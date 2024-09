Equipo de fútbol de Costa Rica encontró la forma de ser exitoso sin la necesidad de ganar campeonatos

En Costa Rica hay una organización que ha gestionado 387 becas deportivas en los Estados Unidos para jóvenes ticos desde 2009, lo cual representa aproximadamente $46 millones, ya que el año universitario ronda los $40.000 y las carreras pueden tardar entre tres y cuatro años. Se trata de las Academias Futbol Consultants, una estructura deportiva de escuelas de fútbol, de la que también forma parte el equipo de la Liga de Ascenso con el mismo nombre.

Las academias son manejadas por José Luis Rodríguez, agente de jugadores, mientras que el cuadro de la segunda división está a cargo de su esposa, Mónica Malavassi. Una coincidencia es que los dos tienen formación en Estados Unidos y ambos lograron aprovechar becas deportivas en ese país para crecer académicamemente, lo que sin duda influye en la visión de organización que hoy comparten.

Futbol Consultants es uno de los modelos del balompié costarricense que no depende del éxito deportivo; de hecho, tienen su razón de ser en la formación de talentos o el desarrollo de jugadores que logran captar para colocarlos a nivel internacional. Pueden perder los campeonatos, pero no el norte.

Según Rodríguez, todo nació en 2009, cuando se le presentó la oportunidad de prepararse universitariamente en Estados Unidos.

Futbol Consultants tiene su equipo profesional en la Liga de Ascenso, con jugadores pulidos en su organización y dos jugadores de experiencia, Jorge Castro y Darío Delgado. Fotografía: Futbol Consultants

“Es algo muy curioso porque yo jugaba en Saprissa, y cuando cumplo 18 años, Edson Soto, quien es hoy nuestro socio y director deportivo, era mi entrenador y me descartó. En Saprissa me mandaron a préstamo a Barrio México, en Liga de Ascenso. Estando ahí, se me dio la oportunidad de tomar una beca deportiva en Estados Unidos y me fui para allá, donde me hice ingeniero industrial”, recordó.

No obstante, la experiencia en Estados Unidos no fue sencilla, porque Rodríguez tuvo que aprender inglés en seis meses, además de comenzar a trabajar para complementar su beca. Ante esto, tomó un puesto en una pizzería, donde lavó platos, sirvió comida, fue bartender y cajero. En EE. UU., José Luis estudiaba, trabajaba y jugaba.

Su buen comportamiento, tanto académico como deportivo, provocó que las autoridades de la Universidad de Virginia, donde estudió, le consultaran si existían más ticos con su perfil para reforzar sus equipos deportivos.

“Yo comencé a ver que ahí había una oportunidad y, cuando venía de vacaciones, iba a ver partidos de alto rendimiento de Saprissa, Alajuelense, Herediano... Ahí salieron jugadores como Francisco Calvo, Mauricio Vargas y Dennis Castillo, quienes integraron la primera generación de becados de Futbol Consultants”, acotó al revivir con sus palabras cómo fueron los inicios de lo que luego sería su empresa.

Ahora la organización cuenta con 11 academias en todo el país, en Siquirres, Liberia, Santa Ana, Heredia, Goicoechea, Cot, Paraíso, Alvarado de Cartago, Cervantes, Desamparados y Tres Ríos.

Si bien funcionan como la mayoría de escuelas de fútbol, donde cada niño paga una mensualidad, Consultans se enfoca en captar y pulir talentos de diferentes zonas. Los de mejores condiciones pasan en algún momento de su formación a la sede de Santa Ana, la cual es la base del primer equipo. Hay casos de jóvenes becados, sin embargo son de estudio por parte de la dirección deportiva.

“Tenemos 1.600 jugadores en todas las categorías. Empezamos desde los 4 años hasta el primer equipo, que es la Segunda División. Hace siete años se buscó una exposición y una plataforma de mayor nivel para nuestros jugadores (el cuadro de la Liga de Ascenso), y Mónica se encarga de ver todo lo relacionado al equipo mayor”, puntualizó.

