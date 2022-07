Géiner Segura: ‘Me choca que se le diga Cartaguito’

Géiner Segura, técnico del Cartaginés, dice estar harto del menosprecio que siente hacia su equipo y de cara al inicio de la gran final del Torneo de Clausura 2022 ante Alajuelense golpeó la mesa y exigió que se olviden del “Cartaguito”, porque el club que encabeza es el Club Sport Cartaginés.

Géiner defendió la grandeza de la institución en la que está y también reconoció que a la lealtad, la fidelidad de los aficionados y la historia de los blanquiazules hay que agregarle campeonatos y éxitos deportivos. Es por esto que adelantó que sus jugadores darán alma vida y corazón para quitarse de encima los 82 años que tienen sin un cetro. Además, confirmó que para el duelo de este domingo a las 11 a. m., en el Fello Meza, ya tiene de regreso al lesionado William Quirós y lo puede utilizar sin problemas.

¿Considera que hay superioridad en el cuerpo técnico de Cartaginés sobre el de Alajuelense?

No voy a hablar de superioridad, lo que sí voy a hablar es que visualizamos que los dos juegos anteriores eran muy parejos y que esto de ahora es otra historia. Las finales se evalúan diferente, porque no hay más allá. Antes Alajuelense tenía la opción de dos partidos más, pero ahora ya no y será más cerrado todo y es lógico, porque los dos clubes nos jugamos mucho. Vamos a tratar de hacer un muy buen plan, porque no hay más allá.

¿Cuánta presión siente y cómo la maneja?

Presión siempre hay. Del lado nuestro está el tema de acabar con esa racha de tantos años de no ser campeones, aunque eso ya pasó y no es algo con lo que debe cargar esta generación, porque estamos en otro momento y otras instancias. Los jugadores actuales están haciendo todo lo posible para darle una alegría a esta gran institución y afición. Eso sí, con todo respeto digo que la presión es mucho mayor para Alajuelense.

Nadie ha podido sacar campeón a Cartaginés desde 1940. ¿Dimensiona lo que significaría para usted lograr el campeonato con este club?

Soy sincero, me lo dice mucha gente, pero siempre he creído que la grandeza es de Dios y si me puso acá y me da la posibilidad de lograrlo, se lo voy a agradecer muchísimo. Igual, sé lo grande que es este equipo y la alegría para mí es ver que siga creciendo y que se gane el respeto, pero no por la historia de años de fundación, sino por los logros deportivos. Quiero que se meta a pelear siempre, estando yo o no, porque todos somos de paso y la institución queda.

”No quiero quiero que en este club pase más que se clasifica tres veces en 14 torneos, sino que tengamos constancia. Para lograr esto hay que dar el paso y ojalá que Dios nos dé la bendición de ser campeones, pero si no ocurre, hay que seguir llegando a esas fases finales siempre. A este club hay que respetarlo y me choca que se le diga Cartaguito, no quiero que se le diga así, es Cartaginés, porque así se llama este equipo y es el Club Sport Cartaginés”.

¿William Quirós está disponible?

William Quirós ya está acá con nosotros en la concentración y con el resto del plantel.

Géiner Segura, técnico de Cartaginés, dirigirá la primera final en su carrera. El timonel afirma estar tranquilo y confiado en su trabajo. (Rafael Pacheco Granados)

¿Cómo visualiza esta nueva serie en la gran final?

Nosotros tenemos un plan y evidentemente es para ganar, porque es la forma de lograr los objetivos. Sin embargo, hacemos mucho análisis, porque jugamos contra un gran rival. Bajo nuestros medios intentaremos salir con una victoria en nuestra casa y si no, seguir con la idea de que siempre debemos de estar vivos y estar para pelear por el título. La final no se nos puede ir de las manos en un partido, sino que debemos de entender que nos quedará un partido más luego de la ida.

”Este Cartaginés ha hecho partidos muy buenos, pero en la serie con Alajuelense ha habido poco gol. Ahora vamos a tratar de ganar a nuestra manera, pero sin irrespetar a un rival que es fuerte. Eso sí, Cartaginés no es menos que nadie, si estamos acá es porque nos lo ganamos”.

¿Como evalúa el rendimiento de Kevin Briceño?

Me ilusiona mucho todo el departamento de porteros que tenemos, porque está muy bien trabajado. Cuando le tocó a Marco Cubillo, respondió, y Kevin tiene jerarquía, liderazgo, presencia, nos da mucha seguridad y es un portero que tiene muchos años en esto.

¿Espera a un Alajuelense con cambios?

Puede hacer algunas maniobras o algunos cambios individuales. Sabemos que Bryan Ruiz ha ido entrando en los segundos tiempos, pero ahora lo pueden usar de titular. Además, a Alex López no lo ha utilizado mucho, pero hay que ver qué pasa y a lo mucho veo dos o tres variantes.

”La idea de la Liga está muy clara, tiene una idea, un sistema y un modelo claro. Hay que ver qué decisión toman en cuanto a los porteros ellos, pero todo lo manejamos y lo analizamos. Igual, vamos a intentar llevar el juego nosotros, porque tenemos los recursos para hacer daño y somos un equipo muy fuerte en casa”.

¿Cómo siente que enfrenta Marcel Hernández todos los temas extra cancha que suele tener?

De Marcel lo que puedo decir es que nació para jugar fútbol. Todo el contexto de lo que ha vivido y esa fortaleza que tiene para desligar lo personal de lo profesional, es increíble. Verlo con la personalidad que se comporta dentro del juego es de destacar. Igual, él vino con un objetivo muy claro. Marcel quiere ser campeón con Cartaginés y a veces se dejan cosas de lado por el objetivo.

¿Qué le ha parecido el apoyo de la afición y qué espera para esta final?

Me gustaría que esto que estoy viendo con la afición sea siempre. Este equipo es grande por su afición y es que los equipos son grandes por su afición y su historia. Acá se vive y se celebra diferente.

”Lo que veo me confirma que Cartaginés puede ser un equipo aún más grande, porque su afición es más leal y uno ve cosas que no pasan en otros clubes, como el salir y ver en las casas banderas ondeando por todos los lugares. Parece como si estuviéramos en una campaña política, porque hay banderas por todo lado”.

”Todo esto me parece fabuloso y por eso digo que cuando se llega a estas instancias los fanáticos tienen derecho a celebrar, pero nosotros no, sino que nos dedicamos a trabajar hasta lograr el objetivo. La afición que se tire a las calles, que mueva al comercio y disfrute, porque está en su derecho; lo mismo lo de la Liga”.