterior en el estadio Lito Pérez

Fallas deberá cumplir dos partidos de suspensión y pagar una multa de ₡125.000, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37, inciso 2°, por utilizar gestos obscenos contra el portero Kevin Briceño, según el informe del Comité Disciplinario.

“Sinceramente, me siento contrariado. Me intriga y sorprende lo que se transcribió en el informe arbitral, donde dice que hice gestos obscenos a Briceño. Él fue quien me amenazó y me retó. Yo estaba tranquilo y simplemente con mi mano le indiqué que se alejara porque estábamos en la conferencia de prensa”, comentó Fallas.

Luis Fernando se asombró aún más porque, según indicó, estaba junto al comisario de la Unafut, Warner Acuña, quien lo aconsejó y le pidió mantener la calma cuando Briceño lo increpó, lo cual acató.

“El señor Warner Acuña estaba conmigo. Siempre he pensado que es una persona muy honesta y responsable, por lo que me sorprende mucho esta sanción, ya que él fue testigo de lo que pasó. Lo llamé para saber qué había ocurrido, pues estaba a mi lado y fue testigo de lo sucedido. Sin embargo, de forma muy nerviosa, no me responde con claridad ni me supo decir qué vio o pasó, lo cual me dejó más sorprendido”, explicó Fallas.

De acuerdo con el entrenador porteño, en ningún momento levantó las manos o los dedos para ofender al meta brumoso e incluso revisó los videos para asegurarse de que no había incurrido en ninguna falta.

“Lo que más me llamó la atención es que, al terminar la conferencia de prensa, pasé a saludar a los árbitros, y (Benjamín) Pineda me dijo que en el video se habían visto señas, lo cual me dejó perplejo. Igual pensé que era una broma, pero para mi sorpresa me sancionaron y no entiendo la razón, ya que no hice nada”, manifestó Fallas.

Luis Fernando Fallas explicó que, junto al gerente general del PFC, Héctor Trejos, presentarán una apelación ante la sanción impuesta, al considerarla injusta y fuera de contexto, pues reiteró que nunca ofendió al meta Kevin Briceño.

“Estamos preparando la apelación porque en el informe aparece algo que nunca sucedió. Don Warner Acuña estaba conmigo; él es testigo, junto con los periodistas que estaban en la conferencia de prensa. No es una excusa; simplemente debe prevalecer lo que realmente sucedió y no se deben transcribir cosas que no son”, enfatizó Fallas.

Los porteños son penúltimos del Torneo de Apertura 2024 con 15 puntos y superan al Santos de Guápiles por diferencia de goles. Fallas no estaría en el banquillo en el duelo ante Guanacasteca de este viernes y el próximo miércoles 20 de noviembre contra Alajuelense.