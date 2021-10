Joseph Joseph: ‘Que la Liga es de Joseph es una frase sin ningún fundamento’

Joseph Joseph cortó la cinta en la entrada de la residencia para darla por inaugurada. Fernando Ocampo y Bryan Ruiz observan el momento con suma atención. (Prensa Alajuelense)

Agustín Lleida y Fernando Ocampo decían que aunque a él no le gusta que lo mencionen, no podían dejar de darle las gracias a Joseph Joseph por su visión y porque ese proyecto del Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, en poco tiempo se volvió una realidad y que llegó a la etapa final, con la inauguración de la residencia.

El presidente rojinegro argumentó que una de las fortalezas que tiene el club es que en la Junta Directiva “hay personas de gran capacidad, pero sobre todo de un gran amor por Alajuelense” y que aportan ideas nuevas.

“Unos con la visión de ir adelante con el estadio, otros de profesionalizar la parte administrativa, otros de hacer un esfuerzo no solo de salir de la difícil situación financiera, sino tener una Liga sin deudas bancarias (...). El conjunto de esas visiones es lo que hoy sienta las bases de la Liga”.

Ocampo recordó que en la Junta Directiva tienen un dicho: ‘Cada quien en lo que le toca’ y recordó lo que sucedió hace algún tiempo con Joseph Joseph, quien es el vicepresidente de la Liga.

“Cuando iba a entrar a Liga Deportiva Alajuelense fue un día a mi oficina, no nos conocíamos y me dijo: ‘Mirá, quiero plantearte un proyecto que tengo’. Y ahí lo único que pudimos decirle todos es adelante, te vamos a apoyar de manera incondicional”.

Hubo un juego de pólvora para dar paso al estreno de la residencia que quedó bautizada como ‘Casa Don Pedro’.

El obispo emérito de Alajuela, Ángel San Casimiro dio su bendición y luego Joseph Joseph pronunció un discurso, antes de cortar la cinta con la que ese edificio con 50 habitaciones dobles quedó inaugurado oficialmente.

Joseph empezó por agradecerle a Ocampo y demás integrantes de la directiva por apoyarlo en el proyecto, así como al personal administrativo que con su esfuerzo sostienen a la institución.

Además, dedicó unas palabras para Lleida, al considerar que “con su trabajo y su entusiasmo nos ha contagiado a todos para hacer este proyecto más grande de lo que inicialmente iba a ser. Agustín, he aprendido mucho de usted y es un placer trabajar con alguien que le pone tanto esfuerzo y dedicación al servicio de esta institución que tanto queremos”.

De paso, Joseph quiso responder la consulta que tantas veces ha escuchado, del por qué se metió a desarrollar ese proyecto y su respuesta es que “el fútbol ha sido capaz de cambiarle la vida a un niño y a su familia, pues quien es capaz de combinar talento con disciplina merece el apoyo de la sociedad”.

“Liga Deportiva Alajuelense tenía que ser la organización pionera y líder en el país en el desarrollo de un Centro de Alto Rendimiento, en beneficio no solo de nuestros equipos profesionales, sino especialmente en la formación integral de nuestros talentos, niños y niñas que han decidido aceptar el reto de alcanzar la excelencia y cuentan con nuestro apoyo material, académico y moral”, mencionó.

Y agregó: “Esperamos que esta obra sirva como ejemplo a seguir, tanto en nuestro país como en otros del área, pues su concepción y propósito son indispensables para aspirar a mediano y largo plazo con un mercado futbolístico capaz de competir con los mejores del mundo”.

Después del recorrido por todos los rincones del edificio más nuevo del CAR, Joseph Joseph respondió algunas consultas.

¿Cómo nace la idea de este Centro de Alto Rendimiento y de la residencia como tal?

Nace bajo la idea de que en Costa Rica tenemos futbolistas muy talentosos que creo que no tienen nada que envidiarle a futbolistas de otros países.

Quizás la diferencia eran las condiciones con las que trabajan y eso es lo que buscamos en este Centro de Alto Rendimiento, darles las condiciones, captarlos a edades más jóvenes para que trabajen a una edad profesional durante varios años y que puedan rendir, tanto en Primera División en Costa Rica y ojalá en el extranjero también.

¿Habrá algo más en el CAR o se quedará a como está y es asunto de mantenerlo?

En este momento tenemos cuatro aulas, puede ser que haya que construir unas dos o tres más, pero ya eso es una obra mucho más pequeña. Todo depende del norte que le vayamos a dar al colegio y eso es algo que vamos a conversar con Cristian Rodríguez ahora que llegó.

Hay aficionados de todos los equipos que dicen que la Liga es de Joseph Joseph, que sin usted la Liga no sería nada y que el CAR es suyo también, por lo que si en algún momento se enoja, la Liga se quedó sin CAR. ¿Qué opina de eso?

Primero que nada, hay un contrato de comodato en el cual, ambas partes tienen sus obligaciones y en 102 años de existencia nunca se ha visto a la Liga incumplir un contrato de esta magnitud, así que por ese lado no me preocupa.

En cuanto a que la Liga es de Joseph nada que ver, esa es una frase sin ningún tipo de fundamento. La Liga sigue perteneciendo a los asociados y aquí hay una Junta Directiva en la que todos estamos trabajando en diferentes tareas.

Mis compañeros trabajan en tareas igualmente importantes que el CAR. Así se los reconozco a mis compañeros como Fernando (Ocampo), Federico (Calderón), Manfred (Aymerich), Enrique Morúa, etcétera. Eso también no tiene ningún tipo de fundamento esa afirmación.

