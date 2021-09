Alajuelense llenó el clamor de su gente con delantero versátil

Una de las principales características de Gabriel Torres es el contragolpe. (Twitter de Gabriel Torres)

“Se incorpora con nosotros a préstamo, por parte de Pumas. Lo va hacer de aquí a diciembre, en una buena negociación con Pumas de la Liga MX, va a aportar muchas cosas. Es un goleador, un buen trabajador en cancha también y muy felices de que se incorpore a sumar a la plantilla”.

Con esas palabras Agustín Lleida se refirió al delantero panameño Gabriel Torres, anunciado este martes como nuevo fichaje manudo.

El director deportivo de Alajuelense no dio mayores detalles sobre la operación en sí. Sin embargo, para la Liga resultó un buen negocio. Los manudos no deben pagarle ni un dólar al equipo mexicano por el panameño y tenerlo en sus filas tampoco representa un costo que desestabilice el presupuesto del León que se reforzó hasta los dientes.

Pumas ya no quería contar más con el atacante y él también buscaba una oportunidad para jugar y reencontrarse. Como parte del acuerdo, el cuadro mexicano asume prácticamente el salario del futbolista en lo que resta del año.

Torres posteó en sus redes sociales dos imágenes alusivas a su fichaje con Alajuelense y apuntó: “Aprendí que Dios permite muchas cosas en mi vida, tanto de bendición, como procesos dolorosos, y hasta hoy puedo dar gracias por todo eso que he vivido, me han hecho una persona fuerte, una persona de fe, y no tengo temor de lo que pueda venir, porque Dios está conmigo”.

Su contratación llena una necesidad de la Liga, que ante la salida de Jurguens Montenegro había quedado con solo dos delanteros natos: Johan Venegas y Marcel Hernández.

El problema para los manudos era que si bien es cierto ellos fabrican goles, no tener un atacante más de experiencia era un arma de doble filo, en caso de que se presentaran contratiempos, como en la actualidad.

Hernández tiene un impedimento de salida como medida cautelar por su situación judicial; mientras que Venegas se lesionó en el fogueo de la Selección antes del arranque de la octagonal rumbo a Catar 2022 y se ha perdido varios partidos.

Dicha situación hace que en la delegación que Alajuelense llevó a Guatemala solo esté Doryan Rodríguez como atacante nato, un novato que suma sus primeros minutos con el equipo y que días atrás anotó en su debut en la Primera División.

En redes sociales, la afición pregonaba un clamor popular de que era necesario reforzar al equipo con otro delantero. Y justo en el día en que se cierra el mercado en el fútbol nacional, Alajuelense presentó a Celso Borges y a Gabriel Torres como sus nuevas fichas.

Lo hizo mediante un ingenioso video que dio de qué hablar, al simular un hackeo de su cuenta oficial de Instagram y en realidad fue la forma para dar a conocer sus últimos refuerzos. Es decir, podría aplicarse un #NoComaCuento.

Criterios panameños. ¿Por qué Pumas ya no quería a Gabriel Torres? ¿Cómo juega? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué le puede aportar a Alajuelense? Son muchas las interrogantes alrededor del nuevo atacante de la Liga y dos periodistas canaleros dan sus criterios para conocer un poco más a este hombre que fue parte de la histórica Selección de Panamá que acudió al Mundial de Rusia y lo describen con un delantero versátil.

“Gabriel es un delantero con mucha movilidad por todo el frente de ataque, lo hace bien por izquierda, de falso nueve, como nueve y por derecha. No es un cabeceador fuerte, pero es muy rápido, sobre todo al espacio. Lee muy bien lo que es el desmarque de ruptura, es muy intenso en la presión y para mí es un delantero que se desenvuelve de lo mejor al contragolpe”, comentó el periodista José Miguel Domínguez.

Él considera que si Alajuelense juega al contragolpe y a las transiciones rápidas, “yo creo que Gaby Torres va a mostrar su mejor versión”, reseñó el comunicador, para agregar: “puedo apostar que si Gaby está en un momento de forma importante, va a ser partícipe con la Liga Deportiva Alajuelense en Costa Rica, va a marcar quizás una tendencia anotadora y lógicamente la Liga va a ser protagonista del torneo, no tengo ninguna duda de eso”.

Domínguez reitera que si Torres logra realmente tener protagonismo y ganarse la confianza del cuerpo técnico encabezado por Luis Antonio Marín, seguramente mostrará su mejor versión en lo que resta del año, en el fútbol tico.

Otro periodista canalero que le dio a La Nación un criterio sobre Torres fue Claudio Pino. Él manifestó que en Panamá causó bastante polémica el tema de que Pumas le diera de baja por bajo rendimiento.

“Después de que venía de la Copa Libertadores se lo llevó Pumas y en 20 partidos solo anotó un gol. Por esa situación Pumas le da la baja. En Panamá, después de la Copa Oro, donde perdió la titularidad y solo jugó unos minutos, él declaraba la posibilidad de abandonar la Selección Nacional y cuando vinieron los partidos de la octagonal, el técnico no lo tomó en cuenta porque no había estado jugando con Pumas”, relató Pino.

Cuando trascendió que el atacante de 32 años no continuaría en Pumas, empezaron las especulaciones en suelo panameño, orientadas a que podría seguir ligado a algún club en el fútbol mexicano o que regresaba a Suramérica. Sin embargo, su destino era Alajuelense, en Costa Rica.

“Si vuelve a subir a su ritmo yo siento que le puede aportar muchos goles a la Liga, sobre todo porque es un delantero muy rápido, de mucha habilidad y creo que le falta de repente tener un poco más de concentración o tener minutos en cancha para que vuelva a ser el goleador que fue en Chile y que fue en Ecuador”, subrayó Pino.

Y agregó: “La verdad que ha sido un jugador que ha perdido el olfato a gol, pero cuando se enchufa es un delantero con mucha habilidad, es bueno pateando penales, tiros libres y sobre todo explota su velocidad, él es un jugador muy explosivo, de mucha velocidad y esperemos que en la Liga vuelva a lograr esos atributos”.

Torres arribará en los próximos días a territorio nacional para incorporarse a Alajuelense, donde le generará competencia en ataque a Johan Venegas y Marcel Hernández.

En lo que va del torneo, el cubano es el máximo anotador de la Liga, con seis conquistas; mientras que Venegas tiene cinco.

El último delantero panameño que había militado en Alajuelense fue Abdiel Arroyo.

