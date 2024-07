El beso en la boca no consentido que recibió el técnico de Argentina en media celebración

En una celebración, y cuando se gana en penales, todo se vale. O en realidad, casi todo. El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, se llevó una tremenda sorpresa ante Ecuador y, aunque se lo tomó con gracia, nunca olvidará que le robaron un beso en la boca tras avanzar a las semifinales de la Copa América.

SCALONI, SOBRE SU BESO CON EL UTILERO MARITO "SON COSAS QUE PASAN CUANDO ESTÁS ALEGRE" 🤣 Scaloni y su opinión sobre el beso con Marito, después del triunfo ante Ecuador. Publicado por TyC Sports en Jueves, 4 de julio de 2024

¿Qué pasó y quién le dio el beso?

Scaloni confesó, entre risas, que el beso no fue consentido. La curiosa situación se dio en medio del campo de juego y el protagonista fue Mario De Stéfano, mejor conocido como Marito, quien es el utilero de la albiceleste desde hace muchos años.

“A Marito lo conozco de toda la vida. Me vino a saludar y... No vi la foto. Es un amigo, un tipo entrañable y estaba muy contento. No me di cuenta del beso, son cosas que pasan cuando estás alegre. Ahí está la foto y bueno... No fue consentido”, contó el entrenador en la conferencia de prensa.

La acción le ha dado la vuelta al mundo, y más aún porque el timonel se lo tomó de buena manera. En lo que respecta al juego, el entrenador reconoció que fue un triunfo difícil ante Ecuador, al que derrotaron 4-2 por penales, y elogió las acciones de su guardameta Emiliano Martínez, clave para avanzar a semifinales de la Copa América 2024.

“Yo no lo disfruté nada, esta vez. Me parece que ganar así no se disfruta. Sí, estamos contentos, pero la verdad que no lo disfruté. Esta vez no fue una alegría que diga, la pasé bien”, aseguró en conferencia de prensa en el NRG Stadium de Houston, Texas.

En los noventa minutos, Argentina y Ecuador igualaron 1-1, por lo que la definición de este duelo de cuartos de final se decidió desde los doce pasos.

“Ecuador fue un equipo difícil, duro, que juega bien además y que físicamente está bien. Se nota que son jugadores de un nivel físico importante”, aseveró Scaloni.