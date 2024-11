En Cartaginés tienen claro el futuro inmediato de su técnico

En Cartaginés tomaron una decisión arriesgada a inicio de la temporada: se quedaron con un técnico novato y confiaron en el conocimiento que Greivin Mora tenía del club, por su amplio recorrido en todas las categorías menores. La dirigencia brumosa sabía muy bien lo que representaba esta apuesta, por lo que tienen claro el futuro del timonel.

Greivin Mora tiene un rendimiento del 54% con el Cartaginés. Los brumosos solo han estado dos fechas fuera de zona de clasificación. (MAYELA LOPEZ)

Pase lo que pase en las próximas tres fechas y por más que sectores de la afición pidan un cambio de timón, no pasará. El presidente del equipo, Leonardo Vargas, se mantiene firme con su entrenador y no quiere repetir los ajustes de banquillo que hizo en torneos pasados, donde los cambios a mitad de certamen no dieron los resultados esperados.

Esto no quiere decir que Vargas esté 100% satisfecho con el rendimiento de los blanquiazules. Semanas atrás externó su malestar por las irregularidades de un equipo capaz de ganarle a Saprissa y a la fecha siguiente perder con el colero, el Santos de Guápiles. No obstante, el dirigente no responsabiliza de todo a Mora y tras el triunfo 2-1 ante Liberia respira más tranquilo.

El jerarca cree en la capacidad de un estratega que apenas tiene 40 años y da sus primeros pasos. Eso sí, al final de la campaña evaluará el rendimiento y si finalmente los centenarios se metieron como mínimo a las semifinales, una de las prioridades del club.

Cuando se le consultó a Mora sobre la garantía de continuidad que le dio el presidente, su respuesta fue clara y en línea con su visión desde el primer día: “Solo trabajo; me encargo de que el cuerpo técnico trabaje y le dé las herramientas al plantel. Al final, Dios dirá dónde me tendrá el próximo torneo. Hago lo mío con honradez y sacrificio, para que este equipo siga compitiendo”.

Mora vivió el sábado pasado uno de los momentos más complejos de su carrera. Luego de la derrota ante Santos de Guápiles, un grupo de aficionados pidió su salida. El técnico confesó que fue difícil digerir esa reacción, sobre todo porque el equipo compite en la parte alta de la tabla. No obstante, comprende que el fútbol está lleno de estas experiencias.

Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, ha sido crítico del rendimiento de su equipo, pero respalda a Grevin Mora. (MAYELA LOPEZ)

Técnico del Cartaginés es un apasionado

Greivin Mora conoce el Cartaginés desde la base. No solo ha sido asistente o entrenador en las divisiones menores, sino que también ha trabajado como preparador físico en la cantera. Este recorrido le ha permitido conocer a fondo al club y a sus jugadores, y quienes lo rodean lo describen como un apasionado y trabajador incansable.

“Greivin es una persona que se desvive por lo que hace. Es apasionado, estudioso, humilde, cauteloso y sabe escuchar. Aunque no jugó profesionalmente, posee cualidades valiosas. Nos consulta muchas cosas, pero toma las decisiones finales porque es la cabeza del grupo, y le damos su espacio, lo respetamos. A pesar de ser un técnico joven, ha logrado mucho y seguirá creciendo”, afirmó Michael Umaña, su asistente.

Si bien se le pueden criticar los altibajos del equipo, que ha dejado escapar oportunidades clave para consolidar su clasificación, Mora ha dado un giro a los blanquiazules. En el torneo anterior, el equipo blanquiazul terminó en el noveno lugar con apenas 20 puntos de 66 posibles, logrando un rendimiento del 30%. Desde que Mora asumió oficialmente el mando del primer equipo, los centenarios han acumulado 31 puntos de 57 posibles, elevando su rendimiento al 54%.

Para asegurar la clasificación, el calendario parece jugar a favor del Cartaginés. Los próximos enfrentamientos incluyen una visita al Puntarenas FC, un partido en casa contra Pérez Zeledón y un cierre en el estadio del Sporting FC. Cumplir en estos encuentros los pondría prácticamente dentro de la fase final.

Greivin y su cuerpo técnico, integrado por Danny Fonseca, Paolo Jiménez y Michael Umaña, confían en el equipo que han formado. La dirigencia también respalda su gestión y se mantendrá firme en su apoyo, pero urge que consoliden los resultados y definan su avance hacia el final de la temporada.