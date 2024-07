Alajuelense estampa primera firma para hacer con Jeyland Mitchell uno de sus mejores negocios

Liga Deportiva Alajuelense da pasos firmes para concretar con Jeyland Mitchell la segunda mejor venta de su historia, superada tan solo por lo que fue el pase de Froylán Ledezma al Ajax de Holanda por un monto de $5 millones en 1997.

Dos fuentes que están al tanto de las negociaciones confirmaron a La Nación que Alajuelense tiene un preacuerdo firmado con el Feyenoord de Países Bajos por su joven revelación. Se trata de Jeyland Mitchell, ese defensor de 19 años que tenía toda la razón cuando le dijo a su abuelita que el partido entre la Selección de Costa Rica y Brasil en la Copa América les cambiaría la vida.

Con todas las partes de acuerdo, Alajuelense ya aceptó la oferta de $2,5 millones (más de ¢1.400 millones) que envió el club neerlandés para adquirir la ficha del defensor.

A estas alturas del partido, lo que falta es que Jeyland Mitchell supere las pruebas médicas a las que se someterá en cuestión de horas. El periodista italiano especializado en fichajes internacionales, Fabrizio Romano, dio a conocer en su cuenta en la red social X que el tico debe viajar a Rotterdam para realizar las respectivas pruebas médicas, que según él, serán antes del fin de semana.

Jeyland Mitchell se transformó en el defensor de más proyección desde que Alexandre Guimaraes le dio una oportunidad en Liga Deportiva Alajuelense y él la aprovechó. (Prensa Alajuelense)

Sin embargo, no debería tener problema alguno. Él está en óptimas condiciones. De ser así, a la Liga llegarían los documentos oficiales en cualquier momento para concretar un negocio redondo en todo sentido, en vista de que en diciembre pasado, él llegó como agente libre a Alajuelense.

¿Cómo se dio el fichaje de Jeyland Mitchell con Alajuelense?

Los rojinegros no tuvieron que pagar un cinco por tenerlo en su equipo y ahora más bien llenarán sus arcas. Jeyland Mitchell no era un futbolista que estuviera en el radar de los manudos.

Kurt Morsink llamó en ese momento al presidente liguista Joseph Joseph y le ofreció al jugador, haciéndole ver que en el club no se iban a arrepentir si le daban una oportunidad.

Inclusive, del mismo agente nació la idea de que si no tenía espacio en el primer equipo, porque tal vez la planilla estaba cerrada, lo podían dejar en el cuadro U-21, porque tenía edad para eso.

Jeyland Mitchell llegó en principio por un año a Liga Deportiva Alajuelense, como refuerzo U-21. Recientemente, los manudos le renovaron el contrato hasta 2027 y están prontos a concretar su venta. (Prensa Alajuelense)

El presidente de la Liga trasladó el caso a la gerencia deportiva. Al revisar el perfil de Jeyland Mitchell, tanto Javier Santamaría como su mano derecha dieron el visto bueno para el fichaje.

Así empezó a cambiar la vida del futbolista, sin sospechar que esa decisión trascendental marcaría el despegue de un negocio millonario para el León, con un futbolista que pese a su juventud jugó dos años en Guanacasteca y luego Kurt Morsink le consiguió un mejor contrato con Liberia, por seis meses. Después de eso, verían qué seguía. Y llegaron las grandes sorpresas.

Jeyland Mitchell siempre soñó con jugar en Alajuelense

La madre del futbolista, Mirta Mitchell, recuerda el momento como si fuera hoy: “Estaba todo contento y me decía: ‘Al fin, mami, al fin’. Yo le respondí pero no va para el primer equipo, su contrato con Alajuelense es para la U-21 y me decía: ‘No importa, mami, no importa, ya yo estoy ahí’. Parecía que era la primera vez que jugaría fútbol”.

“Vaya y triunfe, porque usted está donde quiere estar”, le dijo ella. Él respondió: “Mami, yo voy a darlo todo”. Y así ha sido. Me contó que Andrés Carevic lo vio y que se entrenaba con el primer equipo, pero no lo tomaba en cuenta.

Mirta Mitchell disfruta al ver a su hijo Jeyland Mitchell realizado como futbolista en Liga Deportiva Alajuelense, en la Selección de Costa Rica y listo para ser legionario. (Cortesía Mirta Mitchell)

Doña Mirta le insistió en que todo era ganancia y que ya llegaría el momento de entrar en alguna convocatoria y que no se preocupara. Él solo le decía que estaba entrenando lo más duro que podía.

“A Dios gracias le llegó la oportunidad con Alexandre Guimaraes. El día que iba a jugar fue tan emocionante, en este cuerpo que yo tengo no cabía la alegría”, destacó doña Mirta.

Físicamente llama la atención, tiene cualidades muy marcadas para defender y supo aprovechar su momento. Lo de Jeyland Mitchell no fue un golpe de suerte, era su destino y el premio por estar listo para lo que fuera.

Y dejó de pensar en ese episodio en el que cambió el fútbol por el baloncesto, al ver que Daniel Casas no lo tenía en planes con Limón, pero Luis Fallas lo rescató y lo convenció de retornar al balompié, como quería doña Mirta.

La oportunidad de Jeyland Mitchell con Alajuelense y la Selección de Costa Rica

La Liga se había quedado sin defensas. Alexis Gamboa estaba con la Selección Nacional, Guillermo Villalobos se había lesionado y Juan Luis Pérez se encontraba con la Selección de Nicaragua.

Venía ese partido de los rojinegros en Liberia y Bryan Ruiz le sugirió a Guima que volviera a ver al equipo U-21, porque Jeyland Mitchell era una buena opción.

Jeyland Mitchell está listo para dar el salto internacional. (OMAR VEGA/Getty Images via AFP)

El defensor entró en convocatoria y jugó un partidazo con Alajuelense, fajándose en ese duelo en el que por cierto expulsaron a Manjrekar James. Era su oportunidad y no la dejó escapar. Se volvió inamovible en el equipo de Guimaraes.

Sin necesidad de que jugara la Copa América, el técnico rojinegro sabía que su destino estaba en Europa y fue justo en ese partido contra Brasil cuando llamó la atención de clubes de ligas importantes del Viejo Continente.

De todos los interesados, el Feyenoord fue el que lanzó la oferta de $2,5 millones para comprar su ficha.

La exportación de futbolistas con cifras importantes ha caracterizado a Alajuelense en los últimos años. Lo que pagará Feyenoord a Alajuelense supera la cifra con la que Nottingham Forest compró la ficha de Brandon Aguilera.

Si se suma lo que recibirían los manudos por Jeyland Mitchell, más las ventas de Brandon Aguilera, Josimar Alcócer, Carlos Mora y Alonso Martínez, la cifra percibida por Alajuelense alcanza los $8 millones desde que el CAR entró en operaciones.

Tiempo atrás, otro futbolista que generó un dinero importante para Alajuelense fue Pablo Gabas, quien salió del club en dos ocasiones y generó $800.000 para las arcas erizas.

