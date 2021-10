Bryan Ruiz: ‘Para nosotros ha sido un torneo pésimo y lo reconocemos’

Bryan Ruiz es claro en que la Liga ha tenido un torneo malo, pero cree que aún pueden pasar muchas cosas. (Prensa Alajuelense)

Aquella versión de Alajuelense que en fase regular iba sobre ruedas, permanecía la mayor parte del tiempo en los primeros puestos de la zona de clasificación, anotaba mucho, encajaba pocos goles y prácticamente no pasaba dolores de cabeza, al menos en esa instancia, es muy distinta a la Liga de este semestre.

Atrás quedó la estabilidad en el banquillo. Andrés Carevic inició la campaña, pero su ciclo con los rojinegros acabó, relevado por un Luis Antonio Marín que duró 52 días en el cargo y el técnico actual es Albert Rudé.

Después de 16 fechas disputadas, Herediano es líder con 31 puntos, seguido por Santos y Cartaginés con 26 unidades; mientras que Saprissa, Alajuelense y Grecia contabilizan 25.

“Faltan todavía seis partidos y creo que todos los equipos vamos a tener enfrentamientos directos con los que estamos ahí peleando por la clasificación. Va a estar muy parejo. Así lo sabemos, pero obviamente la Liga tiene la obligación de intentar estar ahí y de pelear por ese primer lugar”, afirmó el capitán manudo, Bryan Ruiz.

El volante aseguró que es claro que Alajuelense ha tenido unos meses difíciles y que “ha sido un torneo... se puede decir malo para lo que es la Liga, por lo que había mostrado en los últimos dos años”.

Sin embargo, el ‘10′ considera que nada está perdido y que los manudos pueden levantar en lo que resta, máxime que el torneo no premia la regularidad, sino la eficacia en los últimos partidos, una vez que se supere la fase clasificatoria.

“Estamos igualados con la mayoría de equipos y a seis puntos del primer lugar. Nuestra obligación siempre es ser campeón, dentro de la institución siempre queremos ser primeros para tener esa ventaja deportiva que se tiene en este torneo, pero dentro de un mal torneo que hemos tenido en estos meses, aún así estamos igualados con la mayoría”, insistió.

Y agregó: “Para nosotros ha sido un torneo pésimo y lo reconocemos en ese sentido, pero todavía quedan dos meses en los que podemos seguir levantando e intentar cerrar con el campeonato, que es el principal objetivo”.

Alajuelense recibirá este sábado a Guanacasteca, a las 7 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. Será el tercer partido bajo la dirección de Rudé, quien en su arranque en el banquillo sumó cuatro de seis puntos, enfrentándose a los dos equipos que marchan en la punta de la tabla.

Será también la primera vez en la que el español escoja su once después de una semana completa de trabajo con el grueso del equipo.

“Muy bien, estamos muy contentos con el trabajo que él viene haciendo, es una metodología bastante de enseñanza, de saber el cómo, qué y por qué hacer las cosas. Eso es muy importante y estamos contentos con el inicio. Ojalá que los resultados se vean lo más pronto posible”, argumentó Ruiz.

Los cuestionamientos para la Liga y Rudé empezaron desde su nombramiento como el sucesor de Marín, debido a que es la primera vez que él está al frente de un primer equipo. Sin embargo, el exmundialista de Brasil 2014 y Rusia 2018 tiene un criterio muy particular al respecto.

“Al final tenga experiencia o no, los resultados van a ser lo importante y yo creo que eso es lo fundamental. Él es una persona que teóricamente nos enseña mucho y dentro de la cancha; en la práctica también lo está pasando bastante bien”, señaló Ruiz.

Luego dijo que en Alajuelense están muy contentos con el entrenador español.

“Yo no mido a un entrenador por la experiencia, sino por lo que nos enseña y por lo que le deja al jugador. Yo creo que el entrenador tiene que convencer al jugador y yo creo que de momento todos estamos convencidos de lo que está haciendo”.

Al consultársele si el estilo de Rudé es parecido al método implementado por Andrés Carevic, Ruiz respondió: “Es difícil compararlos, cada entrenador tiene su esencia, no los voy a comparar y solamente puedo decir que estamos contentos con él ahorita y que vamos a hacer todo lo posible para conseguir los resultados junto con él”.

Reiteró que el equipo tiene claro lo que él quiere hacer, pero que no pueden decir que con dos semanas de trabajo ya todo está dominado, porque “no es fácil, pero creo que se está trabajando de buena manera”.

“Se entiende lo que quiere y el tiempo es el que irá ayudándonos a mejorar esa idea o esas ideas que él quiere ofensivas y defensivamente”.

Ruiz evitó referirse a otros temas que no fueran de la Liga como tal. Por ejemplo, al consultársele si le sorprendieron las declaraciones de Christian Bolaños, al asegurar que la Selección se está manoseando por gente que no la aprecia, no quiso emitir ningún criterio.

“De la Selección prefiero no comentar, cuando estemos en Selección espero comentar de todo un poco, pero ahorita es la Liga”.

Pero también evadió otra pregunta relacionada por completo a Alajuelense. Cuando se quiso conocer qué opinaba sobre las declaraciones de Luis Marín y Harold Wallace, tras ser despedidos del club, luego del fracaso en la Liga Concacaf, Ruiz tan solo mencionó: “Nada que decir”.

De lo que sí habló es del proyecto de Alajuelense y del significado que puede tener esa residencia que se estrenó el martes pasado, en la que viven 45 talentos de zonas rurales que se forman en el semillero.

Ruiz afirma que para él es muy gratificante que el equipo que lo vio nacer hoy cuente con una estructura que él vio en Europa y que lo principal es que la exigencia deportiva siempre será la misma, solo que ahora esos jovencitos podrán desarrollarse integralmente.

“Lo primero es que aquí no solo van a tener que rendir en la parte futbolística; obviamente es muy importante, pero también en la parte académica”.

Indicó que esos talentos tienen que aprender que hay una disciplina, un respeto, una guía y que la aparte académica y deportiva son fundamentales para que sigan siendo tomados en cuenta dentro de la residencia y que puedan tener estas oportunidades para intentar llegar al primer equipo de la Liga.

