Marcelo Bielsa irreconocible con su propio jugador: ‘Es vulgar, llegó producto de la suerte’

Serio en todo momento, con un semblante que intimida y cerrado a bromas. Así es Marcelo Bielsa cuando interactúa con la prensa. Sin embargo, previo al duelo de Uruguay contra Colombia, lució una faceta irreconocible, al referirse a uno de sus jugadores.

El futbolista de la Celeste, Maximiliano Araújo, estaba a la par de Bielsa cuando el técnico dijo en conferencia: “Creo que Maxi es un jugador vulgar, que ha llegado donde está producto de la suerte y no creo que pase de ahí. Y no lo vi, me lo recomendaron”.

😂 𝐄𝐥 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚



A Bielsa le preguntaron por Maxi Araújo y esto pasó.



📺 https://t.co/qVMBrYJR1J #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/ocMeLTUkew — Selección Uruguaya (@Uruguay) July 10, 2024

El timonel fue irónico en su respuesta, y todo se trataba de una broma. Marcelo, el propio Araújo y todos los presentes en la sala del Bank of America Stadium de Charlotte no aguantaron las risas, ante una faceta relajada y pocas veces vista del entrenador.

La reacción del estratega se dio ante una consulta sobre las cualidades que le veía a Maximiliano, extremo de 24 años que juega en el Toluca de México.

“Son consultas especiales, porque le preguntan a Maxi sobre mí estando yo presente y a mí sobre Maxi, estando él presente”, comenzó diciendo el argentino.

Ya en serio, Bielsa comentó: “Me gustan los extremos que desbordan, que juegan del vértice del área rival a la propia, que consiguen tirar muchos centros y Maxi tiene todas esas particularidades. Por supuesto que está en condiciones de hacerlo y no hay muchos jugadores que tengan esos recursos”.

Uruguay se enfrenta a Colombia este miércoles, a las 6 p. m., en la segunda semifinal de la Copa América.

Argentina espera al ganador de este choque, de cara al duelo de la final, el próximo domingo 14 de julio, a las 6 p. m., en el Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos.

Sobre el partido ante los colombianos, Bielsa indicó: “Es un rival que arrastra una racha de resultados positivos (...). Haber jugado con Brasil se puede interpretar de una sola manera: una competencia de máxima exigencia. Colombia también es una competencia de máxima exigencia”.