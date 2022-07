Keylor Navas tiene nuevo técnico en el PSG

París. El guardameta costarricense, Keylor Navas , tiene nuevo entrenador desde este martes: tras una interminable “novela” concluida con la marcha del argentino Mauricio Pochettino, el Paris Saint Germain (PSG) nombró a Christophe Galtier, quien se dijo “capaz” de afrontar el desafío, con un objetivo evidente, absoluto y prioritario, ganar la Liga de Campeones.

La negociación para la marcha de Pochettino, que tenía contrato hasta el 2023, concluyó y el club le reservó un adiós lacónico este martes en su sitio Internet, justo antes de la rueda de prensa en la que se oficializó la nominación de Galtier.

[ El PSG niega haber fichado al francés Galtier para reemplazar a Pochettino ]

El técnico francés de 55 años, quien según una fuente cercana al caso se comprometió por dos temporadas, se presentó ante la prensa vestido con un traje oscuro y una corbata gris en el Parque de los Príncipes, justo antes de un primer entrenamiento programado el martes por la tarde.

“Estoy emocionado y orgulloso”, declaró Galtier, quien llegó junto al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi . “Mido con precisión la responsabilidad que se me ha dado, que el PSG viva una gran temporada. Me he preparado para ello. Si he aceptado estas responsabilidades, es que soy capaz” de afrontarlas, añadió el técnico,

Galtier cortó con las especulaciones sobre una posible marcha del brasileño Neymar , afirmando que desea que el delantero “se quede” en el club.

“Evidentemente, deseo que Neymar se quede, ya que cuando tienes jugadores de clase mundial es mejor tenerlos contigo que en contra”, indicó el nuevo técnico, luego de que circularan rumores respecto al futuro del brasileño de 30 años, quien llegó a París en el 2017 por €222 millones ($231,5 millones), una suma récord.

Galtier dejó su puesto en el Niza a finales de junio y es el sétimo entrenador de la era del fondo de inversión Qatar Sports Investment (QSI). El francés completa de este modo el nuevo organigrama de club campeón de la liga francesa, más de un mes después de la prolongación de Kylian Mbappé y la partida del director deportivo Leonardo, sustituido por el consejero deportivo portugués Luis Campos .

