Lo primero que dijo Bryan Oviedo como futbolista de Alajuelense

“Volver a una gran institución como Liga Deportiva Alajuelense me llena de emociones y felicidad”, expresó Bryan Oviedo, quien se convirtió en la última adquisición de los rojinegros en este mercado.

La Liga recordó que hace unos años, el futbolista visitó el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, Alajuela, para conocer las instalaciones. Aquella experiencia lo llenó de motivación y despertó recuerdos profundos, ya que fue en la Liga donde dio sus primeros pasos como futbolista.

Esta nueva etapa en Alajuelense lo ilusiona y en declaraciones difundidas por el club confesó sentirse muy emocionado.

“Fueron muchos años fuera, muchos sacrificios y cosas lindas. Volver a una gran institución como Liga Deportiva Alajuelense me llena de emociones y felicidad”, aseguró el lateral izquierdo.

LEA MÁS: Llamada de Alajuelense a Bryan Oviedo lo hizo cambiar de rumbo

- ¿Qué pesó para que firmara con la Liga?

- Fue una decisión que tomamos en familia, por el bien de ellos y mío. Haber conocido el CAR antes me motivó mucho porque quiero jugar muchos años más y espero hacerlo acá. Quiero salir campeón con la Liga lo más pronto posible, y voy a ayudar al equipo para que se dé.

- De niño estuvo en Alajuelense hasta los 14 años. ¿Cómo fue eso?

- Fue una etapa muy bonita de mi vida. Cuando venía de San Carlos a entrenar, obviamente no existía el CAR ni todo esto, pero siempre veníamos al estadio a entrenar. Fue una etapa muy, muy, muy linda. Fue como de los 10 a 13 años, y tengo recuerdos muy bonitos de cuando venía con mi papá y mamá para jugar con la Liga.

”Es algo que cuando era niño y jugaba con la Liga lo hacía siempre, y me emocionaba mucho. Ahora volver a hacerlo me trae recuerdos, como te decía, de mi papá y de mi mamá cuando veníamos. Eso me causa mucha emoción y, a la vez, me da mucha alegría”.

Bryan Oviedo tiene un pasado en Liga Deportiva Alajuelense, y muchos años después, los rojinegros se convierten en su presente. (Jugadores Históricos de LDA )

- ¿Cómo viene físicamente?

- La verdad es que me siento muy bien. He estado jugando en Salt Lake; obviamente hay muchos partidos allá, y eso me ayuda a llegar con ritmo. Quizás en las últimas dos semanas he estado entrenando solo, pero sé que en dos semanas tomaré el ritmo de entrenamiento grupal para estar listo y ayudar al equipo a ganar los partidos, estar en primer lugar, y ojalá ganar el campeonato.

- ¿Tiene amigos en el equipo?

- Con Celso (Borges) tengo una muy buena relación, también con Bryan (Ruiz), con Leo (Moreira), y con (Rónald) Matarrita. Fuimos compañeros muchos años en la Selección y todavía nos llevamos muy bien.

”Obviamente, Celso me aconsejó, y es algo por lo que estoy agradecido con él. Estoy seguro de que esta fue la mejor decisión. Estoy muy, muy contento de estar aquí y espero pronto poder entrenar y jugar, que eso es lo que ilusiona a uno como profesional”.

Bryan Oviedo emite primeras declaraciones como futbolista de Alajuelense

- ¿Qué tal lo recibió la afición liguista?

- La verdad es que me han apoyado mucho en redes sociales. También tengo muchos familiares que son liguistas y están contentos de que me haya venido aquí. Creo que eso también me motiva y me ayuda a querer empezar lo antes posible para disfrutar de los partidos.

Bryan Oviedo firmó por dos torneos con Liga Deportiva Alajuelense. Foto: Prensa Alajuelense

- ¿Bryan Oviedo aportará en la cancha y fuera de ella?

- He tenido la bendición de estar en muchísimos grupos y equipos. Siempre he tratado de aprender de lo bueno. También ha habido cosas malas, pero he intentado sumar en lo fundamental de un equipo, que es la unión del grupo. Eso será lo primordial; de mi parte siempre lo tendrán: la experiencia y las ganas de ayudar a los jóvenes. Poder formar un gran equipo como el que ya tiene la Liga. Solo vengo a sumar un poco más.

- ¿Hay que adaptarse rápido por lo apretado del calendario?

- Es bastante rápido; creo que lo bueno es que en Estados Unidos venía con competencia, no paramos. En junio seguimos jugando, así que llego con ritmo. Obviamente necesito un tiempo de adaptación, lo cual es normal, pero voy a tratar de hacerlo lo antes posible para jugar pronto.

Así fue el primer día de Bryan Oviedo en Alajuelense

- ¿Qué mensaje le da a la afición?

- Quiero enviarles un saludo y darles muchas gracias por el recibimiento que me han dado. Estoy muy contento de estar aquí y saben que de mí van a recibir mucho sacrificio y esfuerzo. Eso es lo que voy a aportar para poder quedar campeones este año.

El recuento de los refuerzos en Alajuelense

Bryan Oviedo firmó con Alajuelense hasta junio de 2025, uniéndose a las contrataciones de Anderson Canhoto, Iago Falque, Larry Angulo, Alberto Toril, Rónald Matarrita y Fernando Piñar, más los regresos de Rashir Parkins y Creichel Pérez.

Además, los manudos ficharon a Farbod Samadian y el cubano Karel Pérez, quienes llegaron como refuerzos U-21. Como todos los jugadores de su categoría, pueden ser elegibles para el primer equipo, pero por un asunto de plazas, el isleño solo podría ser contemplado por Alexandre Guimaraes para los juegos internacionales.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.