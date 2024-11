Técnico del Cartaginés confiesa que la pasó muy mal al escuchar que su afición pedida su salida

Greivin Mora vive su primera experiencia como técnico en la máxima categoría, y el pasado sábado enfrentó un momento decisivo: un grupo de fanáticos del Cartaginés pidió su salida tras la derrota ante Santos. Con solo tres días para asimilar la situación y recuperar al equipo, Mora logró que el equipo se levantara y conquistara la victoria ante Liberia, con marcador de 2-1.

Greivin confesó que las horas posteriores a lo que ocurrió en Guápiles fueron muy difíciles para él, ya que no esperaba algo así. El entrenador reconoció que el equipo ha sido irregular, pero recordó a quienes clamaban por su salida que, a estas alturas del torneo anterior, los blanquiazules luchaban por evitar los últimos lugares de la tabla. En cambio, ahora el equipo es un serio candidato para llegar a las semifinales.

Finalmente, el timonel hizo un pedido a sus seguidores para que crean y apoyen en un instante crítico del Apertura 2024. A los centenarios les resta visitar al Puntarenas FC, recibir a Pérez Zeledón y visitar al Sporting FC. Actualmente son cuartos con 31 puntos, uno más que Herediano y Saprissa, quienes deben dos juegos al calendario.

El estratega dice estar listo para lo que viene, asegura que no se inmuta ante la presión, porque siempre es mesurado y sabe que su plantel está listo.

¿Qué tan necesaria era esta victoria?

- Le decía a mis jugadores que fue uno de nuestros mejores partidos en el torneo. Con fútbol fuimos superiores a Liberia, pero nos quedamos cortos en el resultado, para no llevar el juego tan al extremo.

”Cuando estaba al borde de la cancha y se acercaba el final del partido me decía a mí mismo que el fútbol no podía ser tan injusto, porque tuvimos muchas ocasiones de gol y siempre estuvimos por encima de un gran equipo como Liberia. Felicito a mis jugadores, porque han entendido que pese a los golpes, nos podemos levantar. Esta ha sido una de las claves para este grupo”.

¿Cómo manejó que un grupo de aficionados pidieran su salida en el juego anterior?

Confieso que a nivel personal no fue sencillo asimilar lo que pasó ante el Santos, pero como cabeza del grupo y como creyente, tengo claro que el trabajo premia. Hemos trabajado honestamente y sé que las críticas siempre van a estar, pero la clave es asimilarlas de buena manera, para no perder el enfoque. Nos levantamos de un golpe muy fuerte en pocos días y créanme que no es sencillo. Hay que aprender de las lecciones que nos hemos llevado e ir a Puntarenas a dar la vida.

¿Le promete a la afición que van a clasificar?

- Lo que prometo es trabajo, porque no voy a vender humo acá. Los muchachos están haciendo un torneo bastante bueno y nos toca dar el golpe en el momento más importante.

”Asumo la presión como parte de este deporte; no me siento más presionado ahora que antes, porque desde el día uno sé lo que está en juego acá. Mi manejo emocional es bastante coherente con mis acciones y mi trabajo, lo ven en los partidos, porque no pierdo la cabeza y trato de estar enfocado y sereno.

”La afición tiene que entender que estamos luchando y pese a que hemos pecado de irregulares, estamos metidos en la pelea. Pregunto: ¿Dónde estaba el equipo a estas alturas del torneo pasado? Se estaba luchando en los puestos de abajo, pero ahora peleamos arriba y por qué no creer que sí lo podemos hacer. No es por casualidad que estamos acá, es por trabajo”.

El técnico de Cartaginés, Greivin Mora, pasó momentos de angustia ante Liberia y aseguró que por momentos pensó que no se les iba a dar ese triunfo crucial. (MAYELA LOPEZ)

¿Cómo afrontar este cierre con un equipo que ha sido muy emocional?

- El cierre no debería ser emocional, porque las emociones van y vienen. Debe ser un tema de constancia en nuestro juego y nuestro comportamiento debe ser distinto.

”Con el psicólogo estamos buscando que este no sea un grupo emocional, sino que se base en el trabajo y sea constante. Que los jugadores entiendan que el modelo de juego nos va a dar resultados. Estamos peleando y con el gane ante Liberia le metemos presión a los rivales”.

¿Cómo ve la lucha por clasificar?

- El torneo está tan complejo, que nadie sabe contra quién va a ganar o perder puntos. Todos los rivales son calificados, porque hasta el último le puede ganar al primero. Ahora nos toca ir a Puntarenas y posiblemente nuestro modelo de juego deba de cambiar, porque en una cancha tan compleja se presentarán muchos balones divididos, segundas pelotas y mucha disputa.

¿A qué se debe la irregularidad que ha tenido el Cartaginés?

- Debemos de asimilar cómo se desarrollan los partidos contra ciertos rivales y según la cancha. Posiblemente, en canchas complicadas como la de Santos o Santa Ana no hemos entendido el juego, porque son partidos de más disputa y ante adversarios que se meten más atrás.

”Sin embargo, dentro de nuestra irregularidad, también hay que destacar que no nos hemos caído. En otros momentos el equipo se caía ante este tipo de golpes, pero ya no pasa así”.