Llamada de Alajuelense a Bryan Oviedo lo hizo cambiar de rumbo

Liga Deportiva Alajuelense no tenía en mente ningún fichaje más, pero todo cambió en cuestión de segundos cuando a Rónald Matarrita se le diagnosticó apedicitis. Como pasa en la vida, también ocurre en el fútbol, si no que lo diga Bryan Oviedo, quien de camino a Costa Rica recibió una llamada que cambió su rumbo.

Su destino parecía enrumbarlo a San Carlos, su tierra natal, pero faltaba la firma y aprovechando ese pequeño gran detalle, la Liga se interpuso en el camino del lateral izquierdo que Saprissa quiso de vuelta en un momento, pero no lo consiguió, y a quien los norteños prácticamente tenían asegurado.

Alajuelense se interesó en el carrilero apenas se dio la emergencia médica con Rónald Matarrita. La llamada de Alexandre Guimaraes se dio en el momento exacto para que el futbolista no lo pensara mucho y echara marcha atrás en cuanto a la decisión que ya había tomado.

El gerente de San Carlos, Gustavo Pérez confirmó que Bryan Oviedo les había dado el “sí”, pero ya no llegará por Alajuelense y lo mismo pasó con Keysher Fuller, quien terminó en Cartaginés.

“Aquí viene el que quiere estar, nosotros tratamos muy bien al jugador que quiera estar y el que no quiere y no llega, no pasa nada. San Carlos continúa, el proyecto sigue y si fuese un jovencito estaría un poco más dolido por el tipo de proyecto que tenemos, pero cuando no se da una contratación con un jugador de estos, es porque no quiere estar y si no quiere estar no pasa nada, nosotros continuamos nuestro proyecto”, expresó Gustavo Pérez en Tigo Sports.

Detalló que la negociación la llevaba Luis Carlos Chacón, y cuando se sumó fue porque prácticamente ya estaba cerrado, porque había un acuerdo de palabra.

“El sábado hablé con Bryan para enviarle una información sobre la documentación del contrato, pero todo cambió. Lo que me acaba de anunciar Luis Carlos es que Bryan no llegará, jugará con Alajuelense (...). Nos quedamos con un sinsabor porque teníamos un acuerdo de palabra, pero eso cambió cuando él llegó al país. El fichaje de Bryan Oviedo no se concretará”, recalcó.

Negociación rápida entre Alajuelense y Bryan Oviedo

Quedaban pendientes las negociaciones entre Alajuelense y Bryan Oviedo, pero tampoco se contaba con mucho tiempo para darle largas al asunto, porque el mercado de fichajes para el Torneo de Apertura 2024 cerrará este lunes 16 de setiembre a las 11:59 p. m.

Que el acuerdo se concretara no pasaba por razones económicas, sino más que todo de tiempos, porque el futbolista aún podría pensar en regresar al extranjero.

A lo interno de Alajuelense analizaron que el futbolista era el indicado en el momento justo, porque tiene cualquier cantidad de minutos en estos últimos dos años.

En este último lapso también ha jugado bastante y su situación se vuelve totalmente diferente a la de otros refuerzos que llegaron a Alajuelense en este mercado, como Iago Falque y Larry Angulo, que tenían un periodo de inactividad, al igual que el propio Rónald Matarrita.

Lo anterior implica que la Liga puede utilizarlo prácticamente de inmediato y eso es justamente lo que motivó a que los rojinegros se movieran en el cierre del mercado de fichajes.

Porque si bien es cierto, Matarrita podría estar de vuelta en cuestión de un mes, jornada a jornada se vive una lucha abismal por los puestos de clasificación y por ese codiciado liderato general que no garantiza absolutamente nada, pero que es importante tenerlo como un as bajo la manga.

Bryan Oviedo tiene 34 años y fue mundialista con la Selección Nacional, en las Copas del Mundo de Rusia 2018 y Qatar 2022. Su último equipo fuera de Costa Rica fue el Real Salt Lake de la MLS de Estados Unidos, club al que llegó en agosto del 2022. Disputó 56 partidos con el equipo en los que no anotó goles y dio ocho asistencias.

En la temporada 2023 vio acción en 28 encuentros y en 22 de ellos fue titular, en la MLS 2024 estuvo en apenas 15 juegos y en solo seis desde el inicio, lo que provocó su salida.

Antes del viernes, en Alajuelense no tenían ninguna intención de ejecutar un movimiento más, pero esa cirugía que se le practicó a Matarrita por apendicitis lo cambió todo; porque si bien es cierto, no va para tanto tiempo y la Liga contará con él para la etapa crucial del torneo, tampoco es algo que se pueda tomar a la ligera.

Una vez que Matarrita esté recuperado prácticamente tendrá que arrancar de cero de nuevo; mientras que para este periodo, que también resulta vital para los intereses de Alajuelense, Alexandre Guimaraes podrá echar mano de Ian Lawrence, Wálter Ramírez y Bryan Oviedo a la hora de elegir a su lateral izquierdo mientras confecciona una alineación.

