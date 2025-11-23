F1 Las Vegas 2025: Verstappen ‘mueve los dados’ y desata polémica tras arrebatarle la victoria a Norris

El Gran Premio de Las Vegas 2025 dejó mucho más que luces neón, velocidad y espectáculo. La carrera se convirtió en un punto de ebullición deportiva y emocional luego de que Max Verstappen, fiel a su estilo desafiante, “moviera los dados” en el circuito urbano y reclamara un triunfo que sigue generando debate en el paddock y entre la afición.

La acción inició desde la primera curva, donde Lando Norris cometió un exceso de confianza que terminó costándole el liderato. El británico dejó la puerta abierta y el neerlandés no perdonó: tomó la punta seguido por George Russell, mientras Oscar Piastri caía al séptimo lugar y el panorama del campeonato se agitaba desde el primer giro.

It's a DRAMATIC first corner in Las Vegas 😱



Here's how the race start unfolded! 👀⬇️#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/MbO09PnqwI — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

En la parte media del pelotón, el caos apareció temprano. Gabriel Bortoleto provocó contacto con el Aston Martin de Lance Stroll, lo que desencadenó un trompo de Pierre Gasly. El incidente abrió paso al avance furioso de Lewis Hamilton, quien desde la posición 19 escaló hasta los 12 primeros en apenas unos minutos.

La estrategia también puso su sello en la noche de Las Vegas. Russell y los McLaren fueron los primeros líderes en ir a pits para montar neumáticos duros, mientras Verstappen extendía con el compuesto medio. Incluso con una parada ligeramente lenta de tres segundos, el neerlandés volvió a pista por delante del Mercedes, un margen que más adelante sería clave para sostener su victoria.

La carrera también tuvo acento latino. Franco Colapinto se mantuvo firme en el caos inicial y llegó a colocarse en la posición 12. Sin embargo, un toque con Alex Albon dañó su monoplaza y limitó su rendimiento. Más adelante, en el final del desgaste de su neumático duro, fue superado por Fernando Alonso.

Mientras tanto, Norris recuperó ritmo. Alcanzó a Russell y lo superó sin mayores complicaciones, iniciando una persecución que, aunque intensa, nunca terminó de inquietar al líder. Verstappen respondió con una vuelta rápida y abrió casi seis segundos de ventaja, dejando claro que no pensaba soltar el protagonismo bajo las luces de Nevada.

El final fue contundente: Verstappen cruzó primero y llegó a 366 puntos en el campeonato, acercándose peligrosamente a Oscar Piastri. El australiano finalizó quinto en pista y cuarto tras una sanción a Andrea Kimi Antonelli por irregularidades en el procedimiento de arranque. Norris, con su segundo lugar, llegó a 408 puntos y viajará a Qatar con la primera oportunidad real de sentenciar el título. Russell completó el podio, Leclerc terminó sexto y Hamilton décimo tras remontar nueve posiciones.

Clasificación del Campeonato 2025 (Redacción Perfil/F1)

Las Vegas volvió a demostrar que su show es único… y que en la Fórmula 1, nada está escrito hasta que baja la bandera a cuadros.

Clasificación del Campeonato 2025 (top 5)