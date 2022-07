Cartaginés contraataca y pide veto para el estadio Morera Soto

La gran final del Torneo de Clausura 2022 se sigue jugando fuera de la cancha y es aún más intensa que la vivida en la cancha en la final de la segunda fase. Ahora es el turno de Cartaginés de ponerse a la ofensiva y este sábado pidió la sanción del estadio Alejandro Morera Soto, para el duelo de vuelta de esta serie.

Los brumosos presentaron un recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante el Tribunal Disciplinario de la Federaciones Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), aduciendo que el castigo económico por el lanzamiento de objetos y por los insultos hacia el delantero Marcel Hernández no corresponden a lo que establece el artículo 72 y 74 del reglamento del Disciplinario. Estos hechos se presentaron en el duelo de vuelta de la final de la segunda fase.

[ Marcel Hernández ni el Morera Soto recibieron sanción por parte del Tribunal Disciplinario ]

“Solicitamos que se revoque la sanción económica y se imponga el veto del estadio, como estipula el reglamento, no se está inventando nada, es lo que corresponde y solo pedimos que se aplique el derecho y la ley como corresponden... Ya se presentó todo ante el Tribunal Disciplinario y con las pruebas respectivas. La presentación obliga a que se haga una sesión extraordinaria y esperamos que el lunes tengamos respuesta. El Tribunal no puede dejar esto y no se puede efectuar el partido de vuelta hasta que se conozca este recurso”, señaló el licenciado Juan Pablo Navarro, encargado de la parte legal de los blanquiazules.

En el conjunto centenario afirman que sus jugadores fueron impactados por botellas, monedas y encendedores y recalcan que todo está denunciado en el informe arbitral de Hugo Cruz y también en los informes de los comisarios de seguridad. Desde su punto de vista, el Tribunal cometió un error al imponer solo ₡150.000 de castigo.

Jugadores del Cartaginés fueron impactados por botellas que lanzaron aficionados en el estadio Alejandro Morera Soto, en la vuelta de la final de las segunda fase del Torneo de Clausura 2022. (Rafael Pacheco Granados)

El Disciplinario expuso al presentar los castigos que “se considera que las botellas de plástico con líquido evidenciadas en los informes de los comisarios de la Unafut no constituyen un objeto peligroso, ya que el líquido que contienen no amerita considerarlas como objetos peligrosos”.

[ Cartaginés denuncia ‘martirio’ vivido en el Morera Soto y cierra puertas a La 12 ]

El abogado de los brumosos expuso que ahí radica la equivocación, porque “el artículo 72 es muy claro y establece que es cuando se da el lanzamiento de objetos, sean peligrosos o no, impacten o no y todos vimos en videos e imágenes que varios de nuestros jugadores fueron impactados. No se necesita que la acción sea dolosa o culposa, sino que se dé un golpe. También tenemos pruebas que se confirmaron por los medios de comunicación de que un adulto mayor fue golpeado en el palco que nos asignaron por una botella que le lanzaron. Cartaginés está en contra de que la sanción sea solo económica, sino que el reglamento estipula que cuando se dan estos hechos, lo que corresponde es el veto del estadio”.

Otro elemento que denunciaron los blanquiazules es lo ocurrido con Marcel Hernández, quien luego de anotar el gol que dio el pase a la gran final para su equipo y celebrar efusivamente, recibió todo tipo de insultos; entre ellos, los aficionados le gritaron “violador”, haciendo referencia al caso por el que fue juzgado el cubano y del que salió totalmente libre.

Inicialmente en Alajuelense solicitaron que se castigara al isleño por provocar a los seguidores manudos, pero el Tribunal consideró que no ameritaba castigo.

“Los insultos que recibió nuestro jugador Marcel Hernández hay que denunciarlo y ya procedimos . El artículo 74 también estipula esto y lo que corresponde es el veto del estadio Alejandro Morera Soto. No venimos a inventar nada, es lo que corresponde y solo pedimos que se aplique el derecho y la ley que corresponde... Como alegamos dos situaciones, implicaría dos partidos. Tenemos conocimiento que hay reincidencia, pero le corresponderá al Tribunal valorar esto y definir”, finalizó el abogado de los brumosos.