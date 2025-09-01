Puro Deporte

Piastri gana en Zandvoort y se dispara en el campeonato: así queda la lucha por el título de la F1 2025

El australiano aprovechó el abandono de Norris para tomar una ventaja clave en el Mundial. Verstappen fue segundo en casa y Hadjar logró su primer podio en la Fórmula 1.

Por Rodrigo Calderón

Oscar Piastri salió fortalecido del Gran Premio de los Países Bajos 2025. El piloto de McLaren dominó de principio a fin en Zandvoort y, con la retirada de Lando Norris en las últimas vueltas por un fallo en el motor, se escapa en el campeonato de pilotos con 34 puntos de ventaja a falta de nueve carreras.








