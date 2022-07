Marcel Hernández ni el Morera Soto recibieron sanción por parte del Tribunal Disciplinario

Marcel Hernández jugará la final sin problema y el nuevo campeón se coronará en el Morera Soto. (Rafael Pacheco Granados)

¿Sanción para Marcel Hernández por su celebración? ¿Castigo para el Estadio Alejandro Morera Soto por el lanzamiento de objetivos a la cancha?

Esas eran las principales dudas inmediatas que quedaron tras el partido del jueves, que finalizó 1 a 1 la casa rojinegra. Ese resultado se traduce en que habrá gran final para conocer en definitiva al campeón del Torneo de Clausura 2022.

La bola quedaba del lado del Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol, que sesionó este viernes a las 5 p. m. y fue hasta las 7:38 p. m. cuando se conoció la decisión salomónica. No hubo castigo para Marcel Hernández, así como tampoco para el Morera Soto.

En la notificación se detalla que Alajuelense envió dos gestiones, solicitando que se revisara la celebración del gol del Club Sport Cartaginés y las acciones realizadas por el jugador Marcell Hernández Campanioni.

“Luego del análisis exhaustivo y oficioso del video oficial del encuentro, así como de los videos aportados por la Liga Deportiva Alajuelense y el informe de los comisarios de la Unafut, este Tribunal no encuentra conducta que encuadre típicamente, en virtud de que no se demuestran gestos ofensivos o provocativos contra la afición, incluyendo el análisis del escupitajo del jugador al suelo”, versa en la resolución del Disciplinario.

Y agrega: “Además, de las mismas pruebas aportadas por la Liga Deportiva Alajuelense se aprecia claramente que tanto el cuarto árbitro y el árbitro asistente observaron y valoraron la acción denunciada, por lo que no es competencia de este Tribunal resolver sobre las decisiones tomadas por el cuarteto arbitral”.

En cuanto a los incidentes reportados sobre el lanzamiento de objetos (botellas con líquido) que impactaron a Paolo Jiménez, a Kevin Briceño y al árbitro asistente Andrés Arrieta Barrantes, se multó a la Liga.

“Siendo potestad del Tribunal calificar la peligrosidad de los objetos, se considera que las botellas de plástico con líquido evidenciadas en los informes de los comisarios de la Unafut no constituyen un objeto peligroso, ya que el líquido que contienen no amerita considerarlas como objetos peligrosos, por lo que se sanciona a la Liga Deportiva Alajuelense con una multa de ₡150.000 de conformidad con el artículo 72 inciso 1) del Reglamento Disciplinario del Fútbol de la Primera División, ya que por segunda ocasión en la temporada se da el lanzamiento de objetos no peligrosos”

Por las bombas de hubo se dictó otra multa para la Liga de ₡200.000 y Alajuelense debe desembolsar otros ₡200.000 por no destacar las zonas amarillas en la gradería del estadio por segunda ocasión en la temporada.

Cartaginés recibirá a Alajuelense este domingo, a las 5 p. m., en el Fello Meza y el nuevo campeón se coronará el miércoles en Alajuela, donde se disputará el partido de vuelta de la gran final.