Con el CAR la apuesta de la Liga es a los jóvenes, pero se han hecho contrataciones de jugadores experimentados. ¿Hubo una molestia suya? ¿Qué le ha parecido la contratación de jugadores veteranos?

No, no... Vea, la verdad confiamos mucho en la gestión de Agustín Lleida, creo que ha hecho un excelente trabajo. Él nos ha explicado que tiene que haber un acompañamiento de jugadores veteranos, líderes positivos, para acompañar a este grupo de jóvenes que vienen con mucho talento, pero necesitan acompañamiento y, por ese lado, todo el apoyo a las decisiones que él tome.

¿Cómo maneja esa parte del aficionado que dice que el CAR es espectacular y que la Liga está pasos adelante, pero que los títulos es donde está esa espinita?

El CAR va más allá de cualquier título. Obviamente todos los liguistas y nosotros como miembros de la Junta Directiva somos los que más queremos alcanzar los títulos. Si por A o por B no se logró, como pasa en el fútbol, eso en nada afecta al CAR.

En el CAR estamos formando jugadores de una manera integral. Estamos inculcándoles valores, dándoles buenas condiciones para entrenar, dándoles una residencia, dándoles alimentación, un buen colegio. Tenemos psicólogo, nutricionista, etcétera. Queremos formarlos integralmente y eso independientemente del resultado del primer equipo.

¿Cómo es que usted se involucra con Alajuelense?

Mi papá no es costarricense, entonces no se involucraba en el fútbol. Y una vez me invitaron al estadio y a partir de ahí me hice liguista, a los siete años y hasta el día de hoy y así será hasta el final de mi vida.

¿Quién fue el que lo invitó?

Un amigo de la escuela que se llama Alejandro Alfaro.

¿Este edificio es como un hijo suyo?

Claro, siempre estamos pendientes de los detalles, de cualquier cosa que haga falta, de cualquier cosa que se dañó. Hay un personal administrativo aquí que se encarga, pero siempre estamos apoyándolos.

Usted tenía su vida tranquila, pero la Liga le saca las canas a todo el mundo. ¿Cómo hace usted para llevar eso? ¿Por qué se mete tanto en un Alajuelense que al final de cuentas no ha dado los títulos que la gente quiere?

Bueno... Como le digo, el CAR va más allá de eso.

Pero al final decidió meterse en el fútbol, cuando podría estar tranquilo en otras cosas. ¿Por qué?

No sé contestarle esa pregunta. Dice Agustín que todos los liguistas estamos locos y yo creo que tiene razón.

¿Por qué siempre ha sido como de perfil bajo, que trata de evitar la prensa?

Siempre he sido así, sí claro. La verdad, la verdad... no me gusta hablar en público, ese es el motivo.

Fernando Ocampo y Agustín Lleida decían que todo esto es parte de su visión. ¿En su visión qué más hay?

Bueno vea, yo quiero decirle algo. Esto es una visión de toda una Junta Directiva. Y como lo dije en el brindis, esta Junta Directiva ha dado un apoyo incondicional y yo le agradezco en primer lugar a Fernando y en segundo lugar a todos los compañeros de la Junta Directiva.

En cuanto a qué más hay en la visión, no, no... En este momento lo único que falta tal vez es un poco remozar lo de las aulas, construir unas dos o tres aulas más, dependiendo del programa colegial que vayamos a implementar. Ya tenemos un programa, pero queremos mejorarlo. Entonces, puede ser que eso implique hacer unas cuantas aulas más.

¿Deportivamente cuál es la Liga con la que usted sueña?

Una Liga con la mayoría de sus jugadores formados aquí. Ese creo que es el sueño de todo el liguismo.

¿Cuál es su sentimiento al ver inaugurada esta residencia?

Muy contento, es un sueño que alcanzamos. Aquí no solo estamos pensando en formar futbolistas, queremos formar buenas personas, personas de bien, personas que estén listas para enfrentarse a la vida, independientemente de si triunfan en el campo deportivo o no y trabajamos igual de duro en esos campos que en el campo deportivo.

¿Qué otros proyectos podría venir de la mano con Alajuelense?

No, no, como le dije, son las aulas. Dependiendo del programa colegial que vayamos a implementar, puede ser que nos haga falta algunas aulas, pero eso es una obra menor.

¿Cuando ustedes se plantean todo esto, quién los asesora?

Visitamos muchos centros de entrenamiento, alrededor del mundo, en México, en Argentina, en Europa y ahí fuimos agarrando las mejores prácticas de cada uno.

Los torneos de liga menor empezaron hace unas semanas. ¿Qué significa para usted ver a esos equipos de la Liga que les está yendo bien?

Eso me encanta, me encanta venir a los partidos de liga menor, ver la evolución de los muchachos, a las familias apoyando, veo que esto es como un foco para unir a las familias y me encanta, me pone muy feliz.

¿Ver un partido de liga menor lo apasiona tanto como uno del primer equipo?

No, no, es diferente, pero es lo mismo para mí.

¿Pero sí le apasiona seguir la liga menor?

Sí, claro. En este torneo solo autorizaron tres categorías que son la U-15, la U-17 y la U-20 y ya llevamos cuatro fechas. Son 12 partidos, hemos ganado diez partidos y empatado dos, así que vamos bien, pero esto no es como se empieza, sino como se termina.

