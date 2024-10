Alexandre Guimaraes frena incertidumbre del liguismo y revela qué lo tiene molesto

Después del caliente empate 2-2 entre Liga Deportiva Alajuelense y Liberia, Alexandre Guimaraes confesó que la renovación de su contrato con los rojinegros fue una situación sencilla, porque existe un buen ambiente de trabajo entre todas las partes.

Varios futbolistas rojinegros están ahí porque él los solicitó y si el club estaba de acuerdo, el trabajo debía continuar con ellos, porque llegaron por un año.

“Estamos recién empezando a sacar petróleo de lo que estamos haciendo y creo que nuestro trabajo merecía por lo menos extenderlo seis meses más. Ya estoy un poco cansado de dejar el trabajo hecho para otros (ríe...). Por ahí iba también, con la intención obviamente de ver si después de junio, lo que ya está escrito en términos de prolongación de un año más, se puede dar.

”Por parte de nosotros no veo ningún inconveniente, pero también queremos saber después de junio por dónde va la ruta de la próxima Asamblea. Entonces, mis compañeros y yo no queremos ser estorbo de nadie”, expresó Alexandre Guimaraes.

- ¿Qué pasará con Celso Borges, que vence contrato?

- Con lo de Celso yo esperaría que ya en los próximos días haya algo. Yo lo veo feliz y si lo veo feliz es porque lo que su representante ha conversado con el director deportivo, con Javier Santamaría, y con la dirigencia, va bastante bien encaminado. Ahí ya es el club el que tendrá que escoger el momento para decir si esto con él sigue o no. Todos los caminos indican que seguiría un año más, por lo menos.

- Osael Maroto (presidente de la Fedefútbol) habla bien de usted y dijo que si toman la decisión de buscarlo (para la Selección), vendrían a tocar la puerta de la Liga. ¿La Selección es algo que tiene presente?

- Yo estoy total y absolutamente enfocado en conseguir los objetivos que nosotros nos hemos propuesto acá con Liga Deportiva Alajuelense y la intención de la continuidad es precisamente para que podamos aún desarrollar por lo menos seis meses más, que se podrían extender a otro año.

”Mi foco, y eso quiero que esté totalmente claro, para la afición manuda que nos ha tratado estupendamente bien, mi foco está en conseguir los objetivos con Liga Deportiva Alajuelense. Nuestro foco está en conseguir la 31 para la Liga. Nuestro foco está en ser competitivos en todos los torneos.

”Ya alcanzamos una final y hay que intentar alcanzar otra final que no va a ser fácil en la Copa Centroamericana y nada me va a desviar de ese foco que mis compañeros del cuerpo técnico y yo tenemos. Después aunque sea interinamente hay un colega (Claudio Vivas), hay un profesional y ustedes saben cómo es mi conducta, siempre ha sido así, de respeto absoluto hacia la persona que está al frente, ya sea de Selección o de equipo.

”Nunca hablo de entrenadores de otros equipos y más bien cuando hablo es tirándolos para arriba, así que en ese aspecto, es que eso tampoco es nuevo para mí. Desde que pudimos salir campeones en Colombia con el América de Cali, ¿cuántas veces nuestro currículo no ha estado ahí pasando en la Federación de un lado para otro y al final no se da?

”Eso tampoco es nuevo para mí, y eso ni me bajó las pilas en aquellos momentos, que por currículo podía haber sido, pero el fútbol es así. Yo estoy encantadísimo de estar trabajando acá en Liga Deportiva Alajuelense. Siempre es bueno que hablen bien de uno, no solo son las pedradas que siempre vienen”.

-¿Le ocupa que en esta segunda ronda el equipo empezó con el marcador en contra en los cuatro partidos?

- Sin duda alguna, es un tema que tenemos que atacar con más rigor en el sentido de que no todas las veces vamos a poder remontar y no todas las veces por más que el equipo esté convencido de la idea y trabajado... algunas veces, si no nos ponemos realmente a desmenuzar, que ya lo hemos hecho, las razones de por qué esta situación...

”Si el equipo quiere estar en primer lugar y manteniéndolo, hay que ver que esta segunda vuelta será más dura. Y para no tener que estar siempre remando contra la marea, nosotros obviamente que este tema lo tenemos que solventar lo más rápido posible”.

- Viene una seguidilla contra rivales directos. ¿Cuánto le afecta perder a Larry Angulo?

- Para eso sabemos bien que Larry está tomando el nivel por el que lo trajimos, pero son circunstancias del juego que tenemos que solventar y por supuesto tenemos a Rashir Parkins, que está ahí, que volvió. Esperemos que si fuera del caso y es muy probable que sea una opción para el sábado contra Herediano, que esté en ritmo de juego. Uno ha pasado por eso y a veces se juega por puntos en Selección; es obvio que no se está para ir dando minutos a jugadores.

”Infelizmente en estas convocatorias (de la Selección) ha estado y casi no ha tenido participación. Cuando ese tipo de futbolistas regresan a los equipos, tienen un desfase de ritmo de entrenamiento y de juego. Por esta situación de Larry, tiene que ser el primero de la fila para ponerse a la orden”.

- ¿Qué puede decir de esos minutos finales con empujones y demás y cuánto le molesta una expulsión en su equipo, porque no se había dado hasta ahora?

- Es la primera vez, sí. Es una situación que los eventos que se fueron dando desencadenaron ese descontrol que hubo de parte de los dos equipos. No puedo seguir hablando más de algunas cosas, porque si uno habla de estas cosas, después ya hay una multita y yo no estoy para estar pagando multitas de nada. Definitivamente sí hay un descontrol, que originó esa fricción que sacó a Larry Angulo y a Barlon Sequeira.

- ¿Le inquieta que no se estén revisando jugadas claras que puedan ser a favor de Alajuelense, como la de Joshua Navarro y Diego Campos?

- Delicado el tema, pero sí me molesta, porque para algo está el VAR. Si después ya viene la situación de que no, está bien; pero me parece que fueron jugadas muy claras como para por lo menos no consultar, o llamar diciendo algo. Ya pasé por eso en otros lados y hay que apretar los dientes y seguir adelante.

- ¿Cómo se preparan para cumplir con los tres torneos sin que el equipo sufra cambios radicales en la cancha?

- Ya en uno de los torneos marcamos presencia en la final (Torneo de Copa), pero eso no será hasta marzo del otro año. Esa es otra razón del por qué la prolongación del contrato hasta junio, porque quiero jugar esa final también. Nosotros tenemos que estar con el reinicio de esta seguidilla, en el que no podemos despistarnos para nada porque son partidos contra rivales directos, que nos pueden hacer permanecer en el primer lugar, sacar diferencia de puntos y ponernos en otra final centroamericana.

”Cuando nos suceden estas situaciones, todo el plantel tiene que estar listo. Ya hemos ido recuperando jugadores. Probablemente para el viaje a Guatemala puedan estar por lo menos, de los tres futbolistas que ya están de transición hacia el trabajo colectivo de cancha, porque ya han hecho trabajos individuales, por lo menos dos ya podrían estar en esa delegación para Guatemala.

”Tendrán que pasar, como siempre intentamos hacer, una prueba antes de un partidillo para ver cómo están, pero son los partidos que nadie se quiere perder”.

