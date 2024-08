Javier Santamaría buscará el momento para tener conversación importante con Alexandre Guimaraes

Javier Santamaría no lanza las campanas al vuelo, pero el arranque de Liga Deportiva Alajuelense le da muy buena espina. Él se aferra a ir un partido a la vez y considera que el juego de este miércoles 7 de agosto contra Luis Ángel Firpo será en un campo difícil contra un rival difícil.

El director deportivo de los rojinegros es claro en que el panorama ideal para la Liga es puntuar en su segunda presentación en la Copa Centroamericana de Concacaf, porque eso mantendría al equipo de Alexandre Guimaraes en el primer lugar del grupo.

“Hay que plantear un partido serio, aprovechar las ocasiones que tengamos y estar sólidos en defensa. Lo estamos haciendo bien en ese aspecto y las que tengamos tratar de aprovecharlas; lo importante este miércoles es puntuar”, expresó Javier Santamaría en conversación con el periodista Anthony Porras de Columbia, en el hotel de concentración de Alajuelense en El Salvador.

Durante la charla, que se extendió por casi media hora, el español indicó que él es una persona bastante prudente, sobre todo cuando toca hablar en público, porque lo que diga puede tener repercusión.

Sin embargo, cree que la Liga puede permitirse disfrutar de los momentos, de las pequeñas victorias y de las jornadas que van pasando hasta la fecha con buenos resultados.

“Con el equipo que poco a poco se va adaptando, los jugadores nuevos, que son bastantes e ir paso a paso es importante. No subestimar a ningún rival. Todos juegan, todos tienen once jugadores en cancha y pueden presentar dificultades, hay que ir juego a juego”.

Javier Santamaría dijo que aquel empate contra Santa Ana que despertó el ruido alrededor de la Liga le sirvió al equipo para pellizcarse.

“No subestimamos a nadie, pero en los partidos en casa sabemos que no podemos dejar escapar puntos y ahí a nosotros nos hizo detenernos en el camino, porque todo iba bien y esas sacudidas son importantes para poner las barbas en remojo, hacer autoreflexión, ver qué ha pasado”.

Dijo que ese partido sirvió para buscar la parte positiva de algo que no querían en casa con su gente, porque estaban tratando de unirse otra vez con su afición en ese camino.

“Es normal que al aficionado le duela, le pese un poco y hay que lograr otra vez ese acercamiento, pero de momento estamos bastante contentos con el arranque”.

- El cuerpo técnico tiene contrato hasta diciembre. ¿Alexandre Guimaraes va a seguir?

- Estamos contentos con el cuerpo técnico desde el inicio, trabajamos bien en conjunto, cada quien tiene claras sus funciones. El profe mencionó el trabajo de Bryan Ruiz, también están Juliano Fontana, Martinho do Prado, Diego Cejas, Juan Carlos Barrantes, José Luis Arenas. Todos tienen claras sus funciones y están trabajando de manera muy profesional. Todos son muy dedicados, estamos dedicados exclusivamente y total a esto, 24/7.

”Se ha creado un buen entorno en el equipo de trabajo y se trata de disfrutar en el día a día. Es una profesión muy exigente, muy desgastante y es bueno que haya esa sintonía entre todos y que entendamos que cada quien tiene un rol y potenciarlos a todos ellos”.

- ¿Dependerá de la 31 para pensar si se renueva a Guimaraes?

- En lo personal siempre he tenido una buena conexión con Guima, hemos trabajado bien de la mano, nos entendemos y para mí ojalá pueda estar mucho tiempo. De ahí en más serán cuestiones que habrá que hablar.

”En su debido momento encontraremos el espacio para sondear y para ver también cuáles son las expectativas y la ilusión de todos y cada uno de los que conformamos esto. Al igual que lo dijo don Joseph Joseph, estamos muy contentos y ojalá Guima pueda estar mucho tiempo con nosotros”.

- Hace unas semanas su nombre era bombardeado y hoy pareciera más tranquilo. ¿Cómo está usted?

- Yo siempre trato de estar tranquilo, tomarme las cosas con serenidad, sé lo que acontece cuando un club grande no gana títulos y cuando la afición tiene expectativas de salir campeón y no pasa. Evidentemente es difícil, son momentos complicados en un club, está claro, creo que vamos por buena línea.

