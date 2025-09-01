Piastri gana en Zandvoort y se dispara en el campeonato: así queda la lucha por el título de la F1 2025

Oscar Piastri salió fortalecido del Gran Premio de los Países Bajos 2025. El piloto de McLaren dominó de principio a fin en Zandvoort y, con la retirada de Lando Norris en las últimas vueltas por un fallo en el motor, se escapa en el campeonato de pilotos con 34 puntos de ventaja a falta de nueve carreras.

Así marcha la batalla por el Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 2025: cada punto cuenta en la recta final de la temporada. (Redacción Perfil/F1 REDES)

El domingo dejó emociones de sobra: Max Verstappen ilusionó a la afición neerlandesa, pero debió conformarse con el segundo lugar. En tanto, Isack Hadjar se llevó todos los aplausos tras firmar su primer podio en la Fórmula 1 con un sólido tercer puesto, un resultado que también dio aire a Racing Bulls en la tabla de constructores.

Desde la salida, Piastri tomó el control mientras Norris luchaba con Verstappen. El neerlandés, con neumáticos blandos, llegó a superar al británico en la vuelta 3, aunque Norris recuperó el segundo puesto con una gran maniobra en la curva 1 de la vuelta 9. El duelo interno de McLaren fue intenso: Norris llegó a recortar la diferencia con su compañero a solo un segundo, hasta que la fiabilidad lo dejó sin premio.

Pese al abandono, el equipo de Woking fue el que más puntos sumó en el fin de semana y se mantiene firme en lo más alto del campeonato de constructores. Detrás, Mercedes aprovechó el cero de Ferrari para ponerse a solo 12 unidades de los italianos.

El Mundial de Constructores 2025 se aprieta: las escuderías luchan punto a punto por la gloria en la Fórmula 1 (Redacción Perfil/Redes F1)

El argentino Franco Colapinto también fue protagonista. Con una gran salida, superó a Gabriel Bortoleto y luego a Pierre Gasly en las primeras vueltas. Sin embargo, la estrategia con neumáticos blandos lo obligó a parar temprano y perdió terreno. Finalmente cruzó la meta en la posición 11, a las puertas de sus primeros puntos en la máxima categoría.

Carrera accidentada y definiciones polémicas

La prueba estuvo marcada por varios incidentes. Lewis Hamilton chocó con su Ferrari en la vuelta 23, provocando el primer coche de seguridad. Más tarde, un toque entre Carlos Sainz y Liam Lawson obligó a ambos a detenerse en boxes. Y en el tramo final, el accidente entre Charles Leclerc y Andrea Kimi Antonelli volvió a neutralizar la competencia: el monegasco quedó fuera, mientras que el joven de Mercedes recibió una sanción de diez segundos.

Con nueve Grandes Premios aún por disputarse, Piastri se perfila como el gran favorito, pero la batalla está lejos de definirse. Norris buscará revancha, Verstappen aún sueña con meterse en la pelea y Mercedes acecha a Ferrari en la lucha por el segundo puesto de constructores.

El Mundial entra en su recta decisiva y cada punto comienza a valer oro. Zandvoort dejó claro que este 2025 promete un desenlace vibrante.