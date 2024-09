Las llamativas declaraciones de Alexandre Guimaraes con un café en mano

Con café en mano, Alexandre Guimaraes llegó al Estadio Ernesto Rohrmoser junto a sus asistentes Bryan Ruiz y Juliano Fontana. Por un tema de cercanía, ellos optaron por no viajar hasta el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, dado que los tres viven cerca del reducto albinegro.

Ahí pasó lo que casi nunca ocurre y Guima se notó cómodo al salirse del libreto, porque antes del partido entre Sporting y Liga Deportiva Alajuelense, el técnico manudo atendió a los medios de comunicación con derechos de transmisión.

Eso sí, primero constató que la cancha sintética en Pavas sí está en buenas condiciones y eso fue un verdadero alivio para él.

Alexandre Guimaraes dijo que la llegada de Bryan Oviedo respondió a una verdadera necesidad que surgió en la Liga a raíz de la emergencia con Rónald Matarrita por apendicitis. Antes de eso, el equipo rojinegro tenía su planilla cerrada, pero esa situación los motivó a hacer algo más.

Y apareció el nombre de Bryan Oviedo, ese lateral izquierdo que también puede jugar por la banda derecha y hasta desempeñarse como defensa central.

Guimaraes lo definió como una posibilidad constatada y comprobada de calidad, disponible y libre; así que tenían que aprovechar, porque eso no se da todos los días en el fútbol.

Indicó que lo que habló con la Junta Directiva es que aparte del objetivo de pelear el campeonato y buscar la 31 es preparar la Liga del futuro sin olvidar la Liga del presente.

“Dentro de esos dos aspectos nos hemos estado moviendo desde que empezamos la planificación para este torneo”, expresó Alexandre Guimaraes en Columbia y en Teletica Radio, quien considera que los jóvenes de la Liga están bien alineados por los hombres de experiencia.

“No hay ninguno que se esté saliendo del canasto, pensando que ya jugó un partido, 30 minutos, etcétera y ya pide espacio. Sabe que va a tener su espacio y están ahí, puntita de pie. Así que eso también, porque nosotros hemos entendido cuál es la intención del CAR, de la Liga, de formar jugadores, sin olvidarse de la educación de los futbolistas y ahí vamos”, apuntó.

- La agenda sigue llena, porque reciben a Cartaginés y viajan a Guatemala. ¿Qué piensa?

- Cuando veníamos en el carro, venía cruzando los dedos para que no se cancelara el partido, porque ahí sí que nos tocaría toda la organización, pero tenemos una situación que jugamos domingo, viajamos martes, jugamos jueves, regresamos viernes y nos vamos el sábado a Pérez Zeledón.

”Después el jueves entrante recibir a Comunicaciones, ir a Guápiles y quedarnos ahí, donde jugaremos dos partidos (campeonato y Torneo de Copa). Para eso también hemos solicitado el plantel que el club nos está facilitando”.

- ¿Cómo tomó las críticas a Alajuelense por la suspensión del partido contra Herediano?

- Nosotros jugamos conforme se dio la planificación una vez suspendido el partido de Puntarenas y después de ahí, trastocó todo. Entonces, nos tocó esperar para este partido acá.

- ¿Cómo está Iago Falque?

- Va bien, sin apurar, porque ya tuvo una experiencia diferente, pero una experiencia de un tipo de lesión de estas y entonces va bien, como Fernando Piñar, quien ya empezó y va lento porque pasó mucho tiempo y le va a costar entrar otra vez en ritmo, pero es joven, tiene ganas y lo va a lograr. Después, Aarón Suárez va bien y creo que quizás hasta la larga va a poder viajar a Guatemala.

“Bryan Oviedo ha resistido dos sesiones importantes con Martinho do Prado. Ya vi en el comedor después de la sesión de video a Rónald Matarrita, así que también sin apurar, va bien. Esos son los que en este momento están entre algodones, como dicen”.

- Jeyland Mitchell debutó en la Champions League. ¿Qué sensación tiene?

- Nosotros estamos acá justamente para identificar talentos y dar oportunidades a estos talentos, y a partir de eso, acondicionarlos para que cuando puedan mostrarse en el alto nivel, respondan como requiere el alto nivel. En el caso de él, es un caso que a todos nos da mucho orgullo, verlo en la televisión jugando a su edad un partido de Champions y tiene un futuro por delante.

“Que yo sepa, yo soy papá de dos hijos nada más, que no me gusta esa situación que a veces mucha otra gente quiere asignarse, de ser los papás... Yo soy el papá de Mauro y de Celso, soy entrenador y como entrenador me toca descubrir, dar oportunidad y potencializar a los jóvenes talentos”.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.