Academias Futbol Consultants tiene jugadores que han pertenecido por mucho tiempo a la organización y ya están en niveles profesionales, pero siempre se mantienen vinculados a ella por medio de la figura de cesión, como Fernan Faerrón (en Herediano) o Freddy Álvarez (en el balompié de Tailandia).

“Nuestro desarrollo es acelerado; así por ejemplo Fernan Faerrón con 15 años debutó en la Liga de Ascenso. De esta forma logramos que él compita con adultos y tenga una experiencia totalmente adelantada para que cuando llegue al primer nivel sepa responder”, dijo Rodríguez.

José Luis aclara que el éxito de Futbol Consultants no depende de sus resultados deportivos.

“A nivel profesional, es escoger los mejores talentos y abrir la plataforma para que aceleren el proceso de desarrollo. Somos una incubadora. Nos interesaría ascender, porque ahorita aceleramos procesos; imagínese lo que podríamos hacer si tuviéramos la vitrina de Unafut”, dijo.

El equipo de la Liga de Ascenso no tiene la urgencia de subir a la máxima categoría, porque su subsistencia no depende de ganar campeonatos, pero tampoco lo descarta.

Lo que sí tienen claro en la organización es que el proceso desarrollado debe mantenerse intacto, ya que 16 transferencias hechas desde el equipo de la segunda al exterior respaldan el modelo.

Los 10 mejores tratos de Futbol Consultants

Jugador Equipo al que fue transferido Andrés Andrade (Panamá) LASK Linz (Austria) Andy Reyes (Costa Rica) LASK Linz (Austria) Fernan Faerrón (Costa Rica) HamKam (Noruega) Ricardo Peña (Costa Rica) Real Betis (España) Anthony García (Honduras) Colorado Rapids (MLS) Fabricio Venegas (Costa Rica) Bregalnica Stip (Macedonia del Norte) Kevin Álvarez (Honduras) Norkoping (Suecia) Alenis Vargas (Honduras) Kansas City (Estados Unidos) Carlos Martínez (Costa Rica) Alajuelense (Costa Rica) Rashir Parkins (Costa Rica) Alajuelense (Costa Rica)

“Lo más sencillo del mundo es vender un jugador. Yo vendo en segunda; no sé cómo equipos de primera división no lo hacen”, externó Rodríguez.

El camino de Consultants trasciende las fronteras ticas y es común ver a Malavassi o Rodríguez en los torneos como mundiales o premundiales menores, ya que ellos mismos reclutan talento de la región para trabajarlo. Así fue como contrataron al galardonado con el Guante de Oro del Premundial Sub-20 de Concacaf, el arquero cubano Yurdi Hodelín, quien ya juega en el plantel de la Liga de Ascenso.

José Luis Rodríguez junto a uno de los jugadores que representa, Freddy Álvarez.

Consultans apuesta por desarrollar a los jóvenes en su cantera. Así si un joven pertenece a sus academias, va ascendiendo internamente hasta llegar a la sede de Santa Ana, donde trabaja directamente con Edson Soto como técnico y se convierte en materia prima del primer equipo, mientras se le encuentra una oportunidad internacional.

Todo este desarrollo va en paralelo con la labor de José Luis como agente FIFA. En su agencia, aparte de Futbol Consultans, tiene la representación 35 jugadores entre los que destacan los nacionales Jimmy Marín, Ricardo Peña, Carlos Martínez, Rashir Parkins, Creichel Pérez. También maneja talento internacional como el seleccionado guatemalteco Nicholás Hagen, los nicaragüenses Harold Medina y Juan Luis Pérez, además de hondureños como Samir Félix (exAlajuelense).

En su momento, Rodríguez brindó una asesoría al Santos de Guápiles y consiguió que cuatro futbolistas dieran el salto a Europa: Alexis Gamboa, Wílmer Azofeifa, Ian Smith y Pablo Arboine.