Honduras convoca a viejos conocidos de Costa Rica para su crucial partido por un boleto al Mundial 2026

Viejos conocidos del fútbol costarricense, como el defensor del Herediano, Getsel Montes, y el exvolante de Alajuelense, Alex López, forman parte de la convocatoria de Honduras para el crucial partido de la eliminatoria mundialista de Concacaf ante Costa Rica, el próximo 9 de octubre en San Pedro Sula.

El técnico colombiano Reinaldo Rueda dio a conocer su lista de 30 jugadores para los duelos contra el cuadro costarricense, en el estadio Francisco Morazán, y frente a Haití, el 13 de octubre. Ambos compromisos se disputarán en territorio hondureño y serán claves en la ambición de la “H” de volver a un Mundial.

Una de las grandes novedades en la nómina es el regreso de Rigoberto Rivas. El “Bambino” ha tenido un año complicado por las lesiones, que lo hicieron perderse la pasada Copa Oro en setiembre, y recientemente volvió a recaer mientras disputaba un partido con su club, el Kocaelispor de Turquía.

También aparece Antony Choco Lozano, pese a atravesar un pésimo momento con el Santos Laguna. El delantero hondureño aún no ha podido marcar tras seis partidos disputados en la Liga MX y recién vio la tarjeta roja ante Monterrey por un planchazo en el rostro de Sergio Ramos, según indicó La Prensa de Honduras.

Asimismo, destacan el retorno de futbolistas como el defensor Luis Vega, del Motagua; el ya mencionado Yustin Arboleda, delantero del Olimpia; así como Nayrobi Vargas, atacante de 19 años que milita en las divisiones inferiores del Mainz 05 de Alemania, y Leonardo Posadas, del Hamburgo.

Honduras lidera el Grupo C con cuatro puntos, seguido por Haití y Costa Rica con dos, y Nicaragua con una unidad.