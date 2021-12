Fernando Ocampo: ‘Vamos a tomar el tiempo para hacer valoraciones con calma’

Fernando Ocampo lamentó que Alajuelense no encontrara el camino al gol este domingo. (JOHN DURAN)

Dar la cara en las malas ha sido una característica de Fernando Ocampo y esta vez no fue la excepción.

El presidente de Alajuelense salía del Estadio Alejandro Morera Soto hacia el parqueo y aunque no se sentía con ánimos de dar declaraciones, optó por atender a los pocos medios de comunicación que pueden hacer labores de reporteo en los estadios durante los días de partido.

“Se hizo el esfuerzo, lamentablemente no entró el balón y viene un proceso de análisis, de reflexión. Creo que se ha hecho un gran esfuerzo de parte de la institución y el objetivo no se consigue en el equipo masculino y ahora toca replantear. Ahora es un momento en el que todos estamos calientes, todos estamos dolidos y hay que empezar a analizar en qué es lo que sigue”, expresó Fernando Ocampo en Radio Columbia.

La Liga responde con el equipo femenino, con las ligas menores y con el cuadro de fútbol de amputados, pero el equipo masculino es el que está en deuda.

“Fracaso tras fracaso no, hay que recordar que hace un año fuimos campeones y ganamos la Liga Concacaf”, recordó el jerarca.

Antes de eso, Alajuelense arrastraba una sequía de siete años, pero Ocampo de una vez señala que cuando él asumió la presidencia del club se presentaba un problema y es que “no habían recursos para hacer contrataciones”.

“Yo creo que la Liga viene en un proyecto. Hace un año salimos campeones y ganamos la Liga Concacaf en enero. Eso no se puede olvidar. Hay que revisar y analizar qué es lo que falla. Hemos perdido con penales y cuando estamos ensayando todos los metemos. ¿Qué pasa en esos momentos? Es lo que hay que analizar. Yo no tiro los penales. Se plantean los partidos, la tuvimos y no la metimos y la consecuencia la pagamos”, afirmó Ocampo.

Dijo que en el club todos están muy dolidos por esta eliminación y le ofrece disculpas a la afición.

“La gente hizo lo que le tocaba, vino aquí a apoyar, a empujar y la tuvimos, nosotros no hicimos el gol y pagamos las consecuencias”, recalcó.

Sobre la forma en la que algunos aficionados explotaron y generaron todo un caos con disturbios en el Morera Soto, Ocampo dijo: “Lo del final es inaceptable, yo entiendo la frustración de la gente, pero todos estamos frustrados y cada quien que la canalice como pueda. Eso es inaceptable”.

La Liga hace buenos fichajes, pero eso no se traduce en la cancha. Es todo un fenómeno que se está presentando en el club.

“Vamos a tomar el tiempo para hacer valoraciones con calma. Todos estamos bastante dolidos, creo que se trabajó muchísimo para lograr un objetivo y un resultado que no se da en este equipo, vamos a hacer las valoraciones. Este domingo no es un momento para valoraciones, la revisión empieza este lunes y ya veremos qué es lo que viene”, destacó el presidente.

Insistió en que las valoraciones hay que hacerlas en su momento, no cuando se está caliente.

“Yo espero que este lunes con más calma podamos enfocarnos en lo que viene”, reiteró Fernando Ocampo.