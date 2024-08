Firpo vs. Alajuelense en vivo: Canal, hora y la previa del partido en Copa Centroamericana de Concacaf

Liga Deportiva Alajuelense juega de visita este miércoles 7 de agosto contra Luis Ángel Firpo, a partir de las 6 p. m., en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, en El Salvador. Es la segunda presentación de estos equipos en el grupo B de la Copa Centroamericana de Concacaf.

El jueves pasado, la Liga inició la defensa de su corona en el torneo regional con un triunfo por 3-1 ante Marathón de Honduras en el Estadio Alejandro Morera Soto. Un día antes, Luis Ángel Firpo empató 1-1 contra Comunicaciones en el mismo escenario donde jugará ante Alajuelense.

Después de esos duelos internacionales, el equipo de Alexandre Guimaraes fue a la Vieja Metrópoli, donde se dejó el triunfo con un cabezazo de Rashir Parkins; mientras que el Firpo cayó en casa 1-3 frente a Cacahuatique, por lo que es octavo en la tabla general después de tres fechas en el torneo salvadoreño.

“Tenemos el objetivo de ganar tres puntos, para mantenernos en el primer lugar del grupo. Venimos de recuperar de visita los dos puntos que perdimos contra Santa Ana y ganar fuera de casa es bueno, ahora queremos hacerlo también en este partido contra el Firpo”, expresó el extremo brasileño Anderson Canhoto.

Anderson Canhoto, Leonel Moreira, Manjrekar James, Alberto Toril, Aarón Suárez e Ian Lawrence son parte de los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense que reconocieron la cancha del Estadio Nacional Jorge "Mágico" González para el partido contra el Firpo en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Alajuelense)

Mientras que el director deportivo de la Liga, Javier Santamaría, también cree que el partido de esta tarde es clave para los rojinegros.

“Hay que plantear un partido serio, aprovechar las ocasiones que tengamos y estar sólidos en defensa. Lo estamos haciendo bien en ese aspecto y las que tengamos tratar de aprovecharlas; lo importante este miércoles es puntuar”, manifestó Javier Santamaría.

¿Dónde puedo ver el partido entre el Firpo y Alajuelense? Copiado!

Al ser a las 6 p. m., existen dos opciones para ver el partido entre el Firpo y Alajuelense. El juego será transmitido por la señal de ESPN. Además, estará disponible en la aplicación Disney+.

Le extendemos la invitación para que siga las principales incidencias del juego en este en vivo de nacion.com y cuando se acabe el juego, aquí mismo encontrará el relato final.

El partido también podrá escucharse por Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Monumental (93.5 FM).

Los 21 jugadores que Alajuelense llevó a El Salvador para el partido contra Firpo Copiado!

Porteros: Leonel Moreira y Bayron Mora.

Defensas: Alexis Gamboa; Carlos Martínez, Manjrekar James, Ian Lawrence, Guillermo Villalobos y Wálter Ramírez.

Volantes: Larry Angulo; Anthony Hernández, Aarón Suárez, Kevin Cabezas, Iago Falque, Diego Campos, Celso Borges, Rashir Parkins, Creichel Pérez y Anderson Canhoto.

Delanteros: Alberto Toril, Jonathan Moya y Joshua Navarro.

Esta es la delegación completa de Liga Deportiva Alajuelense en El Salvador para el partido contra Luis Ángel Firpo en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Alajuelense)

Las impresiones de Alexandre Guimaraes y Celso Borges en la víspera del partido Firpo vs. Alajuelense Copiado!

Alexandre Guimaraes y Celso Borges hablan antes del partido de Alajuelense ante Luis Ángel Firpo

Vea cómo fue el reconocimiento de Alajuelense al Estadio Nacional Jorge ‘Mágico’ González Copiado!

Así fue el reconocimiento de Alajuelense al Estadio Nacional Jorge "Mágico" González

Alexandre Guimaraes: ‘Somos los campeones vigentes y debemos jugar como tal’ Copiado!