”Hemos hecho un buen trabajo de mercado, no es un mercado que se trabaja en un mes, sino en varios. La Junta Directiva lo sabe, porque nos reportamos con ellos, hacemos reuniones y les presentamos la propuesta de nosotros, trabajada con el cuerpo técnico y están ilusionados.

”Yo estoy muy bien, tengo contrato hasta el verano del 2025 y si de mi parte fuera, estoy para cumplirlo, pero sé que también hay que salir campeones, hay que ganar la 31, si no va a estar difícil la cosa.

”Es una decisión que no depende solamente de mí, y que estamos trabajando diario, para lograr ese gran objetivo. Somos un club grande que también aspiramos a ganar la Copa Centroamericana, el Torneo de Copa, la Recopa, la Concacaf, pero tenemos claro que por encima de todos estos títulos ahora mismo está la 31, y vamos a intentar lograrlo”.

- ¿Ese título es vital para su estabilidad laboral?

- Cuando llegue el momento habrá que tomar decisiones y con respecto a mí no las tomo yo. Tengo mucha ilusión, he crecido mucho, entiendo mejor el contexto que hay que ir aprendiendo y no se aprende de la noche a la mañana.

”Cada vez me siento más confiado, más conocedor del medio, sabiendo actuar con más serenidad, con más calma, con más precisión en la toma de decisiones. Trato de hacer mi trabajo de la mejor manera y sé que todo va de la mano con los títulos”.

- ¿Por qué se le ha visto varias veces en el estadio de Sporting?

- He ido al de Santa Ana y a algunos otros. Me gusta ir a ver los partidos en vivo, se detectan cosas y se perciben cosas distintas que por la cámara de televisión. Cuando tengo la oportunidad voy a ver partidos en vivo para dar seguimiento a jugadores que tenemos prestados, a jugadores que vamos siguiendo y los equipos también.

”Es algo que me gusta. Me verás en el Furati en Santa Ana viendo a la Sub-12 y a la Sub-13 de la Liga, que es algo que me gusta mucho. Veo a los chicos nuestros, tener el control de todas las categorías, ver cómo van evolucionando y cómo van trabajando nuestra gente, porque no solo existe el primer equipo masculino.

”Están el equipo femenino, las ligas menores, queremos dar oportunidad de crecimiento a nuestra gente y hay que dar seguimiento en el desempeño en competición y en entrenamientos para ver qué tan válidos son y si se abren oportunidades.

”Como sucedió con Bryan Ruiz y podemos jalar gente de la casa; intentar hacerlo, así como lo estamos haciendo con los muchachos de liga menor. También para mí es un deber intentar hacerlo con los entrenadores, auxiliares y preparadores físicos que tenemos en liga menor”.

Así fue el reconocimiento de Alajuelense al Estadio Nacional Jorge "Mágico" González

- Leonel Moreira es un punto alto. ¿Qué tan bueno fue lograr su renovación?

- Leo viene con un buen desempeño espectacular en el último año, muy buen rendimiento en los torneos internacionales, en la liga, en todo y creo que de la mano con el trabajo de Diego Cejas se ha mejorado en esa parte; porque es muy dedicado, con muchos años de experiencia en diferentes países y en clubes de alto nivel, un gran profesional y se está haciendo un gran trabajo.

”Ahí viene Bayron Mora exigiendo en el día a día; esa competencia genera que todo el mundo se exija más para estar mejor, que el compañero, pero que a la vez le pueda quitar el puesto.

”Eso es algo bueno en lo que hemos trabajado para este semestre con esta planilla, que haya mucha competitividad en cada puesto y sin dejar de lado a los chicos del CAR, que tenemos a dos porteros que están trabajando a diario con nosotros, que están haciendo las cosas bien. En la portería estamos muy tranquilos y muy contentos con el trabajo de los chicos”.

Leonel Moreira es figura en Liga Deportiva Alajuelense. Fotografía: Prensa Alajuelense

- El semestre es largo. ¿Si Leonel Moreira no pudiera estar y Bayron Mora tiene que jugar, no habría problema?

- En este momento estamos 100% convencidos de que si Bayron tiene que salir al frente lo hará bien. Había un poquito de incertidumbre en el semestre pasado, cuando hubo algunos acontecimientos y tuvimos que hacer algunos ajustes en la portería y llegó Bayron Mora.

”Creímos conveniente traer a otro portero, por si le pasaba algo a Leo, tener a alguien que en ese momento nos garantizara más. Pero con estos meses de trabajo con Diego Cejas y la pretemporada, con la evolución de él, nos permite estar tranquilos de que si en algún momento tiene que salir él a la titularidad, seguro lo va a hacer bien”.

