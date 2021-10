Albert Rudé: ‘No me preocupa nada, me ocupan muchas cosas’

Albert Rudé sumó cuatro puntos en sus primeros dos partidos al frente de Alajuelense. (JOHN DURAN)

Después del empate 0-0 entre Herediano y Alajuelense, el técnico de los rojinegros dijo sentirse contento con el trabajo de sus hombres, pero admitió también que la Liga no estuvo fina en las ocasiones que generó.

¿Qué es lo que más tiene que trabajar, qué le preocupa?

La verdad es que no me preocupa nada, me ocupan muchas cosas y me ocupa que la idea que estamos trabajando se vaya consolidando cada día más y en eso estamos. No me preocupa nada en especial.

¿Cuál fue la decisión para que los seleccionados?

Nosotros hicimos una valoración de las cargas físicas, de las cargas emocionales, hablamos con ellos para ver cómo venían y decidimos poder optar para utilizarlos en el tramo final del partido, para poder tener esa calidad extra y tener esos recursos que a veces te marcan un partido en los tramos finales.

A usted le gusta mucho la tenencia del balón, pero se puede encontrar un rival con bloque y es difícil de entrar. ¿Se le complica el partido por el estilo de juego?

Cuando un equipo se planta en un bloque bajo, te cuesta entrar. Esto es una realidad y nosotros estamos conscientes de que nos podemos topar con esas situaciones. Las trabajamos. Cuando ellos se pararon 4-4-1 empezamos a hacer nuestro juego de bandas para empezar a atacar el área y ellos lo detectaron, ajustaron muy bien a 5-3-1, nos costó el juego de bandas y empezamos a intentar hacer el juego dentro y fuera para atacar los carriles interiores. Esa fue la idea. Acabamos jugando con todo, nos quedamos 3-1 atrás, tiramos dos puntas, dos extremos abiertos, dos medias puntas de calidad. Estábamos atacando con seis, intentando poder llevarnos el partido.

Todos los cambios que se hicieron eran para eso, estoy muy orgulloso de mi equipo, porque aparte de atacar todo lo que pudo estuvo ordenado, porque ellos estaban saliendo con contras muy peligrosas. Entonces, solo puedo felicitarlos y evidentemente tenemos que trabajar en cosas, con la definición que nos está pesando un poquito y lo vamos a trabajar, el ataque del área, la definición, para cuando nos encontremos en una situación similar, que esas tres o cuatro que nos queden, ejecutarlas de una mejor forma.

Seis puntos con el líder. ¿Le preocupa eso?

Son seis puntos con el líder, ahí están y nosotros trabajaremos para ir recortando, para ser constantes y nos enfocamos en nosotros y sabemos que si nosotros estamos bien y si ellos se pueden dejar puntos ahí estaremos para acercarnos a la punta. Nosotros evidentemente queremos estar arriba, queremos quedar primeros porque sabemos que da una ventaja competitiva en las finales y para eso trabajaremos.

¿Qué quiere implantar en el equipo?

Tenemos cuatro puntos en dos partidos, íbamos por los seis. Todo el plan del partido y todos los cambios que se introdujeron eran para ganar, sabíamos que era complicado, lo hablamos, que tendríamos algunas ocasiones y que había que materializarlas. No se dio así y tenemos que seguir trabajar. Lo más importante es que estemos conscientes de lo que tenemos que mejorar. Estamos conscientes y ellos con la predisposición de trabajar. Nos esperan buenas cosas.

Un gol en dos partidos. ¿Cómo manejará eso para mejorar el promedio de gol teniendo a los delanteros con los que cuenta?

Bendito problema tener tanta calidad arriba, es un bendito problema. Ojalá todos los problemas fueran así. Tener calidad arriba es una bendición. Nosotros hacemos un análisis siempre, lo que hicimos bien lo potenciamos, en lo que fallamos tratamos de trabajarlo. Sabemos que tenemos que trabajar la defensa y el ataque del área, que pesan, estamos defendiendo muy bien, nos falta atacarla un poco mejor, pero de ahí en fuera estoy muy contento por cómo está jugando el equipo. Se vieron cosas muy importantes, tanto a nivel estructural, de rotaciones, a nivel de movimientos de balón. Solo puedo felicitar a mis jugadores.

¿Los seleccionados tendrán su campo fijo en el once?

Sabes qué pasa, que no hay un once fijo, ni hay nadie que tenga asegurado estar en el once cada semana. Ellos se lo ganan en los entrenamientos, yo no los pongo, se ponen ellos con su trabajo y después está el plan de juego, qué necesitamos para enfrentar a ese rival. Entonces esos son los criterios que utilizamos para decidir el once, para decidir quién acompaña a ese once que es muy importante.