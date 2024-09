Alajuelense confiesa deseo de retener a Alexandre Guimaraes

Alexandre Guimaraes se enfoca en el presente, pero no oculta que se siente muy contento con esta etapa en Liga Deportiva Alajuelense.

Alexandre Guimaraes tiene contrato con Liga Deportiva Alajuelense hasta diciembre, porque el propio técnico así lo decidió cuando aceptó en medio de una crisis un desafío que considera fascinante y que, pareciera, le encanta más cada día, al punto de que no tiene problema en decir en reiteradas veces que el objetivo principal del club es conseguir su estrella 31 en diciembre.

El equipo de Guimaraes se mantiene invicto este semestre, en el que ganó la Recopa contra Saprissa, se convirtió en el mejor líder de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf y marcha en la primera posición del Torneo de Apertura 2024, con un partido menos que los demás contendores al liderato.

Sin embargo, su trabajo va más allá de eso, porque se presentan situaciones que no trascienden tanto, pero que la dirigencia observa y valora. Un ejemplo de ello fue cuando Alexandre Guimaraes dio un regaño a los cachorros del equipo U-21 al verlos disputar el clásico de su categoría.

En el fútbol no hay secretos, y siempre ha sido así: los técnicos viven de los resultados. No obstante, en la dirigencia de la Liga visualizan a Guimaraes no solo en su presente inmediato, sino que planean un futuro con él. Y si fuera por mucho tiempo, mejor aún.

Después del triunfo de Alajuelense contra Sporting (0-1) en el Estadio Ernesto Rohrmoser, en Pavas, el presidente rojinegro, Joseph Joseph, ofreció declaraciones en la zona mixta. Entre pregunta y pregunta, el jerarca manudo admitió que a él le gustaría darle continuidad al técnico.

Joseph Joseph: ‘Nos encantaría que (Alexandre Guimaraes) siga’

- ¿Se está ganando la renovación Alexandre Guimaraes, porque su contrato termina ahora en diciembre? ¿La idea de usted como presidente es darle continuidad a Guima?

- Sí, por supuesto. La verdad que nos encantaría que continúe.

- ¿Hay algo adelantado? ¿Depende del título?

- No, no, esas cosas siempre las hablamos al final, pero a nosotros nos encantaría que siga.

- ¿Se podría renovar antes de la definición de títulos?

- Vamos a irlo conversando, la verdad que ahora no es un tema que podamos hacer público.

- ¿En ese tema pesará mucho su persona, toda la Junta Directiva, o la gerencia deportiva?

- Todos, todos, esta decisión la tomamos entre todos.

- Pareciera que el interés es de ambas partes, porque ustedes quieren que siga y él está encantado con el proyecto. ¿Qué piensa de eso?

- Sí, bueno, creo que sí.

- ¿Cómo ve a la Liga?

- Bien, ganarle a Sporting en su casa es muy difícil.

- ¿Cuánto influyó usted para que llegara Bryan Oviedo?

- Yo no influí en nada, fue una petición del área deportiva y nosotros como directivos tenemos siempre que reforzar al equipo lo máximo posible y así fue.

- ¿El proyecto sigue seduciendo a este tipo de jugadores? - Dichosamente a los jugadores les gusta el proyecto, piensan en su carrera y nosotros felices de poder recibirlos.

- ¿Qué le gusta de esta Liga?

- Muchas cosas, la mentalidad, la manera de jugar, la condición física, pero vamos con calma y con los pies en la tierra.

- ¿Cómo ve lo que viene para la Liga en el plano internacional, en el Torneo de Copa y la profundidad que tiene el plantel para las tres competencias?

- Estaba hablando con los asistentes de Guima, que dichosamente cuando alguien sale por lesión, o por el motivo que sea, el que entra, entra muy bien. Eso nos ha permitido estar otra vez en primer lugar y en la Copa Centroamericana también, así que eso es de alabar también.

- ¿Qué le han parecido los primeros días del VAR?

- Bien, muy bien la verdad, creo que es un acierto y agradecido con las personas que han hecho esto posible y habrá errores como todo en la vida, pero yo creo que las cosas que han detectado han estado de manera acertada, la mayoría, por lo menos.

La reacción de Alexandre Guimaraes

Minutos después de las declaraciones de Joseph Joseph, Alexandre Guimaraes entró a la sala de prensa para brindar sus impresiones sobre el triunfo rojinegro ante el equipo de Hernán Medford.

Era una oportunidad importante para preguntarle al técnico liguista sobre ese interés que ya manifiesta la dirigencia manuda por su posible continuidad.

Guimaraes acaba de obtener su victoria número 161 en la máxima categoría como entrenador, sigue rompiendo récords y tiene a la Liga como líder.

Ante esto, el periodista Anthony Porras, de Columbia, le comentó al timonel que Joseph Joseph está encantado con su trabajo y que incluso cree en su continuidad más allá de lo que ocurra en diciembre.

Después de eso, vino la pregunta: ¿Cómo toma su presente profesional y el hecho de que la Junta Directiva confíe en que continúe más allá de diciembre?

“Sí, don Joseph me lo ha hecho saber. Lo que más nos ocupa en este momento es dar continuidad a lo que hemos estado haciendo, y por eso dije que estamos preparando la Liga del futuro sin despistarnos de la Liga del presente”, expresó Alexandre Guimaraes.

Añadió que lo importante es que todos estén encaminados en la misma ruta y aseguró que eso ocurre en Liga Deportiva Alajuelense.

“Mis compañeros del cuerpo técnico también están a gusto, y vamos a esperar a pasar esta seguidilla. Después ya veremos qué pasa. Siempre es agradable ver la respuesta a nuestro trabajo, en cualquier lugar donde estemos. Ahora vamos a concentrarnos en lo que nos debe enfocar, que es el partido del domingo contra Cartaginés”, destacó Alexandre Guimaraes.

La Liga retomó el primer lugar y este domingo 22 de setiembre recibirá a Cartaginés, a las 4 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