- ¿Tenían contemplado que el regreso de Rónald Matarrita implicaría un tiempo de adaptación y reajuste físico?

- Totalmente, sabíamos que había tenido algo de inactividad en los últimos meses, que esto no sería trabajo sencillo. Queremos hacer las cosas bien, no precipitarnos ni apresurarnos. Cuando esté a punto saldrá y dará el máximo, como es él, con su carácter y su personalidad, pero todo a su debido momento.

”Tengo que felicitar el trabajo de Ian Lawrence, está haciendo un trabajo extraordinario, es un jugador que con la afición le cuesta un poco, pero si ustedes vieran los números reales que él maneja partido tras partido, con sus idas y vueltas, con su capacidad física, el despliegue que hace, las asociaciones con balón, las cosas que le pide el entrenador, que él ejecuta a la perfección.

”Guima está tratando de darle ese respaldo para que él se sienta apoyado por nosotros y dentro del equipo todos sabemos que es un jugador muy importante para nosotros”.

- ¿Qué piensa de que Alexandre Guimaraes dijo en Cartago que los datos que arroja Ian Lawrence son de un lateral top?

- Totalmente de acuerdo. En el partido contra Cartaginés él tiene de los mejores registros en varios parámetros que nos arroja el GPS y no viene siendo puntualmente en el partido contra Cartaginés; viene siendo en muchos otros partidos. Entonces, estamos totalmente de acuerdo con las palabras de Guima.

- ¿Cuál sería un parámetro donde a él le va bien?

- La distancia recorrida es mucha; las aceleraciones, la velocidad punta, entre otros tantos. Entonces, él es un jugador que en ese sentido nos da mucho y nosotros somos un equipo muy ofensivo, que nos contragolpean y nos juegan a veces muy directo y hay que avanzar relativamente rápido; o estar en cancha contraria para después regresar y es un esfuerzo máximo importante y él cumple a la perfección.

- Se lesionó Fernando Piñar y se la jugarán con muchachos de la cantera. ¿Qué piensa usted?

- Es una lástima lo de Piñar, lamentamos mucho lo acontecido. Es una lesión que nos va a llevar unas ocho o diez semanas, unos dos meses y medio, ya lo hemos vivido anteriormente y llevo varias lesiones así desde que estoy aquí.

”Carlos Martínez está cumpliendo bien, en el semestre pasado lo hizo bien también y con los chicos de la casa hemos tenido a Deylan Paz trabajando con nosotros en la pretemporada. Se está sumando Emanuel Salazar y tenemos a algún jugador polivalente que puede ocupar la posición, como Guillermo Villalobos, que lo ha hecho de lateral y creemos que con eso podemos tirar para adelante”.

- Varios jugadores se han lesionado el quinto metatarsiano, el dedo pequeño del pie. ¿Es circunstancial, o cómo lo explicaría?

- La verdad no estamos para atribuirle eso a algo concreto; las lesiones son algo multifactorial. Han acontencido en jugadores que juegan en la lateral y en los extremos, con largo recorrido y poca cosa más. Son gajes del oficio.

- ¿Mala suerte?

- Tomémoslo así.

- Manjrekar James y Alexis Gamboa son los centrales que están jugando más, pero también tienen otras opciones ahí. ¿Cómo se siente con los centrales del equipo?

- Manjrekar James es un jugador con una gran trayectoria, ha jugado en grandes clubes, grandes competiciones. Sabíamos lo que podía aportar y así lo está haciendo, estamos contentos con él. Guillermo Villalobos es un jugador más joven, ya adaptado a lo que es la exigencia de la Liga, con bastante proyección y polivalente, porque puede jugar en diferentes posiciones y eso le da un plus.

”Santiago van der Putten que ahí va, está trabajando muy bien y ya le llegará el momento. Esto es de momentos y de aprovecharlos. Ahora se incorporará Farbod Samadian en estos días, igual Karel Pérez (cubano) que cumple funciones de central por izquierda y lateral izquierdo. Sabemos que en la liga nacional no podrá participar por el cupo de extranjeros, pero sí en la Copa Centroamericana, entonces vamos a ver cómo se integran, cómo reaccionan y qué nos presentan en el día a día”.

- ¿Cómo se siente con la media cancha en cuanto a los jugadores de corte defensivo?

