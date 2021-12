El Alajuelense campeón de los fichajes nunca fue favorito para la prensa

Alajuelense barrió con todos los clubes en el mercado de fichajes y por mucho se dejó el título de campeón en este apartado, justo en un momento en el que sumó a Giancarlo González, Gabriel Torres y hasta Celso Borges a su ya consolidada planilla de lujo para el Torneo de Apertura 2021. Sin embargo, la Liga se quedó sin los cetros que sí importan y es que pese a su gran equipo, ni la misma prensa lo ponía favorito antes de que el balón rodara.

[ Fernando Ocampo: ‘Vamos a tomar el tiempo para hacer valoraciones con calma’ ]

Parece extraño que en el tradicional pronóstico que realiza este medio previo al inicio del torneo, en esta ocasión con 50 periodistas de 18 medios diferentes en julio, el nombre de la Liga no se colocara por la mayoría como el número uno para consagrarse.

Pronósticos de la prensa para el Torneo de Apertura 2021 50 periodistas de 18 medios distintos participaron en consulta de La Nación FUENTE: ELABORACIóN PROPIA || / LA NACIÓN.

El 64% de los comunicadores se inclinó por Saprissa, verdugo del León en la final de la segunda fase, como el ganador de la medalla dorada y de paso bicampeón. Esto pese a que los rojinegros acumularon tantas figuras como para armar una selección del área, tienen estabilidad administrativa, una gran solidez financiera, según el mismo club lo establece, y con instalaciones como el CAR que siguen creciendo y marcan un ideal en Centroamérica. ¿Por qué se dio así?

“A pesar de que, por nombres, la Liga tiene una buena planilla, son pocos los que pasan por el mejor momento de su carrera. Es decir, son figuras por su trayectoria, pero no por su presente. Además, la exigencia actual pide futbolistas muy rápidos, de ida y vuelta, capaces de ejecutar un juego de transición eficaz, que hoy en día es esencial para ganar etapas finales. Con excepción de Alonso Martínez, el resto no son de ese corte y algunos que sí tienen esa característica, no han estado a la altura en los partidos claves, como Marcel”, dijo José Pablo Alfaro de Radio Columbia.

Solo 15 de los 50 periodistas pensaron que los manudos salvarían un 2021 en el que al final se fueron blanco a nivel local y también firmaron una eliminación tempranera de la Liga de Concacaf, que de paso los dejó fuera de la Liga de Campeones de Concacaf 2022.

[ Albert Rudé rehúye a la palabra fracaso y define lo de Alajuelense como objetivo no conseguido ]

El semestre también vio a un León que sacó del banquillo a Andrés Carevic, puso y quitó casi que de inmediato a Luis Marín y terminó con Albert Rudé al frente, pese a su corta experiencia al frente de un club en primera división.

Cristian Sandoval, de Teletica Radio, fue uno de los que vaticinó que las señales desde lo dirigencial no eran buenas y por lo mismo no valoró a Alajuelense como campeón desde hace cinco meses atrás. Hoy en día recalca que a su parecer hay una gran confusión de lo que quiere el club.

“A la Liga le ha faltado una identidad a la hora de la toma decisiones, con respecto a lo que hacen en lo dirigencial y lo que trasladan al terreno de juego. Lo que digo es que sí tiene fichajes de altísimo nivel, que marcan una gran diferencia en términos individuales, pero no solo con esto se ganan los campeonatos. El problema ha sido la toma de decisiones en etapas cruciales del torneo, así lo vimos hace seis meses con la eliminación, lo que pasó en Liga Concacaf y ahora, que no hay decisiones consecuentes y no sabemos cuál es el proyecto de la Liga, si es la del futuro con los jóvenes o la de un equipo más veterano. Esto aunado con lo que se ha presentado en el banquillo”, recalcó Sandoval.

El cubano de Alajuelense, Marcel Hernández, es uno de los señalados por prensa y afición, al no aparecer en las fases finales, pese a ser el goleador del equipo en el Apertura 2021. (JOHN DURAN)

Saprissa muy por encima de Herediano

De cara a la gran final del Torneo de Apertura 2021 hay un grandísimo favorito ante la prensa, o al menos así fue hace cinco meses, cuando este medio realizó los pronósticos con los comunicadores. Y es únicamente tres de 50 periodistas pusieron a Herediano como campeón en aquel momento, mientras que 32 se inclinaron por Saprissa.

Nadie, o casi nadie, imaginó que los florenses tendrían el mejor rendimiento en la fase regular, al punto de finalizar líderes con un 68% de desempeño. Obviamente que la realidad era otra y es que ni el técnico Jeaustin Campos estaba en los planes de los florenses, cuando La Nación hizo las consultas a los participantes.

[ El ambicioso Saprissa deja atrás a un Alajuelense con frustración, impaciencia y rabia ]

El presente dice hoy en día que los rojimarillos tienen muchísimas más acciones para consagrarse y en el papel parten con algo de ventaja, al cerrar en casa, tener más descanso y contar una segunda oportunidad de levantar el título, tras fallar en la semifinales con la misma S.

Eso sí, el Monstruo llega motivado por sacar a su archirrival y con la confianza al tope de saber que en estas instancias cruciales suele sacar su mejor versión. Por algo, hace seis meses también se puso la medalla dorada ante el propio Team y en las mismas condiciones: clasificando cuarto y sin ser el favorito.

Lista participantes previo al inicio del Apertura 2021: