Consejo de Deportes considera sacar a Francisco Rivas de la Galería del Deporte tras denuncia por presuntas agresiones

El director del Consejo Nacional de Deportes, Donald Rojas, confirmó a La Nación que analizan una solicitud para abrir una investigación contra el entrenador de natación Francisco Rivas, cuyo fin es excluirlo de la Galería del Deporte.

La denuncia fue presentada el pasado 24 de setiembre. En ella se solicita recopilar elementos y pruebas con el fin de eliminar el nombre del veterano entrenador de la Galería, donde fue incorporado en 1997.

De acuerdo con el medio Interferencia, de la Universidad de Costa Rica, la nadadora Martha Monge Marín, inscrita en la Federación Costarricense de Deportes Acuáticos (Fecoda), solicitó al Consejo Nacional de Deportes la apertura de dicha investigación.

Rojas indicó que la solicitud ya fue recibida, pero será hasta este jueves 2 de octubre, durante la sesión del Consejo Nacional de Deportes, cuando se analice el caso para tomar la decisión correspondiente.

“De momento no puedo adelantar ningún criterio hasta conocer y analizar el caso. Debemos verlo en el Consejo para referirnos”, comentó Rojas.

La petición solicita que, con base en las pruebas contra Rivas, se retire su nombre y fotografía de la exposición y se le exija la devolución de cualquier símbolo de su incorporación.

De esta forma, se abre un nuevo capítulo en la denuncia presentada por los exnadadores Claudia Poll, Marcela Cuesta y Manuel Rojas contra el entrenador Francisco Rivas, por supuestas agresiones físicas y psicológicas, la cual se dio a conocer el pasado 14 de julio también en el medio Interferencia de la UCR.

En esa publicación se denunció que Rivas los habría sometido a diferentes formas de agresión, descritas como psicológicas, físicas y sexuales.

Rivas ha sido entrenador de natación durante cinco décadas y alcanzó importantes logros deportivos con un grupo en el que figuraban las hermanas Sylvia y Claudia Poll, ambas medallistas olímpicas.

Ese mismo día, en entrevista con La Nación, Rivas negó las acusaciones y afirmó que nunca tuvo un comportamiento inadecuado hacia sus nadadores.

Francisco Rivas se refiere a las acusaciones de agresión psicóloga y sexual

“Totalmente falso, rotundamente digo no”, aseguró Rivas. “Sobre una agresión de cualquier clase, rotundamente digo no”, agregó el entrenador, quien atendió a este periódico el lunes 14 de julio en las instalaciones del Costa Rica Tennis Club, en Sabana Sur, donde entrena a su equipo de natación.

Marcela Cuesta: “El miedo nos encadenaba”

Por su parte, la exnadadora Marcela Cuesta reaccionó en su cuenta de Facebook y comentó que, ante las preguntas de “¿por qué hasta ahora?”, “¿por qué no en los ochenta?” o “¿por qué dejamos que todo siguiera?”, la respuesta es que estaban “atrapados”.

“El miedo nos encadenaba, la manipulación nos callaba y la vergüenza nos consumía.

“Éramos niños, adolescentes, jóvenes, que confiamos en alguien que se aprovechó de su poder. Y en un país donde no existía apoyo, ni escucha, ni leyes que nos protegieran, hablar era exponerse a más dolor, a no ser creídos, a ser señalados”.

En su publicación, la exnadadora nacional agregó:

“Hoy alzamos la voz, no porque antes no hubiera pasado, sino porque ahora nos atrevemos a romper el silencio que nos impusieron.

“Denunciar no borra lo que ocurrió, pero sí puede evitar que otros vivan lo mismo. Que quede claro: el tiempo no invalida el abuso, la violencia ni la verdad”, agregó.

Finalmente, Cuesta, quien fue seleccionada nacional, añadió:

“Lo que vivimos marcó nuestras vidas, y por eso hablamos. No para el aplauso, no para la crítica, sino para proteger a las generaciones que vienen detrás. El silencio fue nuestra condena, pero la verdad hoy es nuestra libertad. Y no vamos a callar nunca más”, finalizó.