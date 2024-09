Así fue como se gestó el ‘acuerdo verbal’ de Bryan Oviedo con San Carlos y que Alajuelense truncó

Bryan Oviedo habló el jueves anterior por diferentes vías con Luis Carlos Chacón, mandamás de San Carlos. El lateral tenía en sus planes regresar al fútbol costarricense y la opción de vestir la camisa de los Toros del Norte le seducía, sobre todo porque en la zona tiene una finca ganadera que se está convirtiendo en su pasión.

Llegar a un acuerdo fue sencillo, al punto de que hasta se hizo una llamada de presentación en la que estuvieron Luis Marín (entrenador), Gustavo Pérez (gerente deportivo), Luis Carlos Chacón (presidente) y Oviedo. Un monto simbólico le servía a Oviedo para no tocar sus ahorros y cubrir sus gastos mensuales; no obstante, a partir del viernes todo cambió.

El rumor de que Alajuelense entraría en la puja por Bryan hizo que la situación cambiara drásticamente, según recordó el propio Chacón.

De hecho, el presidente no dudó en preguntarle al lateral, quien aceptó que estaba a la espera de una conversación con Alexandre Guimaraes y Javier Santamaría (gerente deportivo manudo). Ante esto, la negociación con San Carlos no fue más allá, Chacón le deseó buena suerte a Oviedo y el zurdo ya fue anunciado con la Liga.

“La Liga para mí queda exonerada, porque ellos lo que vieron fue una oportunidad. Yo ya le dije a Joseph Joseph que el que no tiene palabra es el jugador. Yo no puedo hacer nada contra eso”, aseguró.

Luis Carlos explicó que no se arrepiente de haber ventilado la noticia el viernes pasado, ya que esto le permitió “conocer” verdaderamente con quién estaba tratando.

Bryan Oviedo fue mundialista en Qatar 2022 con la Selección de Costa Rica. (ODD ANDERSEN/AFP)

“Al final, es bueno saber con quién está uno. Cuanto más rápido lo sepas, mejor. Si estás con quien no debes, pues mejor no estar. Esto es una experiencia más, porque si no vino, no pasa nada. Vea dónde estamos nosotros: Líderes”, reflexionó.

El dirigente aclara que él nunca buscó a Bryan, sino que fue el jugador el que le pidió una conversación con Luis Marín para explorar la posibilidad de llegar al plantel.

En el pasado, San Carlos ya había vivido experiencias similares, coqueteando con nombres pesados del fútbol tico como Marcel Hernández, Esteban Alvarado o Kendall Waston, que finalmente no llegaron a nada.

“Uno todos los días aprende. Yo creo que lo que pasó con Alvarado, Fuller o Waston... Pues nada pasa. Yo no tengo la presión que tiene la Liga de ser campeón. Ahora, le digo: ¿Cuántos equipos en Costa Rica tienen el modelo de proceso que tiene San Carlos? Ninguno”, acotó.

Chacón fue más allá y adelantó que difícilmente volverá a lanzarse al mercado por oportunidades como estas, en las que un jugador ‘top’ busca regresar a Costa Rica.

El presidente norteño fue enfático en que prefiere mil veces apostar por los jugadores de la zona.

“Por supuesto, apuesto por el proyecto. Vea, el proyecto me tiene líder, y la billetera no está pesando en el torneo costarricense, esto está más que probado. Nosotros debutamos con un jugador de partido por medio. Imagínese”, reflexionó.

Luis Carlos Chacón expresó que no guarda ningún resentimiento por lo sucedido.

“Para nada. Cuando uno tiene 52 años, entiende que hay que respetar las decisiones de los demás. Si la palabra para unos vale y para otros no, pues cada quien sabrá. La mía vale, es lo que le puedo decir”, finalizó.

Bryan Oviedo ya entrena con Alajuelense, mientras en San Carlos no hay herida abierta por la fallida negociación. Aunque lo esperaban, también aclaran que ellos no lo buscaron.