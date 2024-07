Argentina carga a Lionel Messi hacia el Olimpo

Una y otra vez Lionel Messi fue llamado a vestirse de héroe y cargar con el equipo, ser la estrella, el responsable de todo lo bueno y lo malo y quien debía frotar la lámpara y hacer el milagro. Sin embargo, en la Copa América 2024 fue toda la Albiceleste la que llevó a Messi hacia el Olimpo.

El conjunto argentino firmó lo que será recordado casi como una gesta y se impuso 1-0 sobre Colombia, para sellar una historia mágica. Los argentinos pueden celebrar por todo lo alto, son campeones del mundo, bicampeones de América y hasta se dejaron la Finalísima ante Italia en junio de 2022.

Lionel no fue el gran protagonista y hasta tuvo que alentar desde el banquillo. Su tobillo derecho no soportó más y lo obligó a salir del campo en el minuto 66. No obstante, sus compañeros se encargaron de transformar su llanto desconsolado en felicidad pura.

El “10″ apenas si podía apoyar su pierna, pero esto no le impidió festejar con los suyos en lo que podría ser su último certamen del continente. Esas lágrimas incontrolables en la banca las recordará por siempre, aunque el grupo que comanda le demostró que pueden sin él o pueden para él.

Lautaro Martínez fue el héroe en esta ocasión, con su gol en el 112′, para dejar tendidos a los colombianos, en los tiempos extras. Los cafeteros llegaron con una racha de 28 partidos sin perder, pero les tocó caer en el peor momento.

Para Argentina todo salió bien e incluso le dieron a Ángel Di María la despedida que se merece, ya que se retira de la selección.

ALTA EN EL CIELO 🏆 pic.twitter.com/vjZaBc1ssB — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 15, 2024

Argentina en la cumbre del fútbol

Argentina se convirtió en la segunda selección en el mundo, luego de España, que conquistó la simbólica triple corona. Logró la Copa América en 2021, el título mundial en Qatar en 2022 y la Copa América 2024.

Este domingo completó una trilogía que resume un proceso inigualable guiado por Lionel Scaloni.

Desde el fracaso en el Mundial de Rusia 2018, la Albiceleste era un seleccionado sin rumbo que cargaba años de frustraciones: desde 1993, cuando ganó la Copa América de Ecuador, hasta 2021 con el título continental logrado en Brasil.

Ante el asombro generalizado y cuando el barco se hundía, apareció un desconocido Scaloni, sin experiencia en clubes como DT, que comenzó a enderezar el rumbo hasta conquistar el primer título después de 28 años. Mejor, imposible: en el Maracaná ante el anfitrión, Brasil, su eterno rival.

Son lágrimas de líder, Leo 🫶 pic.twitter.com/5XUSSYUVXg — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 15, 2024

Luego vinieron la Finalísima ante Italia en junio de 2022 y meses después, en diciembre, el Mundial de Qatar con un Messi en la gloria conquistando el único -y más importante- título que le faltaba.

El cetro de la Copa América 2024 es la cereza para una generación que ya se convirtió en leyenda y ve como poco a poco se marchan por la puerta grande sus ídolos, como Ángel Di María. Messi podría ser el siguiente.

Lionel Messi festejó el título de Argentina en la Copa América desde el banquillo. El capitán no pudo saltar por su lesión en el tobillo derecho, pero sí celebró a lo grande. (CHANDAN KHANNA/AFP)

Colombia a las puertas de tocar la gloria

Colombia mostró cartas ganadoras como para ilusionarse con su segundo título continental, luego del que logró en 2001 en su casa. Llegó al Hard Rock con 28 partidos consecutivos sin derrotas, un récord para Colombia, de los cuales 25 corresponden a su actual DT, el argentino Néstor Lorenzo.

La selección cafetera transita en un proceso similar al origen de esta Albiceleste. También nombró a un DT poco conocido, como Lorenzo, cuyo gran logro hasta ahora es haber recuperado a James Rodríguez, que ni siquiera tenía un lugar en su club, el Sao Paulo.

James, nombrado Jugador Más Valioso del torneo, a sus 33 años, respondió con un gol y seis asistencias, llevando de la mano a un equipo que exhibió gran fútbol y muy buenas figuras como el atacante Luis Díaz.

Sin embargo, todo lo bueno que hicieron los colombianos no tuvo un premio. Por más que en la final fueron hasta dominadores por lapsos, les fue imposible anotar y se quedaron sin reacción con el gol en los tiempos extras.