Francisco Rivas, sobre las acusaciones en su contra por presuntas agresiones a nadadores: ‘Es falso, rotundamente digo que no’

El entrenador de natación Francisco Rivas rechazó completamente las acusaciones sobre presuntas agresiones sexuales, físicas y psicológicas que hicieron en su contra los exnadadores Claudia Poll, Marcela Cuesta y Manuel Rojas.

“Totalmente falso, rotundamente digo no” afirmó Rivas. El entrenador atendió a La Nación este lunes 14 de julio a las 3 p. m. en las instalaciones del Costa Rica Tennis Club, en Sabana Sur, donde entrena a su equipo de natación.

Francisco Rivas se refiere a las acusaciones de agresión psicóloga y sexual

El entrenador fue objeto de graves denuncias en un reportaje del medio Interferencia de la Universidad de Costa Rica. Ahí, los exnadadores Poll -única campeona olímpica en la historia del país-, Cuesta y Rojas (quienes estuvieron bajo la dirección de Rivas en los años 80 y 90) expusieron una serie de agresiones, como violencia física o manipulación psicológica; Cuesta también relató que Rivas intentó tocarla varias veces y ella no lo permitió.

“Sobre una agresión de cualquier clase, rotundamente digo no”, aseveró Rivas. “La señora Cuesta nadó muy poco tiempo, dejé de verla hace 37 años”.

Sobre Manuel Rojas, afirmó: “Dejó de nadar conmigo, regresó como en el año 2015 o 2016, y no solo vino a nadar con los master, sino que me trajo a sus dos hijas, que tenían entre 11 y 12 años, a nadar conmigo”.

“Como técnico, me preocupo de cada uno (de sus nadadores), en el caso de las damas con mucha más razón para hacerles recomendaciones. Marcela Cuesta era una niña, y no me está diciendo la fecha, no tengo ni idea y no es cierto”, agregó.

Claudia Poll relató los extremos a los cuales Rivas supuestamente se metió en su vida privada. Según dijo la exnadadora, una vez el entrenador habría hurgado en su basura, donde encontró unos condones; después le preguntó de quién eran.

Sobre esto, Rivas afirmó: “No llegué nunca a ese extremo. Mi actitud era no recomendar las gaseosas o la comida chatarra, nunca como imposición. Meterme en la vida privada de cada uno, no. Eso es falso”.

Noticia en desarrollo