Desde el año pasado, la Copa Centroamericana de Concacaf tiende a reflejar que las distancias se han acortado.

La percepción de Alexandre Guimaraes es que si se revisan las últimas ediciones de este tipo de torneos, el fútbol de Costa Rica siempre ha estado arriba punteando, jugando finales, ganándolas o perdiéndolas, pero llegando a esas instancias.

Considera que a veces se hace un análisis mucho más basado en el juego inmediato, no en el conjunto de situaciones que se dan para que equis o ye resultado se dé.

“Nosotros como Liga Deportiva Alajuelense lo que queremos es hacer partidos como ante Marathón, donde mostramos el nivel que tiene la Liga, que es uno de los representantes del fútbol de Costa Rica y que quienes representamos al país, debemos intentar pelear arriba.

“Tenemos un campeonato que defender acá, porque somos los campeones vigentes y debemos jugar como tal. Esperemos que el conjunto de partidos, nos dé la posibilidad de mostrar el juego que por lo menos la Liga está queriendo mostrar para ser protagonista en cualquier campeonato que juegue”, destacó Alexandre Guimaraes.

Alexandre Guimaraes y Celso Borges atendieron a los medios de comunicación en El Salvador. (Prensa Alajuelense)

Un periodista salvadoreño le consultó al timonel rojinegropor qué existe tanta presión alrededor de Alajuelense en este partido específico contra el Firpo.

Él respondió que a veces las percepciones son diferentes de acuerdo al ángulo donde se vea a un grupo de jugadores.

“Nosotros la verdad lo que queremos es primero y antes que nada, en estos partidos que tenemos en El Salvador, puntuar. Ya hicimos lo primero, que era ganar nuestro partido en casa y en la medida que podamos puntuar en este partido del miércoles y en el próximo (20 de agosto), ya nos dirán qué se nos exige, ahí sí, para el último juego en casa recibir a Comunicaciones”.

Celso Borges ve algo inevitable en Alajuelense Copiado!

Alajuelense arroja indicios de que hay jugadores que están dispuestos a mejorar para no quedar rezagados. Es el efecto de la competencia interna, algo que lo que han contribuido los extranjeros.

“Ya hay una exigencia por ser jugador de la Liga, pero creo que al haber jugadores tan competentes en todos los puestos, inevitablemente eleva el nivel de todos. Entonces lo vivo aquí y lo viví en Europa, que en cada ventana de transferencias había jugadores nuevos y había que probarse todas las veces para ser uno el que juegue”, afirmó Celso Borges.

Celso Borges calificó de "precioso" el Estadio Nacional Jorge "Mágico" González en El Salvador. (Prensa Alajuelense)

El volante destacó que el hecho de que haya competencia no debe verse como algo malo, porque lo que hace es subir el nivel de todo el equipo y que todos estén más atentos.

“Uno agradece que haya buenos jugadores, porque eso lo hace a uno ser mejor y eleva el nivel de la plantilla y eso siempre es bueno”, citó, para agregar que todo el equipo rojinegro está en óptimas condiciones.

“Anímicamente venimos de ganar y sabemos que aquí es difícil hacerlo y esperamos hacerlo bien”.

Celso Borges también opinó que el Firpo tiene jugadores de ataque que son bastante peligrosos y por eso presagia un partido más que interesante.

“Si es por características, los equipos de El Salvador, aparte de ser aguerridos siempre se han caracterizado por tratar bien la pelota, por tener buenas posesiones. El Firpo es más vertiginoso en ese sentido, son un poquito más rápidos a la hora de contraatacar, pero creo que es de mucho cuidado”, reflexionó.

Gabriel Álvarez, técnico del Firpo: ‘Sabemos bastante de la Liga’ Copiado!

Luis Ángel Firpo se estrenó en la Copa Centroamericana de Concacaf con un empate ante Comunicaciones en el que mereció más. Sin embargo, el técnico del equipo salvadoreño, Gabriel Álvarez, tiene muy claro que el fútbol es de hacer y como no convirtieron las situaciones que tuvieron ante los cremas, dejaron dos puntos en el camino.

