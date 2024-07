Marcelo Bielsa critica duramente a la organización de la Copa América 2024 tras los incidentes en el partido contra Colombia

Marcelo Bielsa, entrenador de la selección uruguaya, protagonizó una acalorada conferencia de prensa luego del partido en el que Colombia venció a Uruguay 1-0 en las semifinales de la Copa América 2024. Los incidentes que ocurrieron tras el encuentro en el estadio Bank of America en Charlotte generaron una fuerte reacción del técnico, quien no solo se enfrentó a los periodistas, sino que también criticó severamente a los organizadores del torneo.

Durante la rueda de prensa previa al partido por el tercer puesto contra Canadá, Bielsa expresó: “¿Pregunta si van a sancionar a los que fueron a defender? Es un grado de complicidad, porque las preguntas también actúan de manera cómplice”. Estas declaraciones reflejan el descontento del entrenador con el manejo de los incidentes post partido.

Bielsa comenzó la conferencia dirigiéndose a algunos periodistas: “Sé que el periodismo responde a intereses que tienen que ver con los que administran el poder, que son los que administran el dinero”. El técnico señaló que sus críticas no iban dirigidas a todo el periodismo, sino a una parte específica: “Dije que hay un porcentaje que no señala esto, y los que no responden al poder, sufren”.

"ESTADOS UNIDOS CREÓ EL FIFAGATE CON EL FBI CUANDO SINTIÓ QUE SUS INTERESES ESTABAN SIENDO ATACADOS"



Marcelo Bielsa, en llamas contra la organización de la Copa América: "A Scaloni le dijeron: ´ya hablaste una vez, no hablés más´. Los jugadores lo mismo. Todos amenazados". pic.twitter.com/j8NPIDIzJM — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2024

El ambiente se tensó aún más cuando Bielsa tuvo un enfrentamiento verbal con un periodista uruguayo, quien abandonó la sala. Bielsa intentó aclarar su postura: “Cuando ve que hay un acto desproporcionado, violento, ¿quién va a estar a favor de una reacción violenta? Pero lo primero que tiene que ver es a qué responde esa reacción”.

Defendiendo a sus jugadores, Bielsa afirmó que reaccionaron como cualquier ser humano lo haría: “Si ve que lo que pasó, sucede y hay una puerta de escape y una prevención, y no sucede, y están agrediendo a su mujer, a su madre, a su bebé”.

Además de criticar el manejo de los incidentes, Bielsa también apuntó contra la organización del torneo, señalando problemas con los campos de juego y otras injusticias: “Cuando Estados Unidos sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFA Gate, con el FBI. Acá no pasó nada, fue una fiesta, estadios llenos, competitividad”. Criticó el mal estado de los campos y las amenazas recibidas por aquellos que se atrevieron a hablar: “Scaloni habló una vez y se atrevió a decir que las uniones (del césped natural que colocaron sobre el artificial) no cierran”.

Bielsa concluyó señalando que las promesas sobre la calidad de los campos no se cumplieron y recordó situaciones similares que vivió en Argentina, destacando su frustración con la falta de acción y transparencia por parte de los organizadores.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.