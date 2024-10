En Cartaginés están muy atentos al futuro de Michael Barrantes

Michael Barrantes no tiene pensado retirarse y a sus 41 años siente que puede escribir un mejor cierre a su carrera, luego de que Puntarenas FC lo sacara el equipo. El propio volante reconoció que hay clubes interesados y el Cartaginés está muy atento a su decisión.

Michael Barrantes se convirtió en un ídolo en Cartaginés, tras conquistar el título en el Clausura 2022. El jugador incluso se tatuó el cetro que ganó con los brumosos. (Rafael Pacheco Granados)

Barrantes incluso señaló que ya hay personas que lo contactaron, tras la difícil situación que vivió en el PFC. Si bien es prematuro pensar que se vestirá de brumoso, es inevitable relacionarlo con una institución en la que fue pilar para ganar el histórico título del Torneo de Clausura 2022.

A Leonardo Vargas, presidente de los blanquiazules le preguntaron directamente: ¿Hay alguna opción de traer de nuevo a Michael al Cartaginés?

Su respuesta dejó ver que hay buenas posibilidades: “Cartaginés le debe mucho a jugadores como Michael Barrantes por la obtención del campeonato. No me gustaría que se retirara de la forma en la que lo está haciendo, sino que tenga un club que le dé su lugar. Sería bueno que termine un campeonato de buena manera, porque ha sido una gran figura en el fútbol nacional. En Cartaginés vamos a valorar esto, no puedo decir que lo vamos a traer, pero sí lo vamos a valorar”.

Michael se fue del conjunto de la Vieja Metrópoli a mediados del 2023, cuando Paulo César Wanchope era el técnico y Luis Fernando Fallas el asistente. En ese momento tuvo algunas diferencias con Fallas y la historia se repitió ahora en el PFC, donde fue Luis Fernando quien le pidió a la dirigencia porteña que lo separara.

Vargas dejó ver que en su momento no estuvo convencido de la salida de Michael y sabía lo que iba a pasar con los Tiburones.

“Era de esperar lo que pasó con Michael Barrantes. Doña Silvia Bolaños me pidió una opinión de Luis Fallas y fui honesto con ella, le hablé de la parte profesional, no de la persona. Cuando Michael salió del Cartaginés y nos desarmaron el proceso que llevábamos, él (Luis Fallas) fue figura importante en eso. Era de esperar que lo iban a sacar del equipo”, valoró el jerarca de los centenarios.

Michael Barrantes señaló que fue despedido del Puntarenas FC sin ningún argumento y que no fue por rendimiento o problemas disciplinarios. (Juan Diego Villarreal)

El futbolista explicó que lo ocurrido en Puntarenas se debió a que al entrenador no le gustó que le expresara un desacuerdo ante el camerino chuchequero, luego de una charla. Ahí explotó todo, según el jugador, hasta que lo sacó.