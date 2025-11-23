Puro Deporte

F1 Las Vegas 2025: Verstappen ‘mueve los dados’ y desata polémica tras arrebatarle la victoria a Norris

Choques, remontadas y un final intenso marcaron una noche que reaviva la pelea por el título

EscucharEscuchar
Por Rodrigo Calderón

El Gran Premio de Las Vegas 2025 dejó mucho más que luces neón, velocidad y espectáculo. La carrera se convirtió en un punto de ebullición deportiva y emocional luego de que Max Verstappen, fiel a su estilo desafiante, “moviera los dados” en el circuito urbano y reclamara un triunfo que sigue generando debate en el paddock y entre la afición.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rodrigo Calderón

Rodrigo Calderón

Gestor de redes sociales en nacion.com, bachiller en Periodismo y especialista en Marketing Digital. Ha participado en la cobertura de las Eliminatorias a Qatar 2022, y la Vuelta a Costa Rica. Formó parte del equipo de comunicación del Cartaginés campeón, a cargo del diseño digital, la estrategia de redes sociales y la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.