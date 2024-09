Alajuelense no es el principal problema de Cartaginés para el duelo en el Morera Soto

Liga Deportiva Alajuelense es el único equipo invicto del campeonato, líder con un partido menos, un rendimiento del 73% y el tercer mejor local. Sin embargo, ninguno de estos datos es lo que más preocupa al Cartaginés de cara a su visita al estadio Alejandro Morera Soto, el próximo domingo a las 4 p. m., por la fecha 12 del Torneo de Apertura 2024.

El capitán del Cartaginés, Allen Guevara, no pudo pesar en ofensiva para su equipo en la visita a Pérez Zeledón, por la fecha 11 del Torneo de Apertura 2024. (Cartaginés)

Los brumosos tienen problemas más serios que atender, y deberán resolver sus dudas con poco tiempo de recuperación. El equipo de la Vieja Metrópoli enfrentó a Pérez Zeledón el jueves, utilizó el viernes para la recuperación y no será hasta el sábado cuando el técnico Greivin Mora pueda definir su estrategia para medirse a la Liga.

Mora tiene una larga lista de asuntos pendientes: cuenta con siete bajas importantes, dos jugadores más salieron resentidos físicamente en el último partido, los sustitutos de Marco Ureña no han podido marcar, necesita reorganizar su defensa central y, fuera de casa, el rendimiento del equipo es irregular (solo cinco puntos de 15 posibles).

El principal obstáculo son las lesiones, que no dan tregua. Tras el empate 0-0 frente a Pérez Zeledón, Kevin Espinoza y Dylan Flores terminaron con molestias. Aunque el club no ha informado sobre su estado, Espinoza parece estar descartado, considerando su reacción al ser sustituido.

José Luis Quirós y Marco Ureña podrían regresar este fin de semana, aunque llegan con poco ritmo competitivo. Marcelo Pereira, quien se perdió tres partidos por expulsión y luego sufrió una molestia muscular, también está en duda. Por otro lado, Diego González está en proceso de recuperación tras una lesión en su rodilla izquierda.

En cuanto a Víctor Murillo y Bernald Alfaro, su regreso parece estar más lejano, mientras que Jeikel Venegas está descartado para el resto del torneo. Pese a estos inconvenientes, Mora mantiene la calma y se muestra satisfecho con la campaña de su equipo, que ocupa el cuarto lugar con 20 puntos de 33 posibles.

“Aproximadamente el 60% de nuestras lesiones son por traumatismos. Es difícil prevenir desgarros causados por golpes o torceduras de tobillo. El ajedrez no ha sido fácil, porque desde la primera fecha no hemos contado con el plantel completo. Aun así, estoy contento con los muchachos. Aquellos que han suplido a los lesionados han cumplido bien. Seguimos resolviendo, y no me quejo”, comentó Mora.

Una de las mayores preocupaciones del entrenador es el bajo rendimiento ofensivo de Darwin Lom y Jostin Daly, quienes no han marcado en el torneo, a pesar de haber asumido la responsabilidad durante los cinco partidos en los que Ureña estuvo ausente. Ureña, por su parte, suma cinco goles y dos asistencias en seis jornadas.

Cartaginés apuesta a caras nuevas

El Cartaginés sorprendió en el cierre del mercado de fichajes con las incorporaciones de Arturo Campos y Kenyel Michel, de 20 años. Michel ya fue titular ante Pérez Zeledón, y se espera que Campos esté en el banquillo frente a Alajuelense.

Con estos refuerzos, Mora gana mayor profundidad en su plantel, que en su último partido contaba con una mayoría de canteranos. Si Kevin Espinoza y Marcelo Pereira no se recuperan para el duelo en el Morera Soto, William Quirós y Rándall Cordero serán los únicos defensores experimentados disponibles, con juveniles como las únicas alternativas, algo que el propio técnico reconoce.

“En las primeras fechas tuvimos a un juvenil como central. Ha jugado algunos partidos y probablemente le tocará suplir la baja de Kevin Espinoza, cuya lesión estamos evaluando. También valoramos la posible participación de José Luis Quirós y Marco Ureña para el domingo. Arturo Campos estará disponible tras más días de trabajo, y sumamos a Kenyel Michel”, explicó Mora.

El encuentro contra Alajuelense es una oportunidad de oro para el Cartaginés, que está a solo dos puntos de los manudos en la tabla (22 contra 20). Además, este partido representa una revancha, ya que la Liga fue el único equipo que logró vencerlo en el Fello Meza en la primera vuelta del Apertura 2024.