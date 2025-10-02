Otros deportes

Consejo de Deportes considera sacar a Francisco Rivas de la Galería del Deporte tras denuncia por presuntas agresiones

Tres exnadadores, entre ellos la campeona olímpica Claudia Poll, denunciaron a Rivas; ahora el Consejo de Deportes analiza una inédita sanción

Por Juan Diego Villarreal
14/07/2025 / Retratos del entrenador de natación Francisco Rivas / MATERIAL EMBARGADO Y EXCLUSIVO DE LA NACION / Foto John Durán
Francisco Rivas fue entrenador de Claudia y Sylvia Poll, durante dos décadas. (JOHN DURAN/John Durán)







Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

