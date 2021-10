El discreto partido entre Herediano y Alajuelense careció de emoción

Marcel Hernández no estuvo tan en punta contra Herediano. La Liga generó poco peligro, en un partido de pocas emociones. (JOHN DURAN)

Alajuelense quería recortar distancia con respecto a Herediano para acercarse al liderato, no lo consiguió y si el Team pretendía despegarse más para ir convirtiéndose en inalcanzable, tampoco lo logró.

Queda la impresión de que los dos equipos se excedieron en respetarse de más, porque del partido se esperaba mucho, pero resultó ser un juego muy discreto, lento, enredado, sin claridad y con pocas ocasiones en los marcos.

Ese juego que parecía que iba a ser de un ida y vuelta constante y con muchas acciones en ambos marcos resultó ser un inesperado duelo caracterizado por la discreción y pocas emociones.

Fue un enfrentamiento con un matiz muy distinto al que Herediano y Alajuelense venían presentando desde hacía tiempo. Y eso que los rojiamarillos tuvieron un hombre menos desde el minuto 11, con la expulsión de Diego González.

“Es difícil cuando sale un jugador expulsado de parte de ellos, es claro que se van a parar atrás ahí y habrá pocos espacios para penetrar la pelota y no se pudo. Intentamos jugar por fuera y tuvimos algunas opciones que no entran, pero el equipo planteó un partido bueno”, mencionó José Miguel Cubero en FUTV.

De arranque, Herediano no fue el equipo con esa sinergia que impregnó Jeaustin Campos, de proponer desde el inicio y llevar las riendas del partido; mientras que la Liga a pesar de tener el control del balón en el primer tiempo, hacía más pases de la cuenta, sin mayores recursos para realmente sorprender.

Herediano desde el minuto 11 se quedó con un hombre menos. Diego González recibió la cartulina rojo directa por un choque muy brusco con José Andrés Salvatierra. El florense con su rodilla arriba golpeó la cabeza del lateral derecho.

Pero su ausencia no pesó. No hizo que los rojiamarillos pasaran apuros, debido a que Alajuelense no supo aprovechar esa ventaja numérica y así lo reflejaban las estadísticas.

El primer tiempo cerró con tres remates directos para Herediano y dos para Alajuelense, a pesar de que la Liga tenía ese hombre de más.

No era un juego fácil, menos aún porque no apareció la austucia de Gerson Torres en el Team, John Jairo Ruiz era el sacrificado y el esfuerzo de Jonathan McDonald no alcanzaba; mientras que el ataque de Alajuelense no era para nada consistente.

En el complemento, Herediano se atrevió a salir de su encierro. Ahí se percató de que podía hacer algo más en un partido en el que el cálculo se imponía a otro tipo de intenciones.

A partir del ingreso de Keysher Fuller, los florenses salieron del letargo y generaron más peligro.

Él le daba a su equipo la dinámica que no había tenido; pero en defensa la Liga ha mejorado.

“Queríamos sumar de a tres, pero el punto es bueno porque seguimos ahí arriba, queremos el liderato para llegar a la final que tanto anhelamos. Tenemos que estar alertas, no nos podemos relajar y hay que trabajar más porque nos van a querer bajar de ahí”, destacó Fuller en FUTV.

Se dieron algunas diagonales de Barlon Sequeira que parecían un recurso importante para Alajuelense, como una que terminó en un remate de Bernald Alfaro que contuvo Bryan Segura, o en otra, en la que Marcel Hernández cabeceó fuera.

Fue un partido en el que Herediano no tuvo a José Guillermo Ortiz por covid-19 y en el que Albert Rudé tomó la decisión de no usar como titular a ninguno de los jugadores que Alajuelense aportó a las selecciones de Costa Rica, Honduras y Panamá para la segunda triple fecha de la octagonal de Concacaf rumbo a Catar 2022.

Leonel Moreira, Fernán Faerron, Bryan Ruiz, Johan Venegas, Alex López y Gabriel Torres estuvieron en la suplencia; mientras que Celso Borges no entró en la convocatoria.

Sobre su ausencia, el presidente de Alajuelense Fernando Ocampo mencionó en Radio Monumental: “Yo lo que creo es que el desgaste en este tipo de viajes es absoluto, Celso estuvo en tres partidos a un ritmo impresionante y nosotros también tenemos que pensar en esa planificación, que necesitamos que llegue al tope en los momentos cruciales”.

El discreto partido entre Herediano y Alajuelense terminó sin goles. Fue un duelo carente de emociones y sin intensidad.

Un dato llamativo es que la Liga llegó a 13 partidos sin perder contra el Team.