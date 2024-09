Equipo de Liga de Ascenso se le adelantó a Alajuelense contratando al Guante de Oro de Premundial Sub-20 de Concacaf

Recién terminó el partido entre Costa Rica y Cuba en el último premundial Sub-20. El arquero isleño, Yurdi David Hodelín Ramírez, tuvo un rendimiento destacable y en sus redes sociales recibió un mensaje de la presidenta de Fútbol Consultants, Mónica Malavassi, quien, en cuestión de 10 minutos, le hizo un ofrecimiento para formar parte del proyecto (club de la Liga de Ascenso).

Continuó el torneo y Hodelín fue nombrado Guante de Oro; ante esto, las ofertas no tardaron en llegar. De hecho, uno de los que pujó con fuerza por el cubano fue Alajuelense. No obstante, Yurdi ya tenía su decisión tomada: jugar con el plantel de la segunda división.

¿Por qué decidió firmar con un equipo de Liga de Ascenso antes que con la Liga?

“Me quería Alajuelense, pero también me quería Santos. Sabía que la Liga era uno de los mejores clubes, importante; también estaba un compañero de equipo mío que me decía que me fuera para allá, pero al final fue una cuestión de palabra. Mónica fue la primera que me vio, confió en mí, y por respeto yo le di su lugar”, afirmó el cubano.

Hodelín destaca por su estatura y reflejos en el arco. Fotografía: Facebook de Futbol Consultants

El arquero, de 1.97 m de estatura fue al premundial con la clara intención de obtener un contrato profesional, sobre todo porque la situación en su país natal es compleja.

“Mi vida en Cuba era algo complicada, porque la situación no era malísima, pero cuando tienes dinero no hay comida y cuando hay comida no hay dinero. Ahora que estoy aquí, soy un gran soporte para mi familia, porque la situación es mejor”, acotó.

El jugador explicó que tuvo varios ofrecimientos cuando ganó el premio individual; de hecho, agentes le hablaban sobre ir a la Primera División de España, México, entre otros países, pero nadie le dio una oferta real, solo Fútbol Cosultants y Alajuelense, aunque la Liga lo hizo al final del certamen juvenil.

“Alajuelense me quería para jugar en el Sub-21 y en la Primera División. Al final, tomé la decisión porque Mónica fue la primera que se fijó en mí; desde el primer partido, demostró que creía en mis condiciones”, analizó.

En la Liga de Ascenso, el cubano sueña con lograr el pase a la máxima categoría. “El objetivo primero es tratar de ayudar lo más posible para subir a Primera División; lo segundo es prepararme muy bien para ir al Mundial. Yo quería dar un salto porque quería ir al Mundial en buen nivel. En Cuba, el torneo está parado; es muy importante venir a un club y estar en la liga tica”, confesó.

A los 19 años, el futbolista de Cuba aceptó que ya se siente exigido en Costa Rica. “En las salidas aéreas soy muy bueno porque tengo buena estatura; soy muy alto. En los tiros a puerta, me gusta mucho ser espectacular; debo desarrollar más reflejos, pero me gusta ser protagonista. Me gusta llamar la atención”, admitió.

El originario de Guantánamo espera encontrar en Costa Rica un impulso que lo ponga en la primera escena internacional. Él es claro en confesar que ve como un muy buen primer paso estar en lo que catalogó como la mejor liga de Centroamérica.

El cubano ha visto cómo su vida dio un fuerte giro, ya que pasó a Costa Rica a jugar y ganó un premio que lo pone como una de las principales promesas de la Concacaf.

“No me lo esperaba; yo hablaba con los compañeros y sabía que era el mejor portero del premundial, pero jamás pensé que me dieran el premio. Cuando fuimos a ver la final de Estados Unidos - México, el DT me dijo que me iban a dar una de las mejores sorpresas de mi vida y bueno, así fue”, finalizó.