Finalizó la segunda fase del Torneo de Copa: Estos son los clasificados

El Torneo de Copa ya completó su segunda fase, donde se determinaron los cuatro equipos clasificados.

Los enfrentamientos para esta fase fueron: Municipal Pérez Zeledón vs Puntarenas FC, Sporting FC vs Guadalupe FC, Carmelita vs Cariari Pococí y por último Jicaral vs Municipal Liberia.

El primer partido fue Carmelita vs Cariari; tras un empate 1-1 en el duelo de ida, Carmelita visitó al conjunto de Pococí y con anotaciones de Esteban Ramírez y Juan Mondragón, los de la barriada se impusieron 0-2 y avanzaron con un global 1-3 en la serie.

Por su parte, Sporting dominó su serie ante Guadalupe, con un contundente 7-2 a favor de los blanquinegros.

En el juego de ida, Sporting ganó 4-1 a Guadalupe y con el 1-3 en el partido de vuelta selló su boleto con total comodidad.

El tercer y último juego del miércoles 1.° de octubre fue la vuelta entre Pérez Zeledón y Puntarenas FC. La serie iba a favor de Puntarenas 1-0.

Con un 1-1 en el marcador, Puntarenas sacó la serie y sigue vivo en el Torneo de Copa.

Finalmente, este jueves se disputó la vuelta entre Jicaral y Municipal Liberia. Con un 0-0 en el primer duelo ambos equipos traían posibilidades para clasificarse.

Gracias a una anotación de Joaquín Huertas al minuto 45, Liberia ganó 0-1 a Pérez y se lleva el boleto a la siguiente fase.

Con esto finalizó la segunda fase el Torneo de Copa, ahora queda esperar la siguiente ronda.

En la siguiente fase se incorporarán los cuatro equipos clasificados a la Copa Centroamericana de Concacaf: Alajuelense, Herediano, Saprissa y Cartaginés, que se medirán a los vencedores de la segunda ronda entre el 15 de octubre y el 19 de noviembre, para definir a los semifinalistas.

Las semifinales del Torneo de Copa se jugarán los días 21 y 28 de enero de 2026.

Mientras tanto, la gran final se disputará a partido único el domingo 29 de marzo de 2026, en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia.