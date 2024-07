Exjugador de Saprissa busca apoyo para fundación que educa a niños y niñas a través del deporte

“Realmente yo entendí el porqué de las cosas tiempo después, porque imagínese que a los 15 años tuve la oportunidad de ir a jugar a Grecia. Cuando vine del premundial, Rónald Gómez me quería llevar, pero mi mamá frenó todo porque quería que terminara el colegio. Yo no pregunté ni renegué, solo acaté, y ahora siento que Dios ha premiado la obediencia, porque hago proyectos que me llenan como persona, que es lo más importante”, expresó Esteban Luna en un artículo publicado en nacion.com el 1.° de abril de 2019.

El exfutbolista de Saprissa y exmundialista juvenil, quien fue uno de los faraónicos ticos en Egipto 2009, se retiró a los 23 años debido a lesiones graves. Sin embargo, el fútbol siguió siendo parte de su vida, dedicándose a la formación de talentos y a trabajar con niños en riesgo social.

Funge como director ejecutivo de Fútbol Por Mi País (FxP), una fundación sin fines de lucro que se dedica a brindar educación a niños, niñas y jóvenes a través del deporte, para que todos, independientemente de su origen, tengan un futuro mejor.

FxP está trabajando en Costa Rica desde 2020, apoyando de manera gratuita a más de 500 participantes y sus familias en las comunidades de la Península de Nicoya y Los Cuadros.

“Nuestro objetivo es formar líderes en las comunidades donde operamos, utilizando el inmenso potencial del fútbol para el desarrollo. Estamos comprometidos en crear un impacto positivo en la vida de los jóvenes y en el futuro de nuestro país”.

Desde que nació la fundación, se han contabilizado más de 4.280 sesiones de formación en cancha; se han donado más de 1.602 uniformes, repartido más de 2.065 canastas básicas, también dieron más de 1.330 zapatos de fútbol y brindaron más de 80 talleres de familia para la formación de niños y niñas en el hogar.

El trabajo se enfoca además en cinco objetivos de desarrollo sostenible: salud y bienestar, educación de calidad, trabajo decente y crecimiento económico, y reducción de las desigualdades.

Esteban Luna y la fundación Fútbol Por Mi País priorizan la formación integral de niñas, niños y jóvenes, inculcándoles valores como la tolerancia, la honestidad, la solidaridad y el respeto. Además, fortalecen habilidades para la vida, para que los y las participantes sean buenas personas tanto dentro como fuera del campo de juego.

Creen en la importancia del acompañamiento en educación como un pilar fundamental para el desarrollo integral. Fomentan un ambiente de confianza y apoyo donde cada estudiante se sienta valorado y motivado a alcanzar sus metas tanto académicas como personales.

Construyen una red de aliados en función de la alimentación de los y las participantes, gracias a los cuales ofrecen una merienda nutritiva después de cada sesión de entrenamiento.

Trabajan con el compromiso de proporcionar un espacio seguro y acogedor, donde los niños y niñas puedan socializar, crear lazos de amistad y prepararse para gestionar su proyecto de vida.

Las sesiones de entrenamiento no solo se enfocan en el desarrollo del área deportiva, sino que también integran actividades lúdicas para el desarrollo de habilidades socioemocionales y mantener una mente y un cuerpo saludables.

La fundación lucha por fomentar en las comunidades la inclusión, la participación cívica y el fortalecimiento de los lazos comunitarios entre niños, niñas, familias y vecinos de todas las edades.

Por medio de limpiezas y trabajo en infraestructura, se esfuerzan por recuperar los espacios públicos de recreación que pertenecen a la niñez y adolescencia.

Fútbol Por Mi País busca el apoyo de más corazones solidarios que ayuden a esta causa, donando $20 por mes. Si usted quiere cooperar, puede encontrar más información en www.futbolxmipaisdonations.org.