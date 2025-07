Claudia Poll, Marcela Cuesta y Manuel Rojas: exnadadores denuncian abusos sexuales, físicos y psicológicos del entrenador Francisco Rivas

En una publicación del medio Interferencia, de la Universidad de Costa Rica, los exnadadores Claudia Poll —única campeona olímpica en la historia del país—, Marcela Cuesta y Manuel Rojas denunciaron que el entrenador Francisco Rivas los habría sometido a supuestos abusos de todo tipo, que describen como psicológicos, físicos y sexuales.

Rivas ha sido entrenador de natación durante décadas y alcanzó importantes logros deportivos con un grupo en el que figuraban las hermanas Sylvia y Claudia Poll, ambas medallistas olímpicas.

Marcela Cuesta fue la máxima ganadora en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 1990 y formó parte del equipo que hizo historia en los Juegos Panamericanos de Indianápolis 1987. Por su parte, Manuel Rojas también fue seleccionado nacional y medallista en torneos internacionales.

Los exnadadores detallaron las agresiones sufridas durante su etapa como deportistas, en las décadas de 1980 y 1990.

Claudia Poll afirmó a la periodista Hulda Miranda que los abusos continuaban incluso después de obtener grandes logros deportivos, e incluían aspectos de su vida personal.

“Pagó para que grabaran conversaciones mías y luego me repetía temas de esas conversaciones. Revisó mi basura. Una vez sacó condones usados de la basura de mi casa, les sacó fotocopia, me los mostró y me exigió que le dijera de quién eran. A mi pareja, cuando se dio cuenta de que estábamos iniciando una relación, le dijo que se podía coger a cualquiera menos a mí, que yo estaba solo para entrenar”, relató Poll en su testimonio a Interferencia.

Por su parte, Marcela Cuesta narró: “Cuando tenía muy pocos años, él de una u otra forma trató de tocarme y yo inmediatamente lo rechacé. Nunca más lo volvió a hacer, pero me llevó a la agresión psicológica”.

