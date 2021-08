Prensa emite veredicto con Saprissa como favorito y la Liga como su amenaza

Posiblemente sea una de las predicciones más complejas de los últimos años; al menos así la describen muchos de los participantes en un ejercicio que se volvió tradición de La Nación, previo a cada campeonato nacional. Los pronósticos de la prensa para el Torneo de Apertura 2021 están llenos de sorpresas en lo que respecta al campeón y los cuatro clasificados.

Si bien, la gran mayoría de los 50 comunicadores, de 18 medios distintos, a los que se les pidió su criterio dieron a Saprissa como el llamado a ser campeón, el resultado no es apabullante, como sucedió hace seis meses. Alajuelense, Herediano y San Carlos siguen en orden a los morados, según los participantes en el ejercicio. VEA: lista de periodistas y votación abajo.

Para entrar de lleno en los resultados, los tibaseños recibieron el 64% de los votos para repetir (32 de 50) y consagrarse como bicampeones. Sin duda alguna que es un dato significativo, pero es que apenas hace seis meses la Liga obtuvo el 93% del respaldo para colgarse la medalla dorada, en una consulta idéntica; aunque al final la S fue la que se dejó la corona.

Alajuelense vs Saprissa, Supercopa Saprissa sorprendió en el Torneo de Clausura 2021 al levantarse de uno de sus momentos más malos y consagrarse. Además, se dejó la Supercopa ante Alajuelense apenas a mitad de semana. Fotografía: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Es más, para comparar con lo que ocurrió antes de iniciar el certamen anterior, en aquel momento apenas tres periodistas pusieron al Monstruo como el favorito.

En esta nueva oportunidad 15 periodistas consideran que los erizos serán los primeros y llegarán a la 31, mientras únicamente tres a los florenses. El resto de clubes no tuvieron un solo respaldo y si alguno consigue el cetro será una sorpresa rotunda.

Sin duda alguna que la Liga se desplomó tras dejar ir el campeonato en el Clausura 2021, pese a una primera fase dominante. Ni qué decir luego de caer goleada en la Supercopa por los tibaseños (4 a 1 la semana anterior). Así mismo, la salida de Andŕes Carevic generó que sus acciones bajaran mucho más en un ejercicio que este medio convirtió en tradición y en en esta oportunidad por primera vez se efectuó con el torneo en marcha.

¿Por qué Saprissa ahora es el favorito?

“Pongo a Saprissa de primero, porque Mauricio Wright le agregó al equipo lo que le hacía falta, que era disciplina. La directiva también entendió que el grupo de jóvenes que quería implementar casi que a la fuerza con Roy Myers no tenían la calidad y eso le dio libertad al técnico. En lo que respecta a la Liga, creo que necesitan recambios en la alineación, no los han sabido hacer a tiempo y hay futbolistas que juegan más por nombre que por mérito. Mientras que Herediano ha perdido el norte con tanto cambio de técnico y San Carlos hizo muy buena pretemporada y aunque no está para campeón, sí para clasificar”, dijo Gustavo López, de Tigo Sport.

Este sentir lo comparte en gran medida Cristian Sandoval, director de Teletica Radio, quien agregó que a los manudos les hacen falta incorporaciones en ataque para suplir la baja de Jueguen Montenegro y una eventual marcha de Alonso Martínez.

“En el caso del Saprissa, me da la sensación de que puede apostar por el bicampeonato porque mantiene la base de jugadores que lo hicieron campeón en el torneo anterior; esos futbolistas que marcan mucha diferencia y son de peso. En el caso de la Liga, aunque tiene un equipo de buenas condiciones, las bajas le pueden pesar mucho. Así mismo, como es un torneo con tantas convocatorias a Selección, creo que a Alajuelense le puede marcar diferencia esto, porque le llamarán a muchos jugadores”, explicó Sandoval.

Así mismo, Eduardo Baldares, quien lidera el equipo de Deportivas Columbia, resaltó que Saprissa supo reforzarse y tapó el vacío que tenía en el banquillo para generar competencia.

