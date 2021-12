Albert Rudé rehúye a la palabra fracaso y define lo de Alajuelense como objetivo no conseguido

Albert Rudé lamenta que Alajuelense no encontrara ese gol que era lo único que necesitaba. (JOHN DURAN)

Albert Rudé lamenta que Alajuelense no haya conseguido ese gol que tanto necesitaba y que por no hacerlo, la Liga hoy esté eliminada a manos del Saprissa.

“Lo que ha pasado es que no hemos podido conseguir el gol, hemos tenido ocasiones de todos los gustos y colores, de todas formas, he perdido la cuenta de cuántas hemos tenido y no ha llegado. Eso sería el resumen”, mencionó Albert Rudé en la rueda de prensa posterior a ese 0-0 entre Alajuelense y Saprissa en el juego de vuelta, después de que los morados ganaron 2 a 1 en la ida de la fase final.

“Nosotros desde que llegamos aquí teníamos muy claro lo que queríamos, lo que se nos iba a exigir. Hemos trabajado desde que llegamos a muerte para poder conseguirlo. Esta serie sería muy difícil, se nos puso cuesta arriba con la expulsión y estuvimos 45 minutos tratando de dejarla abierta para venir a hacer lo que hemos hecho, que es salir a presionar, encerrar al rival, dominarlo y ser mejores, para pasar, pero no ha llegado el gol”, reiteró.

¿Cuánta responsabilidad asume usted porque la Liga otra vez ha fracasado?

Yo llegué aquí sabiendo que tenía que ganar la copa, que teníamos que quedar campeones, hemos trabajado para hacerlo y no se nos ha dado. Ahí ustedes se encargarán de poner el calificativo que quieran y yo lo califico como objetivo no conseguido, porque era nuestro objetivo realmente y nosotros sabíamos a lo que veníamos y hemos trabajado para hacerlo.

A nivel de responsabilidades, son compartidas. Uno no puede tomar toda la responsabilidad de lo que ha pasado porque son compartidas. Está el cuerpo técnico, estoy yo como director técnico, están los jugadores, está la directiva, está el club como institución.

Todas las responsabilidades son compartidas porque cuando ganamos también se comparte. Cuando ganamos una copa todos son partícipes de esa copa, todos y cuando perdemos todo el mundo es partícipe también. Si tenemos que dar un porcentaje mayor de responsabilidad, evidentemente yo soy el líder de este proyecto y asumo la mayor parte.

Estoy orgullo, a más no poder de mis jugadores y así lo digo, estoy muy orgulloso, llegué aquí con una situación que no era nada fácil y conseguimos meternos de segundos.

Las pasamos realmente duras en la semifinal y pudimos levantar todo ese ánimo, todo ese estado emocional que con 45 minutos con un hombre menos se pudo ver claramente en el partido de ida, donde el equipo resistió y salió vivo.

Nos quedaba el partido en casa y creo que se demostró al 100%. Orgulloso de mi equipo, orgulloso de esta institución, no contento con el resultado y si me permiten seguir aquí buscando la próxima copa voy a estar comprometido al 100%.

¿Por qué tiró el penal Daniel Arreola?

Cuando hay penales, cuando hay faltas cercanas al área yo creo mucho en el equipo, en la auto organización del equipo, en quien esté confiado y quien esté convencido de ejecutar esa acción y así ha sido.

El equipo se ha organizado, han decidido que era Dani, lo ha intentado, no ha salido y al final el fútbol es así. Yo creo mucho en los jugadores y siempre dejo que ellos tomen esas grandes decisiones porque al final son ellos los que están jugando y saben cómo se sienten.

Albert Rudé lamentó lo ocurrido al final con ese caos que se armó y lo calificó de injustificable. (JOHN DURAN)

La Liga tuvo un revés en este semestre y fue la Liga Concacaf y en ese momento el calificativo fue fracaso. ¿En su diccionario está la palabra fracaso por lo sucedido esta vez?

Éxito y fracaso son dos grandes impostores, así yo lo vivo. Esto se trata de objetivos, que uno se tiene que marcar y hay que tener una dirección, porque si no hay ese objetivo no sabes a dónde vas.

Nosotros sabíamos a dónde íbamos y no nos ha alcanzado, claro está. Necesitábamos un gol y no llegó. Ese detalle del gol que nos faltaba ha hecho que se puedan dar diferentes calificativos.

Para mí no se ha cumplido un objetivo, muy consciente de ello y hay que trabajar más fuerte, meterle más horas, estar en los detalles para cuando se presenten instancias como estas meter ese gol que necesitas para poder pasar a la gran final.

El otro torneo arranca en un mes. ¿Qué quiere para el otro torneo?

Uno se tiene que sentar a analizar con calma, con las revoluciones abajo, sin la adrenalina que tenemos en estos momentos para analizar el semestre que viene, qué se puede mejorar, qué se necesita y lo vamos a hacer, porque nosotros no tenemos vacaciones.

Seguimos trabajando y más cuando falta tan poco para iniciar el próximo torneo.

Desde mi parte personal con el compromiso al 100. Si me permiten estar aquí, el tiempo que yo esté siempre voy a trabajar a morir, voy a dar el 100, voy a estar comprometido, voy a tomarme las responsabilidades y si las cosas no salen estaré apenado como hoy.

Y si salen, pues estaré muy feliz por esta institución y estos jugadores.

¿Le sacó la mejor versión a esta plantilla?

A nivel de juego ha sido impresionante, esta es la Liga que querido ver desde le principio. Ha habido partidos donde hemos podido mostrar mucho, otros que por el contexto no hemos podido mostrar tanto.

Pero este domingo vi la Liga que quería ver, que te presiona, que tiene el balón, que sale desde atrás y llega con toques al área contraria, una tras otra, una tras otra, que empuja al rival atrás, que tiene personalidad, que está comprometida con esa forma de jugar que con mi visión es la que te acerca más a ganar y a veces se da y a veces no.

Estoy muy orgulloso del equipo y de todos los jugadores.