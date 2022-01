Hasta un iraquí aparece en intenso mercado de fichajes del fútbol tico

Quienes pensaban que este mercado de fichajes tendría bombazos por montones y disputas férreas para robarse a las mejores figuras de cada club, sin duda que por ahora están desilusionados. Eso sí, que aún no se tengan esas noticias impresionantes, como las que daba Alajuelense, no significa que todo esté en calma, sino que por el contrario, el intercambio de jugadores es tan intenso que hasta fue contratado un iraquí.

Si la llegada de cubanos era extraña en nuestro fútbol, más aún la del defensor sub-23 Yohan Zetuna (nacionalidad iraquí), quien firmó con Grecia y llega procedente del fútbol mexicano. Sin embargo, esto no es lo único que llama la atención, sino que hay clubes casi nuevos, como Sporting FC, que ya suma 10 caras nuevas (más que ninguno) y Cartaginés con 10 salidas (lidera en este apartado). VEA: lista detallada por club abajo.

Por supuesto que lo que hacen Saprissa, Herediano y la Liga siempre despierta interés y es que ninguno de estos tres clubes es protagonista, de momento, en un mercado que cierra el 1 de febrero y que tiene a hoy 61 fichajes y 76 descartes. Al parecer las tres instituciones más ganadoras aprendieron su lección y mantienen un bajo perfil, con más salidas que contrataciones y ninguna de altos quilates. Claro, los erizos aún no resuelven el tema de Marcel Hernández y su eventual regreso a la Vieja Metrópoli; ese sí que sacudiría por completo.

Mientras se confirma o descarta lo de Hernández, los focos se posaron sobre el Sporting y su forma de sumar futbolistas a manos llenas. El tema es que los josefinos retocaron o revolucionaron la planilla de José Giacone con hombres de experiencia, como Róger Rojas, José Andrés Salvatierra, Cristopher Meneses y Bryan López, entre otros, con lo que de fijo competirán mucho más arriba. ¿Cómo hace este club para ser tan atractivo y fichar así?

Grecia Grecia fichó al defensor sub23 Yohan Zetuna (con balón) para el Torneo de Clausura 2022. El futbolista es de origen iraquí y llega procedente del fútbol mexicano. (Grecia)

“En Sporting se paga puntualmente, no existen atrasos salariales y cuando hacemos negociaciones con jugadores, quedamos claros en que este club reporta a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) todos los ingresos. Esto es parte de la negociación, así que ellos se garantizan que tienen todas las pólizas y todo lo necesario. Además, acá se paga el aguinaldo y hasta los futbolistas se asombran de esto. Quienes vienen saben que somos un club diferente y esto ayuda, porque hay estabilidad y cumplimos”, dijo Olman Vega, dirigente del Sporting.

En el caso de los blanquiazules, aplicaron ese dicho de “menos es más” y sacaron a jugadores con muy poca regularidad y que sin duda pesaban en el presupuesto. De momento solo incorporaron a Paolo Jiménez, José Luis Quirós y Mikel Jiménez, pero de darse lo de Marcel y al menos un par más, como Andŕes Lezcano (suena con fuerza), quedarán bien armados, según su presidente Leonardo Vargas.

“Tal vez mucha gente dirá que este año Cartaginés no se reforzará mucho, pero no es así, porque retuvimos a futbolistas que terminaban contrato y mantenemos una estructura con figuras como Daniel Chacón, Allen Guevara, Jeikel Venegas y Ronaldo Araya. A todos ellos costó sostenerlos, porque varios equipos los querían; sin embargo, siguen acá y así no tenemos que rearmar grandes cosas. Armamos un equipo joven y apuntamos a que nos dure dos o tres años”, dijo Vargas.

Continuidad a técnicos

Luego de un Torneo de Apertura 2021 frenético en el banquillo, en el que ocho equipos cambiaron de técnico (solo Grecia, Sporting FC, Santos y Cartaginés no lo hicieron) y algunos hasta tuvieron tres estrategas, como Alajuelense con Andrés Carevic, Luis Marín y Albert Rudé, para el Clausura 2022 los clubes apelan a la continuidad.

Únicamente Jicaral estrenará timonel, tras fichar a Mauricio Montero. Eso sí, la presión será total para el Chunche, ya que los de la Península inician en el último lugar de la acumulada, de cara a un certamen en el que hay descenso.

