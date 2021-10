Fernando Ocampo: ‘Estamos absolutamente satisfechos con la labor de Agustín Lleida’

Fernando Ocampo, Óscar Torres y Agustín Lleida presenciaron juntos el partido del viernes, en el que Alajuelense clasificó a la final del fútbol femenino al vencer a Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

Antes de que se tramitara el partido entre Herediano y Alajuelense que finalizó con un discreto empate sin goles, Fernando Ocampo se refirió por primera vez a todo lo que ha ocurrido en los últimos días en la Liga.

El presidente rojinegro defendió la gestión de Agustín Lleida como gerente deportivo, también argumentó por qué considera que Albert Rudé tiene experiencia para estar hoy al frente de la Liga, a pesar de que muchos opinan lo contrario.

Ocampo se refirió al motivo de la salida de Luis Marín y Harold Wallace, quienes han dicho públicamente que están disconformes porque no se les midió igual que a Andrés Carevic.

Después de que fueron despedidos, ellos critican a Lleida por su cercanía con los jugadores y denunciaron que algunos futbolistas se quejaban con el gerente por la forma en la que ellos trabajaban.

Sobre todo eso, Ocampo aseguró que ya es hora de pasar la página, porque Alajuelense tiene que continuar en lo suyo y que les desea éxitos en sus futuros proyectos al hoy extécnico y exasistente.

El jerarca atendió en el Colleya Fonseca a las radios con derechos, que junto al canal oficial, son los únicos medios que pueden reportear en los estadios durante los días de partido desde que el fútbol se juega a puerta cerrada por la pandemia.

Aquí encontrará las preguntas que respondió Ocampo en la zona mixta previa al juego entre rojiamarillos y rojinegros, durante la transmisión de Columbia.

Han tenido tres técnicos y se llevaron el golpe en la Liga Concacaf. ¿Qué tal ha estado el equipo con las expectativas que tenían?

Desde que se hizo la planificación Agustín fue claro en que este iba a ser un campeonato difícil, el tema de que una buena parte del equipo por los llamados a las diferentes selecciones no pudo hacer pretemporada.

Viajes continuos, muy largos, que van y vienen, lo que nos da es un campeonato en el que hemos tenido una serie de altibajos, no los que quisiéramos.

Sin duda alguna, el golpe de Concacaf fue un golpe duro, pero yo creo que se trata de hacer los ajustes necesarios para que se pueda enderezar y poder competir en un torneo que está muy cerrado.

Yo creo que todos esperábamos que dadas las características del torneo y como se armaron los equipos vamos a tener un torneo cerrado en estas últimas fechas, ustedes ven que todos los equipos siguen luchando por los cuatro puestos de la semifinal.

¿Qué valoración hace de la plantilla?

Nosotros estamos satisfechos por la plantilla, la verdad es que se ha hecho un gran esfuerzo a nivel de Junta Directiva por apoyar la labor de la gerencia deportiva en el tema de las contrataciones y de la conformación de la plantilla, que todos estamos claros que tiene un objetivo fundamental, que es el campeonato.

Todos esperamos que en estos últimos partidos terminemos de ajustar la idea que queremos para llegar en la curva de rendimiento en el mayor nivel para meternos en las semifinales y poder competir en busca del objetivo único que tenemos, que es pelear el campeonato.

¿Cómo vivió la salida del banquillo de Luis Marín? ¿Qué piensa de las manifestaciones de él, que piensa que no lo trataron con justicia, que no lo midieron igual y que le hablaron de un proyecto que no se cumplió?

A Luis le tenemos un profundo respeto, mucho agradecimiento, no solo en su etapa como jugador, sino por el tiempo que estuvo en la institución. Los resultados no se dieron y se tomaron las decisiones que corresponden.

Nosotros esa página ya la pasamos, le deseamos la mejor de las suertes, pero ahora enfocados en lo que nos toca, que es apoyar al equipo y tratar de sacar los resultados para entrar en la semifinal y pelear por el objetivo.

¿Lo sorprendió que en 52 días lo quitaran? ¿Se midió diferente a Luis Marín comparado con Andrés Carevic?

No, no... Las valoraciones se hacen igual que todos. Había dos objetivos, uno era Concacaf, que no se dio, de manera estrepitosa, y se tomaron las decisiones que se tenían que tomar.

La página la pasamos, vamos adelante, yo le deseo que tenga muchos éxitos, pero nosotros tenemos la responsabilidad de poder hacer los ajustes que creamos convenientes para que el equipo realmente llegue a donde todos los liguistas esperamos que debe estar.

Agustín Lleida es el gerente deportivo que más tiempo ha durado en su puesto. ¿Cómo evalúa la gestión de él?

Nosotros estamos absolutamente satisfechos con la labor de Agustín. Él llegó aquí por un proyecto y son muchos elementos en las valoraciones, va mucho más allá del rendimiento de solo un equipo.

El proyecto de Liga Deportiva Alajuelense es un desarrollo de un proceso de liga menor que estamos absolutamente satisfechos. En el fútbol femenino hemos sentado bases muy sólidas y estamos avanzando.

Luego de que logramos enderezar el tema financiero me parece que ahora la Liga tiene una plantilla que realmente debe buscar el campeonato.

Nosotros total respaldo y muy satisfechos con la labor de Agustín, la que ha venido haciendo y la que sigue haciendo. La verdad es que es un proyecto a largo plazo y los resultados sin duda alguna están a la vista.

Con Albert Rudé está la duda de su poca experiencia propiamente como entrenador. ¿Qué criterio tiene? ¿Qué opina de cuando se dice que Lleida trae a sus amigos?

