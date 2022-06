Keylor Navas: ‘Nunca dejamos de creer pese a que jugamos con el agua hasta el cuello’

Keylor Navas rechaza un centro que llegó al área de la Nacional en el duelo contra Nueva Zelanda. (KARIM JAAFAR/AFP)

Keylor Navas no escondió su orgullo por la clasificación de Costa Rica a Qatar 2022; por otra parte el arquero del PSG alabó el gran nivel colectivo que mostró el conjunto patrio, sobre todo recalcó la importancia de la unión de grupo para alcanzar la meta de estar en el torneo del orbe.

El guardavallas, frente a Nueva Zelanda, también tuvo un papel protagónico, cuando sacó un remate que se colaba en el ángulo superior derecho, además de que mostró una seguridad envidiable en el juego aéreo.

“En la vida uno tiene que vivir el presente, clasificar a un mundial siempre será importante, es algo maravilloso para nuestra carrera, nuestro país, nuestra familia. Poder estar aquí y saber que mis hijos están en casa, mi esposa que está muy contenta, eso me llena de felicidad”, afirmó.

Navas insistió en que para él la clave de lo que consiguió Costa Rica radicó en la mentalidad.

“Porque yo creo que nunca dejamos de creer, pese a que tuvimos muchas finales y jugamos con el agua hasta el cuello. Ahí salió la grandeza de cada jugador y la capacidad para sacar esto adelante”, pronunció.

Sobre la marca que consiguen futbolistas como él, Bryan Ruiz y Celso Borges de alcanzar tres mundiales, el futbolista pronunció: “Siempre que uno pueda hacer historia para el país, pese a que los procesos no son sencillos, es importante; tenemos tres mundiales consecutivos y eso no es fácil”.

Navas volvió a inisitir en que la eliminatoria cambió cuando Costa Rica entera se unió alrededor del objetivo de ir al mundial.

“Tampoco quiero que se mal interprete, pero siempre he dicho que cuando todos estamos unidos como muchas veces hacen en otros países que valoran lo que tienen, es más fácil. A nosotros muchos periodistas nos tiran por el suelo cuando tienen la oportunidad. Eso es malo para ellos porque nosotros siempre queremos mejorar, hoy es evidente que hemos mejorado y que hemos clasificado, pero si quisiéramos seguir mejorando deberíamos valorar lo que tenemos. Muchas veces cuando no hayan jugadores, y cuando no tengamos con qué sacar pecho, ahí extrañaremos a algunos de nosotros. Esto no es polémica, es una crítica para un mejor futuro”, concluyó el portero del París Saint Germain.