- Bien, están Celso Borges, Larry Angulo, Kevin Cabezas, Rashir Parkins y ahora se incorporará Deylan Aguilar, que es un muchacho de la casa también, con buenas cualidades, que puede jugar de contención y un poquito más adelantado.

”Son jugadores de perfiles distintos, con características distintas, lo cual nos permite jugar con esa variedad según los campos, los rivales, la dosificación y rotación que tendremos que hacer porque es innegociable, es inhumano aguantar tanta cantidad de partidos en tan poco tiempo.

”El domingo jugamos un partido ni con 60 horas de margen entre el último y el de Cartago. Todos van a tener su momento, son perfiles distintos y estamos bien protegidos ahí en esa parte medular”.

- Aarón Suárez está subiendo el nivel en la competencia con Iago Falque y los extranjeros llegan a meter presión en el buen sentido. ¿Cree que se están avivando los demás?

- A Aarón lo tengo como más ofensivo y en ese grupo podemos nombrar a Iago Falque, a Diego Campos cuando no está por fuera, Creichel Pérez puede jugar por fuera y por dentro también. Ahora regresa Claudio Montero que vamos a integrarlo; vamos a ver cómo responde en estos días.

”Aarón es un jugador muy inteligente, con una capacidad física extraordinaria, con una conducción excelente, sabe filtrar pases, tiene llegada y le está costando un poquito el tema del gol. Hablamos mucho con él y ese último toque del final es de tener calma; de estar tranquilo, de confiar en uno mismo y creemos que si mete uno, ya arranque para que sea un poco más continuo en el tema de poder anotar”.

En Liga Deportiva Alajuelense defienden a capa y espada a Larry Angulo. Fotografía: Prensa Alajuelense

- ¿Cómo ha visto a Larry Angulo?, porque con él hay cuestionamientos.

- Larry es un jugador clave para nosotros, tiene un posicionamiento táctico muy bueno, equilibra, da balance al equipo, aparte de que tiene una visión de juego muy particular, muy buena. Su capacidad de asociación es muy buena y es normal, él necesita un tiempo, van apenas cuatro jornadas y necesita aclimatarse con los compañeros.

”Yo lo veo más suelto, cada vez se entiende mejor en esa media con sus compañeros y nos va a dar muchísimo. Viene de jugar en Colombia y en otras ligas, con un nivel de exigencia alto con esa presión del entorno y es un jugador que sabe manejar su personalidad dentro de la cancha”.

Alexandre Guimaraes y Celso Borges hablan antes del partido de Alajuelense ante Luis Ángel Firpo

- Arriba han estado jugando Anderson Canhoto, Diego Campos y Alberto Toril. ¿Qué le parece ese tridente de ataque?

- Bien, ahora son ellos, pero quizás en quince días son otros, porque están Joshua Navarro, Anthony Hernández y Jonathan Moya. Son jugadores de mucho nivel. Si sondeáramos a cualquier equipo de la liga de Costa Rica quisieran tenerlos en sus filas. Son jugadores que nos van a dar; esto da vueltas.

”Ahora en el arranque están unos y estamos contentos. Canhoto se adaptó rápido, Diego Campos está en su posición natural, en donde le vimos su mejor desempeño y eso le ayuda a sobresalir y a destacar más, está con confianza y era muy importante para él, igual que hacer una pretemporada completa. Es un jugador que tiene que ir acompañado del físico y ahora está a un nivel top. Estamos contentos con esa parte”.

Anderson Canhoto es uno de los futbolistas que Liga Deportiva Alajuelense llevó a El Salvador para el partido contra Luis Ángel Firpo. Fotografía: Prensa Alajuelense

- ¿No están buscando otro jugador?

- No, no. Tenemos la planilla más que cerrada. Ahora se incorporarán todos los chicos con los que queremos hacer un buen trabajo, los queremos integrar en el día a día, que vayan teniendo la oportunidad conforme los partidos nos vayan dando el espacio.

”No es tirarlos a jugar por tirarlos a jugar, es de ir encontrando los momentos ideales para que ellos vayan encontrando la participación y ellos mismos irán marcando la pauta de qué tanto pueden llegar a jugar”.

- ¿No andan buscando a Keysher Fuller?

- Nos contactan a diario; parte de mis labores es hablar con los representantes. Evidentemente, muchos están al pendiente de la Liga, no solo aquí, sino también a nivel internacional; nos hablan mucho y nos ofrecen muchos jugadores, pero al momento estamos completos.

