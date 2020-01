“A Marcel le hicimos la mejor oferta que Cartaginés le puede hacer y tal vez hasta la mejor que le puede hacer en el fútbol nacional. Esperamos que se firme y que continúe con nosotros por los próximos torneos. Es una buena oferta, él es un jugador muy valioso para la institución y vamos a tratar de mantenerlo, pero si no se pudiera, no firma o no la acepta, es una decisión de él. Cartaginés no puede hacer más”, manifestó Leonardo Vargas, presidente de los centenarios.