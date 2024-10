Aquiles Mata cuestiona indiferencia del VAR en jugadas contra Alajuelense

Alexandre Guimaraes fue comedido para evitarse “una multita” y no quiso hablar del arbitraje de Brayan Cruz en el empate 2-2 entre Liga Deportiva Alajuelense y Liberia. Sin embargo, confesó su molestia cuando se le consultó de manera directa si le inquieta que no se revisaran jugnadas que podían favorecer a su equipo, como las posibles faltas contra Joshua Navarro y Diego Campos.

“Es un tema delicado, pero sí me molesta, porque para algo está el VAR. Si después ya viene la situación de que no fue falta, está bien; pero me parece que fueron jugadas muy claras como para por lo menos no consultar, o llamar diciendo algo. Ya pasé por eso en otros lados, y hay que apretar los dientes y seguir adelante”, comentó Alexandre Guimaraes.

Quien no se anduvo con rodeos para hacer señalamientos directos fue el exdirectivo e integrante de la comisión jurídica de Alajuelense, Aquiles Mata. Él considera que el liguismo terminó con una sensación amarga por la forma en que el árbitro se desenvolvió en la cancha y lo que aparentemente dejó de sancionar, como jugadas bruscas e incluso dos posibles penales.

“La inquietud es que, si el videoarbitraje (VAR) viene a colaborar con el árbitro y revisar de forma ágil y rápida las jugadas que se van presentando, en este partido nos queda la sensación de que no está funcionando adecuadamente, o algo falta”, aseguró Aquiles Mata a La Nación.

La gran duda que tiene el experto en derecho es si los árbitros han recibido la capacitación necesaria o si tienen la capacidad para diferenciar entre una jugada de tarjeta roja y una acción que definitivamente no amerita expulsión.

Aquiles Mata recordó que cuando esta herramienta comenzó a implementarse en la FIFA, implicó una formación en aulas sobre el protocolo del VAR, prácticas simuladas en el campo y pruebas en partidos en vivo.

“Yo no sé si se dio con esa rigurosidad aquí. El VAR es una herramienta importantísima, pero no se sabe si quienes lo están manejando son las personas idóneas, o si tienen la capacidad para hacerlo y colaborar con el central.

”Si los árbitros que manejan el VAR hubiesen actuado como debe ser, algunas jugadas habrían tenido sanciones diferentes, porque hubo dos penales a favor de la Liga que no se pitaron y una jugada brusca al final del partido”, comentó el exdirectivo rojinegro.

Para él, resulta necesario hacer una divulgación masiva de qué es el VAR, qué se tiene que corregir, revisar quiénes están dirigiendo los partidos y si tienen la capacidad para hacerlo adecuadamente.

Además, su criterio es que, si esta herramienta llegó al fútbol nacional, lo más lógico es que se implemente en acciones que lo ameriten y no se omita, como ocurrió en el partido entre Alajuelense y Liberia.