Yo no sé dónde inventaron ustedes lo de la poca experiencia. Estuvo en el banquillo del Monterrey, en el banquillo del Pachuca, en el banquillo del Inter de Miami.

Yo quería preguntar cuántos entrenadores hoy reciben una llamada para decirles que vayan a ser asistentes en Monterrey y no dejan de hacer lo que están haciendo hoy para irse ya.

Yo creo que hay que dejarse aquí un tema de que el que sabe, sabe y lo tiene que demostrar en la cancha. No es un tema ni de edad.

Se ha dicho mucho y nosotros calladitos, el entrenador va a demostrar en la cancha lo que sabe. Hay que estar en un entrenamiento de Albert para que uno pueda ver la cantidad de conocimiento que tiene.

Nosotros no lo vemos de esa forma, ha estado en camerinos muy pesados, con gente de mucho peso y creemos que tiene la experiencia para dirigir a un equipo como Liga Deportiva Alajuelense y le tocará a él y a su cuerpo técnico demostrar en la cancha el por qué tomamos la decisión.

¿Es tajante con Albert Rudé de que tiene que ser campeón sí o sí más allá de que haya llegado bajo esas circunstancias?

Es el objetivo de la Liga, no solo de él, de la junta directiva y de la gerencia es ser campeón y para eso trabajamos todos. Toda la institución está enfocada en que en los distintos campeonatos en los que jugamos buscamos el campeonato, no solo en el primer equipo, lo estamos haciendo en el fútbol femenino.

Si ven las estadísticas de liga menor, en todos los torneos la Liga está compitiendo para ser campeón, es el objetivo que les pedimos a todos los entrenadores y cuerpos técnicos de la institución.

Para eso se trabaja y entonces la verdad es que total apoyo y convencidos de que tenemos el material humano para salir adelante.

Más allá de los cambios de técnicos y de lo que se ha hablado de Albert Rudé. ¿Ustedes se reúnen con jugadores para hacer evaluaciones de su rendimiento porque algunos se muestran a tono y otros no?

Es parte de un proceso y yo creo que aquí esto no es nuevo. Yo quisiera un análisis mucho más complejo. Claramente hay una afectación de los jugadores que no hicieron una pretemporada y eso lo sabíamos y eso lo dijimos.

Y la Liga planteó otro tipo de torneo y al final estamos con el torneo que estamos y creo que estamos viendo parte de esas consecuencias en una eliminatoria.

Hay jugadores aquí que tienen seis o siete meses que no han tenido un domingo de descanso y no es solo en la Liga, en otros equipos también. Es parte de la planificación que tenemos que sentarnos.

Esto se habló con el seleccionador y él dijo que es un campeonato que estaba bien. Entonces, hoy tenemos que atenernos a las consecuencias, pero nosotros tenemos la valoración muy clara.

No es lo mismo un jugador que se toma su tiempo de descanso, hace su pretemporada y se prepara para jugar un torneo, que alguien que sigue recto. Eso no es solo en Costa Rica, eso es en todo lado. Aquí no hay que inventar el agua tibia.

Estamos claros que esos jugadores que no han hecho pretemporada, porque no tuvieron ese chance y tener el descanso necesario, tienen una curva para volver a llegar al rendimiento. Es absolutamente natural.

¿Qué comunicación tiene la gerencia o junta directiva con los jugadores porque Luis Marín y Harold Wallace denuncian que jugadores se quejaron de su metodología de trabajo, de cosas que se hacen en el club? ¿Eso se da en la Liga?

Yo hablo con todos, cada vez que puedo voy al Centro de Alto Rendimiento (CAR), cada vez que puedo escaparme voy al entrenamiento y ahí me siento en el entrenamiento y hablo con todos.

A veces me siento a desayunar y hablo con todos, es parte natural y no solo lo hago yo, lo hacen un montón de directivos, es una práctica en la Liga.

Yo creo que esa página hay que pasarla, enfocarnos en lo que viene, desearles a los muchachos el mejor de los éxitos en lo que venga y nosotros en lo que estamos. Yo creo que tenemos que enfocarnos en lo que realmente es importante, nosotros enfocados en lo nuestro.

¿Agustín Lleida se juega una ficha importante con gerente con la llegada de Albert Rudé?

Yo no sé por qué tratan de decir si llamó Agustín, si llamó la junta... En la Liga las decisiones son de todos. Él es el gerente deportivo, hace sus valoraciones, lleva sus propuestas a Junta Directiva y sobre esa base nosotros tomamos las decisiones.

La decisión de traer a Albert es compartida por toda la Junta Directiva, no solo por sus atestados y su capacidad, sino porque estamos convencidos de que por el momento en el que estábamos puede venir a aportar muchísimo.

Aquí no hay como la decisión de fulano o sutano, son decisiones institucionales que todos acuerpamos. Cuando salen bien todos ponemos la cara y a veces no salen bien, pero es responsabilidad de todos.

Yo creo que eso es parte de la esencia de la Liga, es una institución donde todos aportamos, todos damos criterio y al final sobre la base de ese conjunto de opiniones es que se toman las decisiones.

¿Lo importante es clasificar o la Liga debe ir por el liderato?

Uno tiene que irse planteando objetivos y el objetivo primero es clasificar, ese es el objetivo de todos, pero también hay un objetivo de que si vamos por el liderato y si lo logramos tenemos una opción adicional, que todo el mundo quiere.

El que diga que no quiere esa opción adicional realmente no es correcto, todos la queremos, es un objetivo que está ahí, pero estamos claros que hay que ir paso a paso y seguir sumando para no solo clasificarnos, sino tener el chance de seguir peleando ese primer lugar.