Ahora tienen una nueva oportunidad, contra Alajuelense y el técnico del Firpo dijo que le dan la misma importancia que al primer partido.

“Sabemos que nos vamos a enfrentar al último campeón de esta edición. Tenemos que tomar mucho recado, hemos visto muchos partidos de la Liga y hemos tratado de sacar las mejores conclusiones para que los muchachos tengan la mayor cantidad de herramientas y lleguen al partido de la mejor forma. Tenemos que estar atentos, concentrados, porque es un equipo que nos puede proponer tal vez más que Comunicaciones”, destacó Gabriel Álvarez.

Indicó que ellos saben bastante de la Liga y que estudiaron con detalle los partidos de los rojinegros ante Santos, Liberia, Santa Ana, Marathón y Cartaginés.

“Sacamos nuestras conclusiones y sabemos que tienen muchos jugadores interesantes que pueden ser desequilibrantes en cualquier momento y lo hemos visto en el partido que jugaron a las 11 a. m. contra Cartaginés. Estamos concentrados en lo que queremos y conocemos bastante y estamos tratando de darles las armas necesarias a nuestros jugadores, sabiendo al rival que nos vamos a enfrentar.

”Es el último campeón de esta Copa y tenemos que respetarlo, pero dentro del campo, como les dije a ellos, son once contra once y el que esté más atento es el que va a llevarse el resultado. Esperemos que nosotros estemos atentos a las individualidades que tiene la Liga, que son muy interesantes, pero nosotros también tenemos cosas interesantes”, detalló el timonel del Firpo.

Ante una consulta de un periodista salvadoreño, Gabriel Álvarez negó que ellos tengan presión en este partido contra Alajuelense.

“Presión tiene otra gente, que tal vez no tiene una casa dónde vivir, que no tiene qué comer. Esas son presiones y nosotros no tenemos presión de nada, los jugadores, ni nosotros como entrenadores. Dentro del campo hay que equivocarse lo menos posible, pero mis jugadores nunca van a tener presión, ni de mi parte, ni de parte del cuerpo técnico”.

Añadió que en el Firpo conocen las virtudes de Alajuelense y saben de qué manera tienen que encarar los partidos. Él quiere a sus jugadores concentrados, enchufados y metidos en el duelo ante los manudos.

“Esperamos salir de la mejor forma, no darle espacios a la Liga para que pueda generar y tratar de hacer su juego. Después, nosotros tratar de lastimar en los momentos justos. Eso es lo que vamos a intentar hacer este miércoles”, recalcó el técnico del Firpo.

Wílberth Hernández, portero del Firpo: ‘Sabemos la capacidad de Alajuelense’ Copiado!

Wílberth Hernández es el portero del Luis Ángel Firpo y él acompañó al técnico del equipo salvadoreño a la rueda de prensa de Concacaf previo al partido contra Alajuelense.

“Uno como guardameta siempre tiene que analizar a su rival, a sus delanteros, debilidades y fortalezas. Hemos estado en eso, para anticipar una jugada, que puedan anotar y es importante estar concentrados. Sabemos la capacidad de Alajuelense y nada, nosotros tenemos que salir a buscar nuestros tres puntos”, apuntó Wílberth Hernández.

Añadió que tienen muy claro por dónde el León les puede hacer daño y dijo que están conscientes de la magnitud del partido.

“Como equipo tenemos que dar el máximo, sabemos la capacidad que tenemos. Ahora tenemos que doblegar esfuerzos, porque será un partido más complicado y nosotros tenemos que estar atentos, saber sus fortalezas y salir a buscar los tres puntos”.

Alajuelense cuenta con jugadores con rodaje, con experiencia internacional y según él, eso los llena de motivación.

“Tenemos que estar atentos y esperamos hacer un gran partido”, recalcó el portero del Firpo.

Recomendaciones para quienes van al partido Firpo vs. Alajuelense Copiado!