“Coloco a Saprissa de primer lugar porque conserva la base del equipo que ganó dos de los últimos tres campeonatos y le agregó suplentes de calidad, que incluso pueden competir por ser titulares y ser garantía ante lesiones o convocatorias. Además, continúa un cuerpo técnico que tiene ese factor adicional de la motivación y la inyección de carácter con Mauricio Wright”, concluyó Baldares.

Favorito al cuarto lugar

La prensa tiene claro que únicamente hay un puesto en discusión de los cuatro disponibles para las semifinales y justo es el del cuarto lugar, ya que el primero, el segundo y el tercero están reservados para Saprissa, Alajuelense y Herediano, respectivamente. Para el Torneo de Apertura 2021 el favorito a ese último cupo es San Carlos.

Los norteños recibieron 26 de los 50 votos posibles de los comunicadores y están muy por encima de cualquiera de los otros clubes, según los periodistas. Incluso superan al Santos, que logró solo ocho votos de 50, pese a que en el campeonato anterior avanzó a las rondas finales.

En el caso de Cartaginés, los participantes no consideran que se metan en las semifinales y apenas si tuvieron el respaldo de siete de los 50 consultados. Los blanquiazules quedaron fuera en el Clausura 2021 y actualmente su inicio es irregular, luego de sumar un punto en las primeras dos fechas y levantarse ante Alajuelense con un triunfo en el Morera Soto.

Si los blanquiazules quieren cambiar la opinión, tendrán que hacerlo en la cancha y alcanzar esa añorada regularidad que tanto les cuesta. Eso sí, los sancarleños tampoco arrancaron con fuerza y apenas tienen tres unidades de nueve.

En lo que respecta al colero, la votación estuvo sumamente dividida y pareja entre tres equipos: Jicaral, Grecia y Sporting FC. Si bien, en este campeonato no hay descendido, los comunicadores consideran que los jicaraleños culminarán en el fondo. Esto, pese a que los de la Península están invictos en tres presentaciones y en el tercer puesto de la tabla (un gane y dos empates).

De igual forma, la diferencia no es amplia y es que el Huracán recibió 14 votos, los griegos 12 y los josefinos 10.

Ahora les tocará a estos tres planteles demostrar que la prensa se equivoca y están para pelear en otra zona y no en el sótano.

Periodistas participantes:

Nombre Medio Miguel Calderón Teletica Melissa Alvarado Teletica Juan Ulloa Teletica Fabián Borbón Teletica Cristian Sandoval Teletica Radio Eduardo Castillo Teletica Radio Andrés González Teletica Radio Luis Enrique Bolaños TDMás Juan Carlos Solano TDMás Eduardo Baldares Columbia Anthony Porras Columbia Pamela Solano Columbia José Pablo Alfaro Columbia Leonardo Cordero Columbia Rodolfo Méndez Columbia Tony Arias Columbia Rónald Villalobos Columbia Gerardo Coto Cover Sinart Canal 13 Kenneth Meléndez Sinart Canal 13 Rodolfo Mora Repretel Joseph Fernández Repretel Maynor Solano Repretel Daniel Martínez Repretel Harrick Mclean Monumental Alex Mazón Monumental Gabriel Vargas FUTV José Alberto Montenegro Tigo Sports Diego Obando Tigo Sports Gustavo López Tigo Sports Josué Quesada Tigo Sports Federico Calderón Tigo Sports Irene Chinchilla Tigo Sports Daniel Jiménez Tigo Sports Alejandro Fonseca Diario Extra Sergio Alvarado La Teja Franklin Arroyo La Teja Dinia Vargas CrHoy Adrián Mendoza CrHoy Hermes Solano El Observador Ferlin Fuentes El Mundo Wender Ramírez Línea de gol Everardo Herrera everardoherrera.com Adrián García yashinquesada.com Antonio Alfaro La Nación Jairo Villegas La Nación Fanny Tayver La Nación Esteban Valverde La Nación Juan Diego Villarreal La Nación Fiorella Masís La Nación Cristian Brenes La Nación