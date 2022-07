Ronaldo Araya: ‘Los liguistas ya celebraban con camisetas de la 31’

Luis Ronaldo Araya, es uno de los jugadores claves del Cartaginés, que en la actual temporada logró llegar a la final. (Jose Cordero)

El volante Luis Ronaldo Araya, no puede escapar al optimismo y la ilusión de coronarse campeón nacional con el Cartaginés, tras empatar 1-1 a Alajuelense, en la final de la segunda fase, y forzar a dos compromisos más en una gran final nacional.

Con 22 años y toda una vida ligado al club brumoso, el joven volante prefiere no mirar atrás, a quienes le hablan de los resultados adversos del pasado, pues asegura que el actual grupo tiene como objetivo ser campeón y así lo demostraron al dejarse la serie ante la Liga, como visitantes, cuando muchos ya festejaban y no les daban ningún chance.

“Otra vez llegamos a aguar la fiesta. Muchos no nos daban oportunidad. Sinceramente me metí a las redes sociales durante la semana y ya muchos aficionados estaban celebrando y habían camisas alusivas al título 31 de la Liga. Ya estaban celebrando de antemano”, recordó Araya.

El joven volante indicó que el plantel estaba mentalizado desde el inicio de la temporada para hacer una buena campaña y confían en el trabajo del técnico Geiner Segura y los asistentes Mauricio Wright y Greivn Mora, quienes llegaron para la segunda fase del certamen.

“Desde que iniciamos, el grupo se mentalizó para ser campeón. Se recalcó que este equipo estaba para grandes cosas, se trabajó con esa meta durante todo el campeonato. A veces las cosas no nos salieron bien, pero siempre tuvimos la motivación de alcanzar grandes cosas”, explicó Araya.

“En la fase regular del torneo es cierto que la Liga nos ganó los dos partidos, contra Saprissa les ganamos los dos y con Herediano ganamos uno y perdimos un juego. Eso nos dio confianza, porque demostramos que estábamos para pelear en la parte alta de la tabla, como lo hicimos”, agregó.

El cetro en la mira

Luis Ronaldo afirmó que atrás quedó la mentalidad conformista, que ahora desean ser protagonistas sin importar el rival y así lo demostraron al dejar en el camino al Herediano y a la Liga como visitantes.

“Estabamos mentalizados, en que el equipo que nos tocara, no sería fácil. Pero también nos propusimos que no nos iba a pasar lo que sucedió en el pasado, cuando el Cartaginés llegaba a las semifinales y se daba por satisfecho. Muchos decían que en esta etapa todo se acababa, pero nosotros siempre tuvimos la intención de llegar a la final y pelear el campeonato”, indicó Araya.

Sobre los malos resultados del pasado, Luis Ronaldo prefiere no hacerle mucha cabeza a esos recuerdos, pues reiteró que él no vivió aquellas épocas, por lo que ahora solo deben pensar en cosas positivas y soñar con alcanzar por fin el título nacional.

“Hace nueve años que el Cartaginés no estaba en una final, por lo que es una gran motivación volver a disputar un título. Mucha gente habla que el equipo tiene 82 años sin ser campeón, pero no debemos pensar en eso. Ni siquiera había nacido para tener eso presente, yo no tengo la culpa ni mis compañeros y deseamos hacer nuestra propia historia”, reiteró Araya

“Lo que estamos viviendo es algo muy lindo. Ahora debemos preparar el primer partido en nuestro estadio ante la Liga. Es necesario aprovechar el ser locales, sacar ventaja para ir con más tranquilidad para el juego de vuelta. No es sencillo, pero hemos trabajado muy fuerte para estar en al final”, dijo.