Justamente esta presión por no perder la categoría hará que la paciencia sea aún menor este semestre. El Huracán es el colero con 20 puntos, pero el Guadalupe de Wálter Centeno apenas tiene una unidad más (puesto 11), mientras que Guanacasteca (Luis Fallas), Pérez Zeledón (Amarini Villatoro) y San Carlos (Douglas Sequeira) suman 24 y para nada están lejos del peligro.

De igual forma, la disputa por clasificar será igual de compleja y quien tropiece en el inicio, también puede sacar a su técnico en procura de una reacción rápida.

Llegadas y salidas de los 12 equipos:

- Herediano:

Altas: Kenneth Vargas y Brandon Bonilla.

Bajas: Francisco Rodríguez, Yael López, Suhander Zúñiga y Berny Burke.

- Saprissa:

Altas: Francisco Rodríguez, Andy Reyes y Ryan Bolaños.

Bajas: Daniel Colindres, Jossimar Pemberton, Yostin Salinas, Michael Barrantes, Luis José Hernández y David Ramírez.

- Alajuelense:

Altas: Miguel Ajú, Marco Josué Meneses y Jurguens Montenegro.

Bajas: Mauricio Vargas, Daniel Arreola, Johnny Álvarez, José Salvatierra, Brandon Aguilera, Andrés Gómez y Alonso Martínez.

- Cartaginés:

Altas: Paolo Jiménez, José Luis Quirós y Mikel Jiménez.

Bajas: Ryan Bolaños, Andy Reyes, Darryl Parker, Bismar Acosta, Róger Rojas, Diego Estrada, Elmer Güity, Heyreel Saravia, Carlos Hernández y Esthuar Dávila.

- Santos:

Altas: Luis José Hernández, Edder Solórzano, Luis Pérez, Fabián Pérez, Sebastián Castro y Sebastián González.

Bajas: Bryan López, Cristopher Meneses y Michael Umaña.

- Sporting FC:

Altas: Berny Burke, Yostin Salinas, Lauro Cazal, José Andrés Salvatierra, Cristopher Meneses, Bryan López, Giovanni Clunie, Jonathan Martínez, Róger Rojas y Kendall Gallardo.

Bajas: Josué Rodríguez, Hernán Fener, Rashir Parkins, José Luis Quirós, Adrián Peralta, Reibi Smith, Josué Martínez, Kevin Patiño y Álvaro Sánchez.

- Grecia:

Altas: Yohan Zetuna, Leonardo Castillo, Brian Martínez, Daniel Salas, José Luis Calderón y Enyel Escoe.

Bajas: Kenneth Vargas, Steven Cárdenas, Darío Carreño, Marvin Obando, José Garro y Mauricio Núñez.

- Pérez Zeledón:

Altas: Lucas Gómez, Cristian Reyes, Joshua Navarro y Mauricio Núñez.

Bajas: Edder Solórzano, Paulo Rodríguez, Leonardo Castillo, Luis Pérez, Greivin Méndez, Esteban Espinoza y Francisco Regis Lopes Da Silva.

- San Carlos:

Altas: Brian Calabrese, Yair Jaén, Yosel Piedra y Álvaro Sánchez.

Bajas: Fabrizio Ramírez, Keilor Soto, Adolfo Machado, Álvaro Aguilar, José Carlos Pérez y Luis Alpízar.

- Guadalupe FC:

Altas: Andrés Gómez, Josué Martínez, Creichel Pérez, Fabrizio Ramírez, Jossimar Pemberton, Júnior Delgado, Álvaro Aguilar y Diego Estrada.

Bajas: Marco Josué Meneses, Brandon Bonilla y Haxzell Quirós.

- Guanacasteca:

Altas: Mauricio Vargas, Suhander Zúñiga, Brandon Aguilera y Haxzell Quirós.

Bajas: Cristian Reyes, Luis Diego Sequeira, José David Martínez, José Pablo Córdoba, Alejandro Sequeira y Edder Nelson.

- Jicaral:

Altas: Mauricio Montero, Bryan Morales, Brayan Marín, Kevin Patiño, José Garro, Edder Nelson, Miguel Tercero y Johnny Álvarez.

Bajas: César Eduardo Méndez, Miguel Ajú, Jedwin Lester, Gabriel Pusula, Marvin Esquivel, Kendall Gallardo, Jorge Alejandro Castro, Giovanni Clunie y Jonathan Martínez.